Trzy obwodnice w woj. dolnośląskim z rządowym dofinansowaniem

8 września 2022 podpisano umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) budowy trzech obwodnic w woj. dolnośląskim. Łączna kwota wsparcia dla tych zadań zgłoszonych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego to około 126 mln zł – podało Ministerstwo Infrastruktury.

Ministerstwo Infrastruktury podało, że 8 września 2022 podpisano umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) budowy trzech obwodnic w woj. dolnośląskim.

Te trzy inwestycje , które otrzymają dofinansowanie to budowy obwodnic Oborników Śląskich, miasta Boguszów-Gorce i Bolesławca.

Obwodnica Oborników Śląskich wg planu w użytkowaniu od IV kwartału 2025 roku

Budowa obwodnicy Oborników Śląskich, która będzie miała około 6,3 km długości i poprawi skomunikowanie autostrady A4 i drogi ekspresowej S5, otrzymała dofinansowanie z RFRD w wysokości 41,2 mln zł. Całkowita wartość tej inwestycji to 69 mln zł.

Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania to IV kwartał 2025 roku.

Obwodnica miasta Boguszów-Gorce będzie kosztowała około 66 mln zł

Obwodnica miasta Boguszów-Gorce będzie miała ok. 4,5 km długości. Przyznana kwota dofinansowania inwestycji ze środków RFRD to 46 mln zł, a całkowita wartość zadania to około 66 mln zł.

Początek projektowanej trasy zaczyna się na wylocie drogi wojewódzkiej nr 367, za skrzyżowaniem z ul. Tadeusza Kościuszki. Początkowo trasa przebiega w nowym śladzie wzdłuż linii kolejowej.

Następnie przecina ul. Poniatowskiego i biegnie ul. Dworcową do ul. Szybowej, która wykorzystana jest do prowadzenia obwodnicy do skrzyżowania z ul. Waryńskiego. Następnie droga prowadzona jest nowym śladem i powraca na DW 367 na granicy Wałbrzycha.

Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania to III kwartał 2026 roku.

Obwodnica Bolesławca wg planu w użytkowaniu od IV kwartału 2026 roku

Budowa II etapu obwodnicy Bolesławca to kolejna inwestycja dofinansowana ze środków RFRD w woj. dolnośląskim.

Początek planowanej drogi o długości ok. 6,3 km przewiduje się na drodze wojewódzkiej nr 297 przed miejscowością Łąka. Zaprojektowana w nowym śladzie droga będzie omijać od północy teren cmentarza komunalnego w Łące.

Następnie będzie biegła za zakładami chemicznymi Wizów, wzdłuż bocznicy kolejowej i dalej będzie przekraczać drogę powiatową nr 2272D koło miejscowości Chościszowice oraz linię kolejową nr 282, by kończyć się w miejscowości Kruszyn.

Przyznana kwota dofinansowania z RFRD to 39 mln zł. Całkowita wartość zadania to ok. 65 mln. Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania to IV kwartał 2026 r.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl