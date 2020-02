Trzy miesiące postoju w kontrakcie na budowę Ostrołęki C

Ogłoszone przez Energę i Eneę zawieszenie prac na budowie węglowego bloku 1000 MW w Ostrołęce jest dopuszczalne przez zapisy kontraktu z generalnym wykonawcą inwestycji, czyli General Electric. Zapisy te przewidują możliwość wstrzymania prac w terminie do trzech miesięcy. Teraz zarówno rynek, jak i firmy zaangażowane w przedsięwzięcie oczekują na wyniki zapowiedzianych przez Energę i Eneę analiz dotyczących przyszłości projektu Ostrołęka C.

W poniedziałek (17 lutego) minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapewniał, że w elektrownia w Ostrołęce na pewno powstanie.- Dziś nie dyskutujemy o tym, czy kontynuować inwestycję czy ją zarzucić, tylko jakie powinno być źródło energii w tej elektrowni. Czy to powinien być węgiel, jak założono na początku, czy może w obliczu zmieniającej się sytuacji w Europie i bardzo wysokich kosztów emisji CO2 szukać alternatywnych źródeł energii - stwierdził Sasin.Jak wyjaśnił, zawieszenie inwestycji służy właśnie temu, aby przeanalizować sytuację i podejmować dalsze decyzje.- Jesteśmy w okresie analiz, po których będziemy w stanie powiedzieć, z jakiego paliwa będzie ta elektrownia w Ostrołęce korzystała - stwierdził szef resortu aktywów państwowych Natomiast prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, już po decyzji o zawieszeniu budowy Ostrołęki C, mówił, że Orlen, jako podmiot, który ogłosił wezwanie na akcje Energi, analizuje różne warianty tego projektu.- Nie mamy wątpliwości, że inwestycja w Ostrołęce będzie realizowana. Analizujemy jednak różne warianty tego projektu, tak aby wpisywały się w strategię Orlenu - podkreślił Obajtek Wspólne przedsięwzięcie Energi i Enei realizowane jest przez spółkę celową Elektrownia Ostrołęka. Miała to być ostatnia tej skali inwestycja w polskiej energetyce węglowej. GE umowę z inwestorem na budowę Elektrowni Ostrołęka C podpisało 12 lipca 2018 r.Natomiast 28 grudnia 2018 r. zamawiający wydał polecenie rozpoczęcia prac (NTP). Termin realizacji ustalono na 56 miesięcy od wydania NTP. Przewidziany w umowie okres zawieszenia nie oznacza automatycznie zmiany terminu ukończenia inwestycji przez generalnego wykonawcę. Dotychczas przewidywano, że blok zostanie oddany do użytku w 2023 r. i wówczas zacznie świadczyć usługę mocową.