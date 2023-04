Trzecie podejście do przetargu na Via Carpatia na Podkarpaciu

Sześciu wykonawców jest zainteresowanych zaprojektowaniem i budową ostatniego fragmentu trasy Via Carpatia na Podkarpaciu między Lutczą a Domaradzem – poinformowała PAP w czwartek rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Rzeczniczka dodała, że jest to już trzecie podejście do wyłonienia wykonawcy ponad 6-kilometrowego odcinka S19; jednym z elementów tego fragmentu drogi będzie ok. kilometrowy tunel.

Kwota, jaką GDDKiA zarezerwowała na budowę tego odcinka, wynosi ponad 1,2 mld zł.

Konsorcjum Mirbudu z najniższą ofertą w przetargu. Ponad budżet

Wśród ofert, które zostały złożone w obecnym przetargu, najniższą złożyło konsorcjum firm Mirbud (lider), Kobylarnia i Interbudmontaż (partnerzy), wynosi ona niemal ponad 1,3 mld zł. Najwyższą ofertę, o wartości ponad 1,6 mld zł, złożyła firma China Road and Bridge Corporation.

Jak zaznaczyła Rarus, teraz oferty zostaną sprawdzone i ocenione według czterech kryteriów. Pierwszym kryterium będzie cena (waga 60 proc.), a drugim (20 proc.) - przedłużenie okresu gwarancji jakości na wyposażenie tunelu, Centrum Zarządzania Tunelem i budynków technicznych oraz na ekrany akustyczne, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze. Trzecim kryterium (10 proc.) branym pod uwagę będzie przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem, a ostatnim - także przedłużenie okresu gwarancji jakości na tunel oraz konstrukcje oporowe w tym portale tunelu (10 proc.). "Po weryfikacji złożonych ofert podejmiemy dalsze decyzje" - zadeklarowała Rarus.

Jak przypomniała, w poprzednich dwóch przetargach "mieliśmy do czynienia nie tylko z przekroczeniem kosztorysu, ale też z dużymi różnicami wysokości ofert, sięgającymi od 111 proc. do 176 proc. wartości naszego kosztorysu".

"Jego wysokość we wszystkich przetargach była taka sama. W pierwszym przetargu minimalna oferta wynosiła 1 351 770 000 zł, a maksymalna 2 139 661 614,41 zł. W drugim przetargu rozrzut ofert wynosił od 1 413 898 038 zł do 2 129 408 211,24 zł. Obecnie zakres cenowy jest mniejszy i wynosi od 114 do 136 proc., co wskazuje na stabilizację rynku budowlanego. Niektórzy z wykonawców znacząco obniżyli swoje oferty, a pozostali utrzymali je lub podnieśli" - podała Rarus.

Do wybudowania jest 6,4 kilometra drogi na Podkarpaciu z węzłem drogowym

Odcinek S19 Lutcza - Domaradz będzie miał ok. 6,4 km długości; oprócz samej drogi wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886.

W ramach inwestycji powstaną również obiekty inżynierskie, w tym dwunawowy tunel o długości około 990 m pod górą Hyb, jak również Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele wybudowane w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR.

Odcinek drogi ekspresowej między Lutczą a Domaradzem będzie przebiegał przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. Obszar ten, jak stwierdziła Joanna Rarus, charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny. "W dolinach i w rejonie tunelu dominują obszary leśne. Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo" - wyjaśniła przedstawicielka GDDKiA.

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km i będzie przebiegać przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

W województwie podkarpackim trasa będzie miała docelowo ok. 169 km. Z tego niemal 82 km trasy oddane jest do ruchu.

Minister obiecuje nową jakość na polskim wybrzeżu. O co chodzi? Zobaczcie

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl