Udostępniono niemal 30 km Via Carpatia

Kierowcy mogą już korzystać z prawie 30 kilometrów drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu. W poniedziałek oddane zostały do ruchu trzy odcinki - od węzła Rudnik nad Sanem do węzła Łowisko. Trasa ta będzie częścią szlaku Via Carpatia.

Jak podkreślił podczas uroczystości, która odbyła się na węźle S19 Nowa Sarzyna, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, inicjatorem budowy Via Carpatia był śp. prezydent Polski Lech Kaczyński.



- Twierdził, patrząc daleko w przyszłość, że Polsce, a szczególnie Polsce wschodniej, potrzebna jest nowoczesna, bezpieczna droga. Droga, która będzie swoistym motorem, silnikiem gospodarczym regionów przez które będzie przebiegać - dodał.



Adamczyk przypomniał, że szlak połączy Bałtyk z morzami południa Europy m.in. morzem Egejskim.



Szef resortu infrastruktury podkreślił, że to dzięki decyzjom rządu PiS droga S19 powstaje. Minister powiedział, że za kilkanaście dni oddane będą kolejne odcinki Via Carpatia. "Do kwietnia przyszłego roku pojedziemy tą trasą z Rzeszowa do Lublina. Natomiast w 2024 dojedziemy już z Rzeszowa do Białegostoku" - zapowiedział.



Oddane w poniedziałek trzy odcinki to niemal 30 km.

