Trzeba będzie odłożyć marzenia o mieszkaniu. Oto prognozy cen

W pierwszym półroczu 2022 rok do roku odnotowano nieznaczny wzrost liczby i powierzchni mieszkań oddanych do użytkowania – podał GUS. - Będziemy budować dalej, choć może niekoniecznie zawsze w takiej dynamice jak ostatnio - wskazuje wiceprezes Erbudu Jacek Leczkowski.

103,9 proc. wyniosła dynamika liczby mieszkań oddanych do użytkowania w I połowie 2022 roku.

Rekordowa inflacja, podnoszenie stóp procentowych przez NBP, rekomendacja KNF, ceny materiałów to najważniejsze czynniki kształtujące rynek mieszkaniowy.

W 2022 roku powinniśmy spodziewać się spadku cen na rynku. W dłuższym okresie prognozuje się jednak raczej stabilny, chociaż mniej dynamiczny niż w ostatnim czasie, wzrost cen mieszkań.

Pod wpływem wzrostu stóp procentowych i pogorszenia się prognoz sytuacji gospodarczej banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych. Było to widoczne już pod koniec ubiegłego roku. Klienci banków muszą się liczyć z coraz mniejszą zdolnością kredytową, którą te - na skutek nacisków Komisji Nadzoru Finansowego, nakazującej im zaostrzenie polityki kredytowej - badają jeszcze dokładniej. Oczywiście, cały czas Polacy szukają skutecznych sposobów na ochronę kapitału, a inwestowanie w nieruchomości wciąż plasuje się w tej kategorii w czołówce.

W pierwszej połowie 2022 r. oddano do użytkowania 109,5 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 10,5 mln m2 oraz liczbie izb równej 437,5 tys. W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrosty: liczby mieszkań - o 4,1 tys. (3,9 proc.), powierzchni użytkowej mieszkań - o 431,1 tys. m2 (4,3 proc.) oraz liczby izb - o 17,6 tys. (4,2 proc.) - wskazuje Główny Urząd Statystyczny.

Z danych GUS-u wynika, że przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 95,5 m2 (w 1 półroczu 2021 r. - 95,1 m2). Średnia powierzchnia mieszkania w budynkach jednorodzinnych ukształtowała się na poziomie 133,2 m2, natomiast w budynkach wielorodzinnych - 52,5 m2. Mieszkania indywidualne miały przeciętnie 142,5 m2 powierzchni, mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - 63,1 m2, natomiast mieszkania liczone łącznie z pozostałych form budownictwa (tj. spółdzielczego, komunalnego, społecznego czynszowego oraz zakładowego) - 53,0 m2.

Porównanie danych dla poszczególnych województw w ujęciu bezwzględnym wskazuje, że najwięcej nowych mieszkań wybudowano w woj.: mazowieckim (17,1 proc. wartości krajowej), wielkopolskim (11,3 proc.) i małopolskim (10,2 proc.). Wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, wyrażony liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1 tys. ludności, wyniósł dla Polski 2,9. Największe wartości odnotowano w województwach: pomorskim (3,7) wielkopolskim i mazowieckim (po 3,5) oraz małopolskim (3,3); najmniejsze w: opolskim (1,6), świętokrzyskim (2,0) i śląskim (2,1).







W omawianym okresie deweloperzy wybudowali 57,6 proc. wszystkich nowo oddanych mieszkań, a inwestorzy indywidualni - 41,0 proc. W porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły udziały mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych oraz przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (o 0,8 p. proc. i 0,1 p. proc.). Spadł natomiast łączny udział mieszkań z pozostałych form budownictwa (o 0,8 p. proc.).

Jeśli chodzi o liczbę rozpoczętych projektów, widać jednak spadki. W pierwszym półroczu 2022 r. rozpoczęto budowę 119,7 tys. mieszkań, tj. aż o 24,9 tys. mieszkań (17,2 proc.) mniej niż rok wcześniej. Mieszkania realizowane w budownictwie indywidualnym stanowiły 38,8 proc. ogółu, a mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - 59,8 proc.

Największą powierzchnię użytkową budynków niemieszkalnych w omawianym okresie oddano do użytkowania w województwach: wielkopolskim (1,4 mln m2), mazowieckim (1,3 mln m2) i dolnośląskim (749,9 tys. m2), najmniejszą zaś w opolskim (121,5 tys. m2), świętokrzyskim (169,9 tys. m2) i warmińsko-mazurskim (189,1 tys. m2). W stosunku do roku poprzedniego, największy przyrost powierzchni odnotowano w województwach: łódzkim (o 95,4 proc.), dolnośląskim (o 92,0 proc.) i podlaskim (o 82,3 proc.).

-„Będzie tylko drożej” przeplata się z „zaraz pęknie bańka”, więc spekulację zostawię spekulantom i autorom rozmaitych komentarzy w internecie - mówi w rozmowie z WNP.PL wiceprezes Erbudu Jacek Leczkowski. - Popatrzmy na liczby - w Polsce na statystycznego obywatela przypada 29 metrów kwadratowych mieszkania. Statystyczny Europejczyk dysponuje 40 mkw., w Danii to nawet 60 mkw. Jesteśmy przedostatni w Europie, za nami jest tylko Rumunia - dodaje.

Jego zdaniem będziemy z całą pewnością równać do europejskiej średniej - od wstąpienia do UE nasze warunki lokalowe już polepszyły się o siedem metrów kwadratowych na obywatela. - Będziemy budować dalej, może niekoniecznie zawsze w takiej dynamice jak ostatnio, ale głód mieszkań jest i będzie bardzo duży jeszcze przez kilka dekad - wskazuje Jacek Leczkowski.

Partner w Zespole Nieruchomości i Budownictwa kancelarii CMS Polska Dominik Rafałko zwraca uwagę, że rynek mieszkaniowy podlega w ostatnim czasie dynamicznym zmianom. Miniony rok był drugim najlepszym okresem w historii, jeżeli chodzi o wyniki sprzedaży deweloperów. W tym czasie popyt zdecydowanie przewyższał podaż, co skutkowało wzrostem cen, najbardziej w Warszawie oraz innych dużych miastach.

- Obecnie obserwujemy na rynku dodatkowe czynniki, które nie pozostaną bez wpływu na rozwój sektora mieszkaniowego, w tym rekordową inflację, podnoszenie stóp procentowych przez NBP, rekomendację KNF, aby do liczenia zdolności kredytowej banki przyjmowały oprocentowanie powiększone o 5 pkt proc., skutkujące pogorszeniem możliwości kredytowych Polaków. Do tego dochodzą stale rosnące ceny materiałów i usług budowlanych oraz niepewność geopolityczna spowodowana wojną w Ukrainie - podkreśla Dominik Rafałko.

W opinii Grzegorza Skawińskiego, prezesa SAO Investments ASI, rynek nieruchomości na ten moment wydaje się stabilny, jednak trudno nie mieć przekonania, że czekają go zmiany i można śmiało przewidzieć perturbacje spowodowane sytuacją geopolityczną, inflacją i wzrostem stóp procentowych, a także polityką kredytową banków.

To wszystko będzie miało ogromny wpływ na rynek zarówno po stronie podaży nowych mieszkań (ceny wytworzenia, rezygnacja z nowych inwestycji mieszkaniowych w obliczu niepewności), jak i popytu (inflacja, raty kredytowe).

- Jaki będzie to wpływ, dowiemy się za dwa do trzech kwartałów, co wynika ze specyfiki prowadzenia procesu inwestycyjnego. Pewne jest, że okresy stabilizacji i możliwości prognozowania na lata do przodu mamy za sobą - uważa Grzegorz Skawiński.

Po stronie wzmacniającej popyt można będzie zaobserwować potrzebę zapewnienia lokum migrantom

W naszym regionie najważniejszym czynnikiem będzie szeroko rozumiana sytuacja geopolityczna i wynikające z niej czynniki pośrednie.

Po stronie wzmacniającej popyt można będzie zaobserwować potrzebę zapewnienia lokum migrantom, zarówno poprzez zakup bezpośrednio przez nich, ale również zakup inwestycyjny, który zasili podażowo rynek najmu.

- Wysoka inflacja, mimo tego, że realnie stopy zwrotu są na poziomie niższym niż w 2020 roku, powoduje zwiększenie zainteresowania zakupem mieszkań w celach inwestycyjnych. Należy tutaj pamiętać, że przeważająca część zakupów w celach inwestycyjnych dokonywana jest ze środków własnych nabywców - wskazuje prezes SAO Investments ASI.

- Z drugiej strony znaczny wzrost stóp procentowych, a co za tym idzie - spadek zdolności kredytowej, wyeliminuje z zakupu dużą grupę potencjalnych nabywców. Marcowe rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego zmuszają banki do rewizji swojej polityki kredytowej, co w konsekwencji powoduje obniżenie zdolności kredytowej nabywców o około 18-26 proc. Osoby te będą musiały albo odłożyć swoje plany zakupowe, albo zadowolić się mniejszym metrażem - dodaje Grzegorz Skawiński.

Dominik Rafałko jest zdania, że spadające od dłuższego czasu oprocentowanie lokat i szybująca inflacja stanowią realną zachętę dla inwestorów, chcących chronić swoje oszczędności, do lokowania kapitału w nieruchomości. Dla osób dysponujących kapitałem dobrym wyjściem jest więc inwestycja na rynku nieruchomości.

Nie jest to jednak w jego ocenie główna zmienna, ponieważ rynek opiera się przede wszystkim na kredytach hipotecznych, których uzyskanie jest coraz trudniejsze (inflacja, podwyższanie stóp procentowych przez NBP i rekomendacja KNF w zakresie udzielania kredytów).

- Nie oznacza to jednak, że w 2022 roku powinniśmy spodziewać się spadku cen na rynku. Prognozuje się raczej stabilny, mniej dynamiczny niż w ostatnim czasie, wzrost cen mieszkań. Nie bez znaczenia pozostaje także wojna w Ukrainie. Rynek nieruchomości reaguje wolniej niż chociażby giełdy, dlatego największe zmiany jeszcze przed nami. Napływ uchodźców najpewniej spowoduje zwiększenie popytu na nieruchomości w dużych miastach. Zainteresowaniem kupujących cieszyć się będą w szczególności lokale o małym i średnim metrażu, czyli kawalerki i mieszkania do 60 mkw. Warto wskazać, że obecnie bardzo dynamiczny wzrost popytu możemy zauważyć na rynku mieszkań na wynajem, co spowodowane jest właśnie napływem uchodźców - analizuje przedstawiciel kancelarii CMS Polska.

Co zdaniem Jacka Leczkowskiego najbardziej wpływa na popyt na rynku mieszkaniowym? - Ludzie chcą mieć większe mieszkania - to raz. Mają to być też mieszkania lepszej jakości i w nowej technologii. Po drugie - ludzie chcą mieć tych mieszkań więcej niż jedno. Stanowi ono lokatę kapitału, to model dojrzałych społeczeństw kapitalistycznych. Wkroczyliśmy już jako kraj, może trochę niepostrzeżenie, w tę fazę. Oczywiście trudno przemilczeć fakt inwestycji funduszy zagranicznych w rynek mieszkaniowy, ale jednak dotyczy on głównie Warszawy, a te 29 m2 to średnia ogólnopolska, a nie warszawska i pokazuje, że mieszkamy w ciasnocie - zwraca uwagę wiceprezes Erbudu.

21,6 mld zł gotówki na mieszkania w największych miastach Polski

Według danych NBP, w ubiegłym roku Polacy na zakup nowych mieszkań w siedmiu największych miastach kraju wydali w gotówce 16,7 mld zł. Do tego trzeba doliczyć wkłady własne na kwotę 4,9 mld zł. W sumie więc na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym tylko w największych ośrodkach przeznaczyliśmy w ubiegłym roku 21,6 mld zł gotówki, co także oznacza najwyższy wynik w historii.

- Biorąc pod uwagę malejącą zdolność kredytową i trudniejszy dostęp do kredytów, a także mało atrakcyjne oferty depozytowe banków, można się z dużym prawdopodobieństwem spodziewać, że udział zakupów mieszkań za gotówkę będzie się zwiększać - prognozuje Mateusz Wodzik p.o. dyrektor finansowy z firmy RealCo.

Zdaniem Jacka Leczkowskiego w najbliższych latach na sytuację na rynku nieruchomości najbardziej będą wpływać: dostępność gruntów, dostępność kredytów, kursy walut, ceny materiałów budowlanych, ceny i dostępność siły roboczej, w tym ekip wykończeniowych.

Wśród najistotniejszych czynników wpływających na rynek Dominik Rafałko na pierwszym miejscu wskazuje inflację, jednak - w jego ocenie - trudno powiedzieć, czy będzie to dominujący czynnik. – Na pewno wywoła wiele pośrednich zmian, jak chociażby obecny wzrost stóp procentowych i bardziej restrykcyjne warunki udzielania kredytów - mówi partner w kancelarii CMS Polska.

Dominik Rafałko dodaje, że kolejnym bardzo istotnym czynnikiem będzie wojna w Ukrainie, która już teraz spowodowała przypływ ponad 2 mln uchodźców, z których część może zdecydować o pozostaniu w Polsce. Wojna w Ukrainie i inflacja to także wzrost cen materiałów budowlanych oraz usług. Z uwagi na sankcje nałożone na Białoruś i Rosję brakuje takich materiałów jak drewno czy stal, jednak tutaj możemy spodziewać się po prostu zmiany łańcucha dostaw.

- Znaczącym czynnikiem jest możliwość zakupu gruntów przez deweloperów. Już teraz mówi się o spadającej ilości gruntów, jakie mogłyby służyć pod inwestycje deweloperskie. Dotyczy to przede wszystkim centrów miast, w których dominuje obecnie najem i rynek wtórny. Zyskać na obecnej sytuacji mogą mniejsze miasta i ośrodki wchodzące w skład większych, dobrze skomunikowanych aglomeracji miejskich. Nieruchomości ulokowane na obrzeżach miast są tańsze, a tym samym będą bardziej atrakcyjne dla osób, których zdolność kredytowa będzie spadać - uważa Dominik Rafałko.

W opinii Grzegorza Skawińskiego, w najbliższych latach na wzrost cen wytworzenia mieszkań, a co za tym idzie - ich cen na rynku, bezpośrednio przełoży się tempo i poziomy wzrostu cen materiałów budowlanych, energii, transportu oraz kosztów pracy, a także dostępność znaczących w procesie budowlanym materiałów, jak np. stal czy cement.

Nie bez znaczenia będą tutaj również ceny gruntów, które z różną dynamiką, ale od lat nieprzerwanie wzrastają. Dodatkowo ich dostępność w dużych i średniej wielkości miastach jest coraz mniejsza, na co wpływają polityka planistyczna miast oraz dostępna infrastruktura.

Do tego dochodzą zmiany w ustawie deweloperskiej, głównie nakierowane na jeszcze większą ochronę nabywcy, ze szczególnym uwzględnieniem nowych uprawnień w zakresie gwarancyjnym.

Zdaniem Grzegorza Skawińskiego, wszystko to razem znacząco i wprost wywierać będzie presję na wzrost cen.

Z drugiej strony czynnikiem hamującym będzie dostępność kredytów oraz zwyczajnie akceptacja poziomu cenowego przez potencjalnego nabywcę.

- Należy tutaj pamiętać o segmentacji rynku, od rynku popularnego do premium i różnych motywacjach nabywców, od zakupu inwestycyjnego po zakup w celu zapewnienia potrzeb mieszkaniowych - wskazuje prezes SAO Investments ASI.

Dla sporej grupy osób najem może okazać się jedynym wyjściem

W opinii Grzegorza Skawińskiego, najważniejsze czynniki kształtujące rynek, czyli sytuacja geopolityczna i jej pochodne, inflacja i polityka kredytowa, dają łącznie możliwość wykreowania niezliczonych scenariuszy. Należy również zauważyć wysoką bezwładność tych czynników, co powoduje, że ocenę ich wpływu na bieżącą sytuację można uzyskać po kwartałach, a czasem po latach.

- Można śmiało zaryzykować tezę, że konsekwencje wydarzeń roku 2021 i 2022 będziemy na polskim rynku nieruchomości obserwować przez najbliższe dekady. Te konsekwencje mogą być prozaiczne, jak wzrost cen, czy też bardziej skompilowane, jak długoletnia zmiana, dotycząca podejścia do rynku najmu lokali mieszkalnych i rozwój sektora PRS - analizuje prezes SAO Investments ASI. - Krótko mówiąc, dla sporej grupy osób najem może okazać się jedynym sposobem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych - dodaje.

Dominik Rafałko jest zdania, że możemy spodziewać się dalszego wzrostu cen mieszkań, choć wzrost ten cechować się będzie mniejszą dynamiką niż w ostatnich latach.

- Już od dłuższego czasu mówi się w Polsce o „luce mieszkaniowej”, która niewątpliwie powiększa się wraz z napływem uchodźców z Ukrainy. Dodatkowymi czynnikami powodującymi wzrosty cen będą wciąż drożejące materiały budowlane, wpływające na koszt nowych inwestycji, zmniejszający się bank ziemi pod zabudowę i rosnące ceny gruntów, odpływ pracowników budowlanych skutkujący wzrostem kosztów pracy oraz postępująca inflacja, co stanowić może dodatkową zachętę dla inwestorów, chcących chronić swoje oszczędności, do lokowania kapitału w nieruchomości - analizuje Dominik Rafałko. - Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, dalsze wzrosty są więcej niż prawdopodobne - sumuje.

