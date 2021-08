Udane półrocze Grupy Kapitałowej Dom Development

Grupa Kapitałowa Dom Development zakończyła pierwsze półrocze 2021 z 30 proc. wzrostem sprzedaży umacniając pozycję lidera na rynku mieszkaniowym w Polsce. Grupa przekazała w tym okresie terminowo 1922 lokale (+55 proc. rok do roku) o średniej wartości 595 tys. zł. W efekcie przychody ze sprzedaży grupy wzrosły o 48 proc. do 1,1 mld zł, natomiast zysk netto o 98 proc. do 232,5 mln zł. Grupa odnotowała wysoką marżę brutto w wysokości 33 proc. - wzrost o 2 pp. rok do roku.

Na koniec czerwca 2021 roku Grupa Dom Development posiadała 549 mln zł gotówki, utrzymując bardzo silny bilans, pomimo wypłaty rekordowej dywidendy w wysokości 254 mln zł, tj. 10 zł na akcję.

Ponadto grupa zakończyła pierwsze półrocze z 339 mln zł dostępnych linii kredytowych i rekordowym bankiem ziemi o potencjale budowy ponad 17 tysięcy mieszkań.

1 lipca 2021 roku Dom Development nabył pakiet 77 proc. akcji krakowskiego dewelopera Sento SA, wchodząc tym samym na drugi największy rynek mieszkaniowy w Polsce.

Wejście na kolejny obiecujący rynek

