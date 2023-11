Tyle kilometrów autostrad buduje się w Polsce. GDDKiA publikuje raport

Polscy kierowcy mają dziś do dyspozycji 5115,6 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1849,2 km autostrad. Docelowa sieć dróg klasy A ma wydłużyć się do około 2100 km – wynika z danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w budowie jest 101 km autostrady A2 na wschód od Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej, a w trakcie uzyskiwania ZRID kolejne 32 km do granicy Polski. Przygotowywana jest rozbudowa odcinków autostrad A1, A2 i A4. GDDKiA szuka też możliwych wariantów przebiegu dla nowej A50 pod Warszawą.

Polskie autostrady w ostatnim czasie. Budowa kolejnych odcinków

W 2016 r. udostępniono do ruchu ostatni odcinek autostrady A4, który połączył zachodnią i wschodnią granicę Polski, udrożniając tranzyt na niemal 670-kilometrowej trasie ze Zgorzelca (Zachód) do Korczowej (Wschód).

Następnie granice Polski połączyła autostrada A1. Pod koniec 2022 r. kierowcy mogli przejechać dwiema jezdniami, o szerokości trzech pasów ruchu, na ostatnim przebudowywanym fragmencie starej Drogi Krajowej 1 (DK1 - tzw. „gierkówki”) pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem.

„Od wiosny br., po zakończeniu wszystkich prac na ostatnim odcinku, całą trasę od Gdańska do granicy z Czechami w Gorzyczkach - ponad 560 km - możemy pokonać pojazdem osobowym - nie przekraczając dopuszczalnej prędkości - w czasie ok. pięciu godzin z przerwą na odpoczynek” – podaje GDDKiA.

Poza działaniami Generalnej Dyrekcji także plany

W czerwcu 2012 r. Warszawa została połączona z autostradą A2, co ułatwiło dojazd od zachodniej granicy kraju. Dzisiaj, wykorzystując Południową Obwodnicę Warszawy w ciągu S2 i dalsze odcinki A2, można dojechać do końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego. To blisko 525 km trasy z planowanych niemal 660 km pomiędzy Świeckiem na granicy z Niemcami i Kukurykami na granicy z Białorusią.

Trwa budowa kolejnych odcinków tej trasy oraz procedowany jest wniosek o uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka od Białej Podlaskiej do granicy Polski.

Jak wskazuje GDDKiA, na autostradzie A6 pod Szczecinem, w obrębie węzła Kijewo, stare poniemieckie płyty betonowe zastąpiono nową nawierzchnią. Zniknął też stary beton na południowej jezdni DK18 i tym samym na całym ciągu od Olszyny do Golnic mamy już autostradę A18.

„Od 2011 r. kierowcy mają do dyspozycji Autostradową Obwodnicę Wrocławia w ciągu A8, a na kolejne lata zaplanowano budowę wchodzącej w skład Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej autostrady A50, która domknie sieć takich dróg w Polsce. Tym samym długość autostrad w Polsce z obecnych blisko 1850 km osiągnie zakładane około 2100 km” – czytamy w raporcie Generalnej Dyrekcji.