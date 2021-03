Ubędzie deweloperów. Ruszyła karuzela przejęć i sojuszy

Echo Investment przejmuje Archicom, a Budimex sprzedaje działalność deweloperską konsorcjum Cornerstone Partners i Crestyl - to wydarzenia tylko z ostatnich kilkunastu dni. Eksperci, z którymi rozmawiał portal WNP.PL, są zgodni - należy się spodziewać kolejnych przetasowań na polskim rynku deweloperskim.

Perspektywa krótka i długa

Bank ziemi kluczowy

Najem w górę

Demografia da o sobie znać

Jak podkreślił Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego w firmie doradczej Spectis, mimo pandemii i niepewności w gospodarce, na razie większość deweloperów mieszkaniowych działających w Polsce wychodzi z zawirowań rynkowych obronną ręką.- Zapowiadające się narodziny giganta Echo-Archicom, planowane przejęcie spółki Budimex Nieruchomości przez Cornerstone Partners i Crestyl Real Estate czy też ubiegłoroczne przejęcia - Polnordu przez Cordię, Murapolu przez Ares Management i Griffin Real Estate oraz Vantage Development przez TAG - zmieniają układ sił - ocenił Sosna.- Wydaje się jednak, że to nie koniec przetasowań. Polski rynek deweloperski jest nadal rozdrobniony. Jak wynika z opracowywanego właśnie przez Spectis raportu „Deweloperzy mieszkaniowi w Polsce 2021-2026”, na rynku działa ponad 25 znaczących podmiotów, czyli firm o przychodach z działalności deweloperskiej przekraczających 150 mln zł - wskazał.Dodał, że z powodu m.in. stóp procentowych bliskich zeru oraz prawie nieoprocentowanych depozytów, popyt na mieszkania jest wciąż silny.- To w 2021 r. raczej istotnie się nie zmieni, jeśli sytuacja na rynku pracy znacząco się nie pogorszy. Mimo rosnących kosztów budowy, wielu deweloperów oraz zagranicznych inwestorów wciąż dostrzega w polskim rynku deweloperskim potencjał - wyjaśnił Sosna.Zwrócił również uwagę, że w ostatnim czasie widoczny jest ponadto rozwój segmentu mieszkań na wynajem. Obok klientów indywidualnych, na rynku zaczynają pojawiać się klienci instytucjonalni. Coraz więcej firm rozważa realizację tego typu inwestycji bądź już rozwija tego rodzaju działalność (Resi4Rent, Vantage Rent, pakietowa transakcja sprzedaży mieszkań Marvipolu spółce Heimstaden Bostad).Tymczasem - jak zauważył Sosna - jednym z największych wyzwań wskazywanych przez deweloperów w wielu aglomeracjach jest dziś pozyskanie atrakcyjnych gruntów z uregulowaną sytuacją prawną, co skłania lub wręcz zmusza do szukania możliwości współpracy albo akwizycji.- Warto też wspomnieć, że strona rządowa wprowadziła w ostatnim czasie pakiet zmian w ustawach mieszkaniowych i można się spodziewać próby zdynamizowania Narodowego Programu Mieszkaniowego w zmienionym, bardziej atrakcyjnym dla deweloperów pod kątem ewentualnego partnerstwa, kształcie. Biorąc to wszystko pod uwagę, należy oczekiwać dalszej konsolidacji oraz kolejnych sojuszy - skomentował Bartłomiej Sosna.W opinii Kazimierza Kirejczyka, wiceprezesa firmy doradczej JLL w Polsce, powodów transakcji, które obserwujemy w ostatnich kwartałach na rynku deweloperskim, nie należy się doszukiwać w perspektywach samego budownictwa mieszkaniowego.- Bardziej chodzi o szersze strategie danych grup czy międzynarodowych koncernów. Do tego trzeba też pamiętać o tym, że wielu ojców-założycieli firm deweloperskich osiągnęło lub wkracza już w wiek emerytalny. Stąd niektórzy mogą decydować się na wyjście z biznesu, a zatem jego sprzedaż - powiedział Kirejczyk.- To nie jest fala konsolidacji, która zazwyczaj ma związek z różnego rodzaju perturbacjami na rynku mieszkaniowym albo negatywnymi prognozami dla sektora. Z pewnością jednak niektórzy właściciele firm deweloperskich mogą zastanawiać się nad tym, czy nasz rynek doszedł już do poziomu, w którym trudniej będzie się mu rozwijać - dodał.Jego zdaniem, bank ziemi w połączeniu z koncepcją ekspansji geograficznej na nowe rynki w Polsce może być powodem do fuzji i przejęć.- Część firm, zapewne słusznie, uważa, że łatwiej i szybciej można dokonać ekspansji przy pomocy przejęcia innego podmiotu - wraz z gruntami, lokalną rozpoznawalnością wśród klientów, a także wydeptanymi ścieżkami w relacjach z samorządami i administracją - powiedział wiceprezes.Pytany natomiast o to, jak będzie nadal kształtował się popyt na mieszkania, stwierdził, że to „pytanie za milion dolarów”.- Jesteśmy w bardzo nietypowej sytuacji. Z reguły jest tak, że analitycy są w stanie dosyć dokładnie przewidzieć to, co wydarzy się w najbliższej przyszłości. Natomiast im bardziej dalekie perspektywy, tym bardziej są one mgliste. Jednak dziś wydaje się, że łatwiej jest przewidzieć perspektywy za trzy lata, gdy zagrożenie pandemią minie lub istotnie zmaleje, a w skali całej Unii Europejskiej będzie działać już nowy budżet unijny oraz Fundusz Odbudowy - wskazał Kirejczyk.- Zapewne wiele dziedzin życia wróci do tego czasu do normy, a część, jak np. praca biurowa, stanie się hybrydowa. Zatem choć moment, w którym nastanie tzw. nowa normalność, jest trudny do precyzyjnego określenia, to wydaje się, że okres od 2,5 do 3 lat to dość bezpieczny horyzont dla ustabilizowania przyszłości - dodał.Jak ocenił, najbliższe miesiące są dosyć mgliste, gdyż sami epidemiolodzy nie są w stanie dojść do porozumienia, jak będzie się rozwijać sytuacja epidemiologiczna w Polsce i jakie trzeba będzie wprowadzać obostrzenia. Nie wiemy zatem, jaki może mieć to wpływ na gospodarkę i rynek pracy.- Pandemia pokazuje jednak, że poprawianie warunków mieszkaniowych jest inwestycją również we własne miejsce pracy, w sytuacji, gdy duża część społeczeństwa musiała przejść na tryb zdalny - zaznaczył.- W Polsce wciąż brakuje mieszkań, a Polacy mieszkają - na tle państw zachodnich - w dość ciasnych lokalach. Pandemia dała więc pewien impuls do poprawy warunków mieszkaniowych. A ponieważ nie działa wciąż żaden publiczny program, który potrafiłby sprostać temu zadaniu, Polacy robią to własnym wysiłkiem finansowym - podkreślił Kazimierz Kirejczyk.Konrad Płochocki, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich, odnosząc się do ostatnich wydarzeń, wskazał, że konsolidacja ułatwia radzenie sobie z problemami dostępności i cen gruntów pod inwestycje.- Kurczący się bank ziemi to jeden z głównych hamulców budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Do tego małe działki są bardzo drogie, przez co cena mieszkań na ich obszarze jest wysoka. Podmioty kupują więc większe tereny, gdzie można racjonalniej planować cenę. Takie inwestycje wymagają jednak dużych nakładów, których małe podmioty nie posiadają - powiedział Płochocki.- Należy też zwrócić uwagę na coraz lepsze perspektywy rozwoju dotyczące polskiej mieszkaniówki, na które składają się m.in. czołowa pozycja w Europie pod względem liczby nowo powstających mieszkań przy deficycie mieszkaniowym na poziomie dwóch milionów lub wciąż niewielki udział najmu komercyjnego w rynku - dodał.Jego zdaniem te elementy pozwalają stwierdzić, że zainteresowanie kolejnymi przejęciami będzie rosło.- Obserwujemy to również po ilości zapytań w tym temacie, jakie spływają do PZFD. Inwestowanie w nieruchomości w okresie kryzysu jest bowiem postrzegane jako bezpieczna forma alokacji aktywów wypracowanych w ostatnich latach przez europejskie firmy i fundusze, które postrzegają polski rynek jako bardzo atrakcyjny i przyciągający kapitał - wskazał Konrad Płochocki.Również w opinii Szymona Jungiewicza, głównego analityka rynku budowlanego w firmie doradczej PMR, ostatnie miesiące pokazały, że mieszkania traktowane są jako bezpieczna przystań dla kapitału - zarówno przez klientów indywidualnych, jak i dużych inwestorów branżowych.- W otoczeniu niskich stóp procentowych oraz powszechnej inflacji, klienci zdeprymowani rosnącymi cenami, podejmują decyzje zakupowe i kupują mieszkania mimo bardzo wysokich poziomów cen - ocenił Jungiewicz.Dodał, że najsilniejsi deweloperzy, widząc odradzający się popyt, decydują się na działania konsolidacyjne.- Przejmowanie innych graczy z atrakcyjnymi bankami ziemi jest najszybszym kierunkiem. Na rynku brakuje atrakcyjnych gruntów umożliwiających szybką zabudowę i przejęcia są najskuteczniejszym sposobem na zwiększenie skali. Sądzę, że w nadchodzących miesiącach będziemy świadkami kolejnych takich działań - podkreślił ekspert.- Niskie stopy procentowe zostaną z nami jeszcze przez długi czas, a sytuacja na komercyjnym rynku nieruchomości jest niepewna. Nie wiadomo, czy i kiedy rynek wróci do stanu sprzed pandemii. Segment mieszkaniowy jawi się jako ten kierunek, który w najbliższych latach będzie zyskiwał w oczach dużych inwestorów. Świadczą o tym w mojej ocenie takie ruchy, jak przejęcie Archicomu przez Echo Investment czy strategia Develii, która zamierza koncentrować się właśnie na rynku mieszkaniowym - zaznaczył.Dodał również, że coraz więcej inwestorów branżowych decyduje się na zakupy portfeli mieszkań na wynajem.- Czeka nas szybki rozwój segmentu rynku najmu instytucjonalnego. W długookresowym ujęciu obecne kłopoty rynku najmu skończą się wraz z uspokojeniem sytuacji covidowej. Coraz więcej młodych ludzi decydować się będzie na wynajęcie lokum, a nie zakup drogiego mieszkania - wyjaśnił Szymon Jungiewicz.Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, zgadza się z prognozami mówiącymi, że w krótkim i średnim terminie popyt na mieszkania powinien utrzymywać się na relatywnie wysokim poziomie.Będzie temu sprzyjała normalizacja sytuacji epidemicznej, strukturalny niedobór nowoczesnych mieszkań i wzrost zakupów nowych lokali za gotówkę.- Niemniej uważam, że w dalszej perspektywie przed deweloperami mieszkaniowymi stoi szereg wyzwań, którym będą w stanie sprostać tylko największe podmioty o uznanej renomie, silnych fundamentach ekonomicznych, z nieskrępowanym dostępem do zewnętrznego kapitału i dużym bankiem ziemi. Konieczność spełnienia takich wymagań będzie sprzyjała konsolidacji branży, która przybrała ostatnio na sile - wskazał ekonomista.Dodał, że dużą bolączką deweloperów są trudności w pozyskiwaniu gruntów pod nowe inwestycje. Dlatego wielu z nich będzie dążyło do akwizycji mniejszych podmiotów z atrakcyjnymi zasobami ziemi w dużych aglomeracjach miejskich.- Moim zdaniem, zaskakująco mało mówi się jednak o negatywnym wpływie procesów demograficznych na rynek mieszkaniowy. Według szacunków GUS do 2050 r. liczba ludności w Polsce spadnie o 4,4 mln osób, a ponad połowa mieszkańców będzie miała więcej niż 50 lat, co może ograniczyć popyt na nowe mieszkania - podkreślił.- Nie przekonują mnie przy tym argumenty, że ubytek ludności zostanie zrekompensowany przez napływ emigrantów z innych państw, ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć ruchów migracyjnych w tak odległym czasie. W takich warunkach pozycję rynkową utrzymają wyłącznie duże grupy deweloperskie, które będą w stanie wypracować odpowiednio wysokie przychody i osiągać satysfakcjonujący poziom marż - podsumował Damian Kaźmierczak.