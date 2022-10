Tunel w ciągu Zakopianki już gotowy. Otwarcie za kilkanaście dni

Tunel w ciągu Zakopianki praktycznie jest już gotowy, za kilkanaście dni zostanie otworzony - zapowiedział w środę prezydent Andrzej Duda, wizytujący powstający tunel na drodze pod Tatry.

Do wydrążenia tunelu używano ciężkiego sprzętu, ale także ok. 180 ton materiałów wybuchowych. Podczas budowy wydobyto materiał skalny o objętości 600 tys. m sześciennych. Do budowy użyto 190 tys. m sześciennych betonu i 48 tys. ton stali.

Pierwsza nitka tunelu została przebita w październiku 2019 r., a równoległa - w kwietniu 2020 r. Wartość kontraktu to ponad 968,8 mln zł. Wykonawcą inwestycji jest włoska firma Webuild, która przejęła dotychczasowego wykonawcę - firmę Astaldi.

"Właśnie następuje epokowa zmiana. (...) ze wzruszeniem przeszedłem te 2 km 58 metrów tunelu między Naprawą a Skomielną Białą" - powiedział prezydent podczas wizyty.

Tunel na Zakopiance to ważna inwestycja dla lokalnej społeczności i turystów

Andrzej Duda stwierdził, że drążenie tego tunelu odbywało się z wieloma przeszkodami: "gospodarczymi i problemami politycznymi, bo w międzyczasie wybuchła wojna na Ukrainie i pandemia koronawirusa dotknęła inwestycję, i wreszcie problemy geologiczne".

- Ten tunel, można powiedzieć, praktycznie jest już gotowy. Dosłownie za kilkanaście dni zostanie otworzony, uruchomiony, otwarty dla wszystkich kierowców. To jest niezwykle ważny moment, epokowa zmiana - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że "Polska się rozbudowuje, realizuje nowoczesne inwestycje. Dodał, że liczy na to, iż w niedługim czasie zostanie otwarty kolejny fragment powstającej trasy S7 z Rdzawki do Nowego Targu.

Andrzej Duda podkreślił, że tunel na Zakopiance to bardzo ważna inwestycja dla lokalnej społeczności oraz turystów, którzy będą mogli łatwiej dostać się pod Tatry. Przypomniał, że podobne inwestycje powstają bądź powstały na trasie S3, na Via Carpatii czy w Świnoujściu.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział podczas briefingu, że wielkie inwestycje drogowe to świadectwo "determinacji, aby Polacy mogli korzystać z bezpiecznych dróg". "Dzięki temu tunelowi, dzięki temu odcinkowi Zakopianki, dzięki budowie drogi szybkiego ruchu Rdzawka

- Nowy Targ (…) każdy mieszkaniec Warszawy, Gdańska, Krakowa będzie mógł obliczyć perfekcyjnie czas dojazdu, bo nie będzie zaskakiwany zatorami na drodze dojazdowej. Nie będzie zaskakiwany zatorami w drodze powrotnej do domu, wracając z wypoczynku w polskich górach, czy też dalej gdzieś na południu Europy - powiedział. - To wielka rzecz, że region staje się otwarty komunikacyjnie i uruchamia ten wielki potencjał gospodarczy, który w nim drzemie - dodał Adamczyk.

Systemy, które mają zapewnić bezpieczeństwom, pomyślnie przeszły testy

Obecnie wykonywane są ostatnie prace wykończeniowe i testy urządzeń w tunelu w ciągu Zakopianki. Prace w samym tunelu o długości 2058 m, wydrążonym w górze Luboń Mały na odcinku Naprawa - Skomielna Biała, zostały już zakończone. Nawierzchnia na dojazdach do portali tunelu jest gotowa, prowadzone są jeszcze prace w pasach rozdziału jezdni i drogach serwisowych obsługujących tereny przyległe do trasy ekspresowej.

Zrobione jest już oznakowanie poziome wewnątrz lewej nitki, a wykonywane jest w prawej nitce. Montowane jest oznakowanie pionowe poza obiektem, na dojazdach. Rozpoczęły się prace związane z oblicowaniem muru oporowego przed portalem południowym.

Przed udostępnieniem tunelu kierowcom wszystkie zamontowane systemy, które mają zapewnić kierowcom bezpieczeństwom, pomyślnie przeszły testy. W tunelu jest ponad 3 tys. lamp, 76 wentylatorów strumieniowych, 20 wentylatorów kurtyny powietrznej i cztery wentylatory napowietrzające. W przejściach pomiędzy tunelami zainstalowano 11 kompletów układów różnicujących ciśnienie.

Wewnątrz obydwu nitek tunelu zainstalowano kamery monitoringu wizyjnego. Zapewniona jest łączność alarmowa i system ostrzegania pożarowego, czujniki dymu oraz czujniki ciepła. Znalazło się tam także 178 głośników, z których w razie konieczności będzie słychać ostrzeżenia i polecenia.

Budowla czeka jeszcze na odbiory techniczne i budowlane.

Prace prowadzone były 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu

Tunel posiada dwie komory, tzw. nitki, o długość 2058 m, wysokość 4,7 m i szerokość użytkowej 14,9 m. W każdej komorze są po dwa pasy ruchu o parametrach 3,5 m oraz pas awaryjny o szerokości 3 m, co daje możliwość realizacji trzeciego pasa ruchu w przyszłości.

Wewnątrz tunelu znajduje się 11 nisz ewakuacyjnych, rozmieszczonych co 172,5 m. Środkowa nisza jest przejezdna dla służb ratowniczych. Pośrodku obiektu jest także zatoka postoju awaryjnego. Na wypadek pożaru w jednej z nitek tunelu podróżni będą ewakuowani do nitki sąsiedniej.

Inwestycję uzupełniają dwa budynki techniczne, dwa budynki dyspozytorni i Centrum Zarządzania Tunelem na węźle Skomielna; dyspozytorzy będą pracowali całodobowo.

Drążenie tunelu rozpoczęło się 6 marca 2017 r. w miejscowości Naprawa, od strony północnej. Prace były wykonywane 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu.

W związku z powstałym osuwiskiem przy lewym portalu od strony południowej w Skomielnej Białej, czasowo wstrzymano rozpoczęcie drążenia lewego tunelu. Konieczne było zabezpieczenie osuwiska i przeprojektowanie obiektów inżynieryjnych.

