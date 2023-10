Tyle dróg przybyło w Polsce. GGDKiA chwali się najnowszymi inwestycjami

Od początku 2023 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła kierowcom ok. 267 km dróg.

W 2023 roku oddano kierowcom blisko 50 km autostrad; niemal 200 km dróg ekspresowych oraz ponad 18 km obwodnic w ciągu dróg krajowych.

Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w tym momencie mamy 5115,6 km dróg szybkiego ruchu.

Autostrady mają długość 1849,2 km, a drogi ekspresowe 3266,4 km.

Ułatwiony wjazd do Warszawy od południa czy dojazd do Krakowa od północy, domknięcie obwodnicy Łodzi, wydłużenie odcinków drogi ekspresowej, która w przyszłości połączy Koszalin z Katowicami. Dawna DK18 stała się na całej długości pełnoprawną autostradą, a na Via Baltica w realizacji jest ostatni odcinek – takimi osiągnięciami w 2023 roku chwali się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

W tym roku w Polsce przekroczono próg 5000 km dróg szybkiego ruchu. Według danych GDDKiA w tym momencie mamy 5115,6 km takich tras, z czego autostrady mają długość 1849,2 km, a drogi ekspresowe 3266,4 km.

Wśród 266,5 km nowych dróg, które w 2023 r. łącznie oddano kierowcom, były:

49,4 km autostrad:

* A18 granica państwa – Żary (11,7 km),

* A18 Iłowa – gr. woj. lubuskiego i dolnośląskiego (16,2 km),

* A18 gr. woj. lubuskiego i dolnośląskiego – Golnice (21,5 km).

198,7 km dróg ekspresowych:

* S3 Kamienna Góra Północ – Lubawka (ok. 15,3 km),

* S6 obwodnica Sianowa (ok. 5,5 km),

* S7 Lesznowola – Tarczyn Północ (14,8 km oraz 2,3 km w obrębie węzła Tarczyn),

* S7 Moczydło – Miechów (18,7 km),

* S11 Koszalin Zachód – Zegrze Pomorskie (16,9 km),

* S11 Zegrze Pomorskie – Kłanino (19,3 km),

* S11 Kłanino – Bobolice (11,6 km),

* S11 obwodnica Olesna (24,8 km),

* S14 Aleksandrów Łódzki – Słowik (14,5 km),

* S17 obwodnica Tomaszowa Lubelskiego – II jezdnia (5,4 km),

* S61 Ełk Południe – Kalinowo (22,9 km),

* S61 Podborze – Śniadowo (19,5 km),

* S61 Łomża Zachód – Łomża Południe (7,2 km - budowa zakończyła się w 2022 roku, jednak odcinek został dopuszczony do ruchu w 2023 roku po wybudowaniu węzła Łomża Zachód).

18,4 km obwodnic w ciągu dróg krajowych:

* DK13 obwodnica Warzymic i Przecławia (4,2 km),

* DK28 obwodnica Chełmca (1,4 km),

* DK45 obwodnica Praszki (12,8 km).

Niemal gotowa szybka trasa z Warszawy do Krakowa

Jak wskazuje GGDKiA, do połączenia drogą szybkiego ruchu Warszawy z Krakowem brakuje jeszcze tylko dwóch odcinków w Małopolsce. Przed długim majowym weekendem przejezdna stała się trasa główna drogi ekspresowej S7, pomiędzy Lesznowolą i Tarczynem, a do końca października oddany zostanie do ruchu węzeł Tarczyn Północ.

Kierowcy zyskali nowy południowy wlot do Warszawy, co pozwoliło skrócić czas podróży do stolicy. Od początku września dwujezdniową drogą można dotrzeć z węzła Warszawa Lotnisko do Miechowa w woj. małopolskim. W przyszłym roku GDDKiA udostępni kolejne 5 km do węzła Szczepanowice i funkcjonującej już S7 do Widomej, a z końcem roku dojedziemy nową trasą do Krakowa i północnej obwodnicy miasta w ciągu S52.

„Gotowy jest już jej 3-kilometrowy fragment Węgrzce – Batowice, który planowaliśmy oddać w tym roku do ruchu, jednak po rozmowach z władzami Krakowa odstąpiliśmy od tego zamiaru. Głównym powodem jest wyczerpana przepustowość dróg lokalnych na osiedlu Piastów, które nie przejęłyby dodatkowego ruchu” – dodaje GDDKiA.

Ponadto w 2023 roku domknięta została obwodnica wokół Łodzi. Oddany został do ruchu jej drugi, po zachodniej stronie miasta, odcinek w ciągu S14 pomiędzy Aleksandrowem Łódzkim i Słowikiem. Oddano do użytku dwa długie fragmenty drogi ekspresowej S11, blisko 48 km od Koszalina do Bobolic oraz blisko 25-kilometrową obwodnicę Olesna.

12 kilometrów brakuje do ukończenia trasy Via Baltica

Jak dodaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do ukończenia trasy Via Baltica, czyli drogi ekspresowej S61 komunikującej Polskę z Litwą, brakuje tylko około 12-km odcinka na wysokości Łomży, który będzie udostępniony w przyszłym roku.

W tym roku GDDKiA oddała do ruchu blisko 50 km tej trasy. Odcinek na wysokości Ełku połączył się z oddanymi wcześniej sąsiednimi fragmentami, wyprowadzając ruch tranzytowy z miasta. Realizacja łącznic węzła Łomża Zachód umożliwiła udostępnienie kierowcom fragmentu trasy od węzła Łomża Południe, a niedawne oddanie do ruchu odcinka od Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa skomunikowała Łomżę z siecią dróg szybkiego ruchu.

W przyszłym roku po udostępnieniu zachodniej obwodnicy tego miasta S61 przejmie również ruch samochodów ciężarowych zmierzających szlakiem Via Baltica z Europy do Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii.

„Na przeciwległym krańcu Polski ukończyliśmy budowę południowej jezdni obecnej DK18. Tym samym trasa o długości ok. 70 km, od granicy z Niemcami w Olszynie do Golnic w woj. dolnośląskim, stała się pełnoprawną autostradą A18. Kierowcy zapomnieli o betonowej poniemieckiej nawierzchni zbudowanej w latach 30. XX w. południowej nitki autostrady Berlin – Wrocław” – komunikuje GDDKiA.

Kierowcy mogą też korzystać z przygranicznego odcinka drogi ekspresowej S3 od Kamiennej Góry do Lubawki. Odcinek ma długość 15 km z czego 3-kilometrowy fragment od węzła Lubawka do granicy państwa zostanie udostępniony kierowcom po zakończeniu prac na odcinku przygranicznym po stronie czeskiej. Według zapowiedzi czeskiej administracji drogowej Ředitelství silnic a dálnic ČR nastąpi to w 2025 r.