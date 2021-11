Ulma Construcction notuje mocniejszy kwartał

Ulma Construcction ma za sobą dobry kwartał i stabilny wynik ze sprzedaży za okres od stycznia do września 2021 roku. Choć w porównaniu do pierwszych 9 miesięcy roku przychody spółki były niższe o 142 tys. zł, to w samym III kwartale Ulma zanotowała wynik wyższy o 8,4 mln zł.

