UE wesprze remont linii kolejowej Mielec - Padew Narodowa

Remont odcinka kolejowego linii nr 25 Mielec - Padew Narodowa będzie dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego. Szacowany koszt tej inwestycji to ok. 160 mln zł.

O możliwości dofinansowania remontu tego odcinka z budżetu UE poinformowali w czwartek na konferencji prasowej w Mielcu m.in. marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, prezes PKP Polskie Linie Kolejowe Ireneusz Merchel oraz wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Marszałek Ortyl przypomniał, że obecnie trwają prace remontowe na linii nr 25 na odcinku od Dębicy do Mielca. "Te prace będą kontynuowane na odcinku od Mielca do Padwi Narodowej, a inwestycja ta zostanie dofinansowana z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego" - dodał.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel podkreślił, że linia nr 25 ma duże znaczenie nie tylko lokalne. Przypomniał, że przez kilkanaście lat nie kursowały po tej linii pociągi pasażerskie.

Merchel dodał, że warty 76 mld zł Krajowy Program Kolejowy jest już zrealizowany w połowie. "To bardzo ważne, bo to jest już ponad 30 mld zł wydane, a w analogicznym okresie poprzedniej perspektywy finansowej UE było zrealizowanych inwestycji o wartości ponad 7 mld zł, a cały program warty był 35 mld zł" - mówił.

Merchel nie krył zadowolenia, że dzięki porozumieniu z samorządem linia nr 25 zostanie kompleksowo zrealizowana.

Remont odcinka Dębica-Mielec dobiega końca, ruch pociągów towarowych ma być przywrócony we wrześniu br., natomiast pociągi osobowe zaczną kursować na wiosnę przyszłego roku. Wartość tych prac to niemal 300 mln zł. Podróż z Dębicy do Mielca potrwa ok. 40 minut.

Prezes PKP PLK zaznaczył, że wkrótce podpisana zostanie umowa z samorządem województwa na dofinansowanie remontu odcinka Mielec-Padew Narodowa. Równolegle ma być ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy. Wiosną przyszłego roku mają ruszyć prace, które potrwają do 2022 r. Szacowany koszt inwestycji to ok. 160 mln zł.

Obecny na konferencji wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że jednym z priorytetów rządu jest walka z wykluczeniem transportowym. Jego zdaniem rewitalizacja linii nr 25 oznacza powrót nie tylko regionalnych pociągów, ale również dalekobieżnych, które kursować będą m.in. do Katowic i Wrocławia. Weber zwrócił uwagę, że remont infrastruktury transportowej to również rozwój obszarów inwestycyjnych.