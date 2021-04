U deweloperów kryzysu nie ma. Tanie kredyty napędzają rekordy

Najwięcej mieszkań w historii - tyle deweloperzy budują, oddają do użytkowania czy planują na przyszłość - takie są efekty podsumowania przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wyraźnie wzrosła też liczba domów, którą Polacy zaczęli budować na własne potrzeby.

Urzędy zezwalają na budowy w rekordowym tempie

Klucze płyną do nas szerokim strumieniem

Początek boomu na domy?

Rekord niewiele mniejszego kalibru padł w przypadku danych na temat pozwoleń na budowę. W samym tylko marcu deweloperzy dostali decyzje, które pozwalają budować prawie 23,3 tys. mieszkań. To o 68 proc. więcej niż przed rokiem. Jest to drugi najlepszy wynik w historii.Więcej pozwoleń wydano deweloperom jedynie w grudniu 2020 roku. Wtedy decyzje administracyjne pozwalały na budowę 25,3 tys. nowych lokali.Nie zmienia to faktu, że najświeższy odczyt jest najlepszym marcowym wynikiem w historii. Wpisuje się on też w trwającą już od 5 miesięcy serię danych o bardzo dużej liczbie wydawanych pozwoleń na budowę.- I choć nie wszystkie te decyzje przekładają się potem na rozpoczynane budowy, to nie zmienia to faktu, że dane te pokazują, że deweloperzy nie szczędzą sił i środków, aby zaspokoić popyt na mieszkania zgłaszany przez rodaków - zaznacza Bartosz Turek.Dobre dane zanotono też w przypadku mieszkań oddawanych do użytkowania. Zawdzięczamy to temu, że deweloperzy skończyli budowę prawie 10,8 tysięcy nowych lokali. To o 5,5 proc. mniej niż przed rokiem. I choć dynamika wzrostu jest mniej imponująca, to tu także mamy do czynienia z najlepszym marcowym wynikiem w historii.- Z niemałą ciekawością można też co miesiąc śledzić dane na temat tego, jak Polacy budują domy na własne potrzeby, a więc jak faktycznie realizuje się moda wzmocniona przez wybuch epidemii. Marzec mógł przynieść w tym wypadku przełom. Okazuje się bowiem, że w samym tylko marcu rodacy zaczęli budować prawie 12 tysięcy domów. To o ponad 62 proc. więcej niż przed rokiem - wskazuje Bartosz Turek.Częściowo wzrost ten może wynikać z faktu, że inwestorzy indywidualni już w marcu 2020 roku zaczęli się wyraźnie wstrzymywać z rozpoczynaniem nowych budów. Wspomniany dynamiczny wzrost po części wynika więc z efektu niskiej bazy.To jednak nie wszystko. Najnowsze dane mówią bowiem o tym, że marzec 2021 roku był okresem, w którym Polacy zaczęli budować na własne potrzeby najwięcej domów w historii. Dopiero kolejne miesiące pokażą, czy mamy faktycznie do czynienia z przełomem i powszechną realizacją marzeń o własnym domu poza miastem, czy raczej w obliczu wytracającej impet epidemii Polacy będą jednak porzucać marzenia o wyprowadzce.Dotychczas sytuacja rozwijała się tu dość powoli. Na początku Polacy szukali działek, potem dopiero szukali projektów, ekip czy mogli występować o warunki zabudowy i dalej - pozwolenia na budowę (lub dokonywać zgłoszeń z projektem budowlanym) czy wnioskować o finansowanie. To wszystko zajmuje dużo czasu. Dlatego tak jak Polacy ruszyli szukać działek w maju 2020 roku, to dopiero pod koniec roku widać było wyraźny wzrost liczby wydawanych pozwoleń. Dotychczas brakowało przy tym naturalnej kontynuacji otrzymywania tych decyzji, czyli wyższej liczby rozpoczynanych budów.