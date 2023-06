Turów ma najnowocześniejszą oczyszczalnię w Europie

W Polsce powstała jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie, nie tylko w Europie, ale i na świecie, oczyszczalni ścieków.

To jedna z niewielu oczyszczalni na świecie, a na pewno pierwsza na terenie Europy zrealizowana w tak dużym zakładzie energetycznym, która bazowała na technologii „zerowego zrzutu cieczy”. Dzięki temu generowane są jedynie odpady stałe całkowicie podlegające utylizacji.

Zadaniem inwestycji jest przywracanie czystości wody używanej aż na czterech z siedmiu działających obecnie bloków energetycznych.

W praktyce oznacza to, że oczyszczone ścieki będą mogły być zawracane do układów technologicznych, obniżając pobór wody oraz eliminując konieczność ich odprowadzania na zewnątrz.

Wyjątkowość tego projektu, zrealizowanego przez włoską firmę dla Elektrowni Turów, nie polega tylko na unikatowym zastosowaniu najnowszych technologii, w tym odwróconej osmozy. To także największa konstrukcja wprowadzająca rozwiązania zerowego zrzutu.

Turów jest czwartą co do wielkości elektrownią w kraju. To również istotny element polskiego systemu elektroenergetycznego odpowiadającego za ok. 7 proc. krajowej produkcji energii, od ponad 60 lat pełniącego kluczową rolę w gospodarce, jednego z najbardziej rozwiniętych regionów Polski - Dolnego Śląska.

Wybudowana w 1962 r. jednostka, dysponująca siedmioma czynnymi blokami wytwarzającymi prąd o łącznej mocy przekraczającej 2 000 MW, jest w stanie dostarczyć energię elektryczną do około 2,3 mln gospodarstw. Z uwagi na wspomniane rozmiary, ale także to, że należąca do PGE elektrownia zasilana jest paliwem kopalnym, i położona jest tuż przy granicy z Czechami i Niemcami, musi być stale modernizowana i spełniać najsurowsze normy środowiskowe.

Najnowocześniejsza i przyjazna środowisku oczyszczalnia w Europie

W działania, mające na celu minimalizację negatywnych skutków środowiskowych, wpisuje się rozpoczęta w 2020 r. budowa jednej z najnowocześniejszych w Europie oczyszczalni ścieków. Decyzja o jej powstaniu wynikała m.in. z dostosowania się Polski do wymogów środowiskowych zapisanych w konkluzjach BAT (best available techniques, są to najlepsze dostępne techniki do wykorzystania w danym sektorze przemysłu). Efekt realizacji oczyszczalni znacznie przekracza jednak narzucane przez UE wymogi środowiskowe.

– W efekcie w Polsce powstała jedna z niewielu oczyszczalni na świecie, a na pewno pierwsza na terenie Europy zrealizowana w tak dużym zakładzie energetycznym, która bazowała na technologii „zerowego zrzutu cieczy”. Dzięki temu generowane są jedynie odpady stałe całkowicie podlegające utylizacji – mówi dr inż. Katarzyna Rychlewska adiunkt w Instytucie Technologii Paliw i Energii w Zabrzu.

Technologia oparta jest o nowoczesne, wysokosprawne technologie membranowe

Oddana do użytku pod koniec 2022 r. konstrukcja jest doskonałym przykładem wdrożenia najnowszych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków pochodzących z zakładów produkcyjnych. Zadaniem nowej inwestycji jest przywracanie czystości wody używanej aż na czterech z siedmiu działających obecnie bloków energetycznych.

Mowa o ściekach wytwarzanych w instalacji odsiarczania Bloku nr 7, a także częściowo instalacjach odsiarczania bloków 4,5 i 6. Od jej uruchomienia codziennie przeprowadzany jest nie tylko proces oczyszczania chemicznego ścieków, ale ich schłodzenia oraz oddzielania i odwodnienia osadów.

– Technologia „zerowego zrzutu cieczy” oparta jest o nowoczesne, wysokosprawne technologie membranowe – mikrofiltrację i odwróconą osmozę – tłumaczy dr inż. Katarzyna Rychlewska. Cały proces oparty jest o trzystopniową technologię.

Proces odwróconej osmozy przewyższa wymagane przez UE normy

– W pierwszym etapie realizowane są procesy utleniania, neutralizacji, częściowego zmiękczania oraz flokulacji i sedymentacji oraz odwodnienia osadów. W ramach drugiego stopnia ścieki podlegają procesom wytrącania metali ciężkich oraz dalszego zmiękczania, a następnie flokulacji i sedymentacji. W ostatnim, trzecim etapie, ścieki kierowane są na filtry z węglem aktywnym oraz dwustopniową mikrofiltrację, a następnie – do węzła odzysku wody, na który składa się trzystopniowa wysokociśnieniowa odwrócona osmoza oraz system wyparek i krystalizatorów soli – tłumaczy ekspert.

Zastosowany w Turowie proces odwróconej osmozy przewyższa wymagane przez UE normy, które ustalone zakładają odzyskanie 84 proc. wody pitnej pod względem chemicznym i bakteriologicznym.

Zdaniem ekspert z Instytutu Technologii Paliw i Energii w Zabrzu jest to pierwsze w Polsce i jedno z nielicznych w Unii Europejskiej tak szerokie zastosowanie techniki odwróconej osmozy w procesie oczyszczania ścieków z mokrego odsiarczania spalin. – W praktyce oznacza to, że oczyszczone ścieki będą mogły być zawracane do układów technologicznych, obniżając pobór wody oraz eliminując konieczność ich odprowadzania na zewnątrz – podsumowuje.

