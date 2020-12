Trwają prace przy pogłębieniu toru wodnego Szczecin – Świnoujście

Na Zalewie Szczecińskim, gdzie pogłębiany jest tor wodny Szczecin – Świnoujście, pracują obecnie dwie pogłębiarki i powstają dwie nowe wyspy – poinformował w czwartek posłów przedstawiciel Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Informacja na temat stanu zaawansowania prac w ramach pogłębiania toru wodnego Szczecin - Świnoujście była jednym z tematów obrad sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

W ramach prac przy pogłębieniu toru wodnego powstają dwie wyspy, na które trafia urobek z prac pogłębiarskich - powiedział Paweł Szumny z Urzędu Morskiego w Szczecinie.

"Pierwsza wyspa znajdująca się w północno - wschodniej części Zalewu Szczecińskiego będzie miała średnicę 1250 metrów, powierzchnię około 120 hektarów i średnią wysokość pięciu metrów" - powiedział Szumny. Jak dodał, "druga wyspa będzie miała średnicę 1780 metrów, powierzchnię około 250 hektarów i średnią wysokość pięć metrów".

Do wydobycia podczas prac jest około 24 milionów metrów sześciennych urobku - poinformował Szumny.

"Po zakończeniu inwestycji jedna z wysp pozostanie czynnym polem refulacyjnym zdolnym przyjąć materiał z bieżących prac czerpalnych. To będzie wyspa W 22, która już pomału wyłania się z wód Zalewu" - kontynuował Szumny.

"Do chwili obecnej wydobyto z toru ponad 11 mln urobku pogłębiarskiego, który został wykorzystany do usypania obrzeży wysp, które widać już na Zalewie" - dodał.

Z informacji Szumnego wynika, że obecnie na torze pracują dwie pogłębiarki.

"Wykonano już niezbędne wycinki drzew wzdłuż umocnień brzegowych całej naszej inwestycji. Trwają prace przy Orlim Przesmyku oraz prace związane z wycięciem wyspy Ostrów Grabowski" - powiedział Szumny.

W najbliższym czasie kontynuowane będą prace pogłębiarskie, formowanie wysp oraz prace na Ostrowie Grabowskim - wynika z informacji przedstawionych przez przedstawiciela szczecińskiego urzędu morskiego.

Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin obejmuje pogłębienie toru wodnego do 12,5 m na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków i budowę dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim.

Dzięki pogłębieniu toru wodnego do 12,5 metra, maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina zwiększy się do ok. 11 m. Oznacza to, że będą mogły wpływać dwa razy większe jednostki niż obecnie.

Wartość projektu, realizowanego przy współudziale środków unijnych, wynosi 1,4 mld zł. Inwestycja ma się zakończyć w 2022 r.