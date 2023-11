Tunelem w rok przejechało ponad 7,6 mln aut. Pogoda nakręca kolejne rekordy

Mija rok od otworzenia tunelu na drodze ekspresowej S7 pod Luboniem Małym. Od 12 listopada 2022 roku do 11 listopada 2023 roku przejechało nim 7 640 329 pojazdów, co daje średnio prawie 21 tysięcy pojazdów dziennie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków (GDDKiA) podała, że tunel na S7 pod Luboniem Małym służy kierowcom już od roku. Kosztował prawie miliard zł i był budowany 6 lat.

Przez dwanaście miesięcy średnio 21 tys. pojazdów dziennie

- Nasz sprzęt liczy również wszystkie pojazdy przejeżdżające przez tunel. Od 12 listopada ubiegłego roku do 11 listopada 2023 r. przejechało nim dokładnie 7 640 329 pojazdów. To daje średnio prawie 21 tys. pojazdów dziennie - podała GDDKiA.

Tunel i sama Zakopianka, jak wskazuje GDDKiA, nie są typową drogą tranzytową, bo na tej trasie większe natężenie ruchu notowane jest w weekendy, a mniejsze w dni powszednie.

GDDKiA podała, że nawet latem od poniedziałku do czwartku ruch w tunelu zwykle niewiele przekraczał 22 tys. pojazdów na dobę (w samym roku szkolnym w te dni było to ok. 20 tys. samochodów), a od piątku do niedzieli było to już prawie 29 tys. aut każdego dnia.

GDDKiA komentuje obrazowo, że tunel jest czuły na "szkołę i pogodę". Podaje, że dane z tunelu potwierdzają spostrzeżenia branży turystycznej często wskazującej , że największa liczba klientów i wakacyjnych wyjazdów przypada na pierwszą połowę sierpnia.

- Między 27 lipca (czwartek) a 21 sierpnia (poniedziałek) każdego dnia przez tunel przejeżdżało od 23 do nawet ponad 38 tys. pojazdów (średnio prawie 29 tys. dziennie)- podała GDDKiA.

We wrześniową niedzielę pierwszy ponad 40 tys. pojazdów pojechało tunelem

Kalendarz świąt i pogoda także nie pozostają bez wpływu na ruch na Zakopiance. GDDKiA poinformowała m.in., jeden z piękniejszych pogodowo weekendów tego lata wypadł 8-10 wrześni i przyniósł wielki ruch.

- W piątek ruch wyniósł 29 tys. samochodów, a w sobotę 32 tys. Obie te liczby są bardzo zbliżone do zwykłego, wakacyjnego natężenia. Jednak niedziela była wyjątkowa – tego dnia tunelem przejechało po raz pierwszy ponad 40 tys. pojazdów. Dokładnie 40 524! To jeden z wielu dowodów na to, w jaki sposób pogoda kształtuje ruch na Zakopiance - komentuje GDDKiA.

W kierunku Zakopanego największy ruch obserwowany jest w piątki, średnio ponad 14 tys. aut. W sobotę jest to niewiele mniej, prawie 13,5 tys. W kierunku Krakowa największy ruch widać w niedzielę – ponad 20 tys. samochodów. W pozostałe dni tygodnia ruch jest bardzo wyrównany i waha się między 11 a niespełna 14 tysięcy aut.