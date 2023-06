Trzęsienia ziemi w Rafako ciąg dalszy. Wiceprezes zrezygnował

Dawid Jaworski, dotychczasowy wiceprezes spółki, zrezygnował. Z naszych informacji wynika, że wkrótce można spodziewać się kolejnych rezygnacji i odwołań we władzach spółek zależnych.

Dawida Jaworskiego rekomendował na stanowisko wiceprezesa były już prezes Radosław Domagalski-Łabędzki kilka miesięcy temu. Rada nadzorcza planowała pozostawić go na stanowisku. Jaworski wcześniej pracował jako wiceprezes Energotechniki, a także wiceprezes spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron i wiceprzewodniczący rady nadzorczej w Polskiej Grupie Górniczej.

Według raportu giełdowego przyczynami rezygnacji były brak - po stronie kluczowych interesariuszy spółki - jednolitego i pełnego poparcia dla planu dokończenia procesu jej restrukturyzacji, którą dotychczas realizował jej zarząd, ale także względy osobiste.

Wkrótce należy spodziewać się kolejnych rezygnacji w Rafako

W grupie Rafako pracuje jeszcze kilku managerów blisko związanych z Domagalskim i, jak wynika z naszych informacji, również można spodziewać się ich rezygnacji lub odwołania w najbliższych dniach.

Prezes Radosław Domagalski-Łabędzki został odwołany jednomyślnie w piątek decyzją rady nadzorczej. W jej skład wchodzą nie tylko obligatariusze PBG, którzy od dłuższego czasu nosili się z takim zamiarem, ale również Polski Fundusz Rozwoju dotychczas wspierający Domagalskiego.

W efekcie kolejnych zawirowań akcje spółki straciły na wartości o 1 proc. Wygląda więc na to, że rynek już przyzwyczaił się do ciągłych zmian w raciborskiej firmie.

Raciborska spółka poszukuje inwestora i zapowiedziała zwolnienia grupowe

Sytuacja finansowa Rafako nie jest najlepsza. Spółka, przez utworzenie rezerwy na ugodę z Tauronem Wytwarzanie, zanotowała w I kwartale tego roku 236,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 49,06 mln zł zysku rok wcześniej.

W połowie maja Rafako ogłosiło decyzję o zwolnieniach grupowych, poszukuje obecnie inwestora. Przypomnijmy, że na początku maja zarząd Rafako zdecydował o przystąpieniu do opracowania alternatywnego scenariusza procesu inwestorskiego, a więc dotyczącego znalezienia dla Rafako inwestora. Co prawda w marcu 2022 r. Rafako i PBG podpisały warunkową umowę sprzedaży akcji i udziałów z MS Galleon AG, grupą kapitałową należącą do Michała Sołowowa. Ostatecznie jednak do finalizacji transakcji nie doszło.

PFR należy do głównych akcjonariuszy Rafako i posiada 7,84 proc. udziałów, a PBG 4,77 proc.

