Trzeci odcinek Południowej Obwodnicy Warszawy bliski ukończenia

Prace na trzecim odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy, tak zwanym wawerskim, są zaawansowane w 91 proc. - poinformowała w komunikacie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Jak czytamy w komunikacie, praktycznie na całej trasie głównej wawerskiego odcinka S2, biegnącego pomiędzy węzłami Wał Miedzeszyński i Lubelska, ułożona została betonowa nawierzchnia. Do dokończenia pozostały krótkie odcinki przy poszerzeniach drogi i na przejazdach awaryjnych.

Dodano, że na węźle Patriotów układana jest izolacja, wykonywane są kapy chodnikowe, ustawiane krawężniki i montowane koryta odwodnieniowe. Kontynuowane są roboty związane z budową wiaduktów na zachodniej nitce ul. Patriotów. Wiadukt drogowy ma już zabetonowaną konstrukcję nośną i trwa zbrojenie płyty wiaduktu pod czwarty tor kolejowy.

GDDKiA informuje, że jeszcze w czasie wakacji planowane jest otwarcie ulicy Patriotów po wschodniej stronie z jednoczesnym zamknięciem strony zachodniej.

Ponad dwukilometrowy odcinek drogi ekspresowej przechodzi dwoma estakadami przez teren Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Na obu ułożona jest ostatnia (ścieralna) warstwa nawierzchni. Na dłuższej, prawie 400-metrowej estakadzie, kontynuowane są prace związane z montażem instalacji przeciwoblodzeniowej, ekranów akustycznych i oświetlenia. W trakcie układania jest asfalt lany przy dylatacjach. Zamontowano też bariery energochłonne i słupy ekranów przeciwolśnieniowych.

Budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy jest realizowana z podziałem na zadanie A - między węzłami Puławska i Przyczółkowa o długości ok. 4,6 km; zadanie B, Przyczółkowa - Wał Miedzeszyński, ok. 6,5 km; zadanie C, Wał Miedzeszyński - Lubelska, ok. 7,5 km.