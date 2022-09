Ulma notuje spadek przychodów i zysków w związku z inwazją Rosji

Firma Ulma Construccion Polska wypracowała 1,74 mln zł zysku netto w I połowie 2022 r. Rok wcześniej było to 4,75 mln zł, co oznacza spadek o 63 proc.

Zysk operacyjny firmy Ulma Construccion Polska w I półroczu 2022 sięgnął 2,1 mln zł w porównaniu 6,2 mln zł zysku rok wcześniej. Oznacza to spadek o 66 proc.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 100,5 mln zł przy 85,3 mln zł przed rokiem (wzrost o blisko 18 proc.).

Takie są ryzyka w działalności spółki w kolejnym półroczu 2022

Wśród czynników, które w ocenie spółki będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego półrocza zarząd wymienia:

1. Ryzyko konkurencji i koniunktury budowlanej w Polsce

Koszty materiałów oraz zatrudnienia to nadal dwie najczęściej wskazywane przez firmy budowlane bariery rynkowe. Rośnie także niepewność co do ogólnej sytuacji gospodarczej oraz uciążliwość wysokich obciążeń fiskalnych. Producenci materiałów budowlanych jako główne bariery rynkowe wskazują: niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej, niejasne i niespójne przepisy prawne, koszty zatrudnienia, wysokie obciążenia na rzecz budżetu oraz niedobór wykwalifikowanych pracowników.

2. Ryzyko kredytowe

Dane wskazują, że popyt na kredyty hipoteczne w 2 kwartale 2022 spadł o 87%, to jest bezpośrednim efektem drastycznego zaostrzenia polityki kredytowej banków.

3. Ryzyko handlowe na rynkach eksportowych

Chodzi m.in. o ryzyko eskalacji sytuacji militarnej oraz nasilenie ataków rakietowych na dotychczas spokojne rejony Ukrainy tj. tereny zachodnie i centralne (w tym Kijów i jego region), co może uniemożliwić zrealizowanie wzrosty w budownictwie.

4. Ryzyko kursowe

Producent i dostawca systemów deskowań i rusztowań dla wszystkich sektorów budownictwa

Ulma to producent i dostawca systemów deskowań i rusztowań dla wszystkich sektorów budownictwa. Prowadzi też sprzedaż sklejki szalunkowej, płynów antyadhezyjnych do deskowań oraz innych akcesoriów żelbetowych.

