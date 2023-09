Unia Europejska stawia na niskoemisyjność. Branża budowlana musi się dostosować

Unia Europejska jasno zapowiedziała, że fala renowacji w budownictwie będzie jednym z kluczowych elementów jej polityki klimatycznej - mówi Mateusz Piotrowski z Lafarge w Polsce.

- Rynek budowlany odczuwa zmiany koniunkturalne z pewnym opóźnieniem, dlatego teraz czujemy konsekwencje inflacyjne w kosztach - ocenia Mateusz Piotrowski z Lafarge.

W opinii prezesa SAO Investments Grzegorza Skawińskiego rynek materiałów budowlanych nie może odzyskać stabilizacji.

- Polski rynek producentów cementu jest mocno skoncentrowany, co przy dynamicznych zmianach cen tego produktu zawsze rodzi podejrzenie zmowy cenowej - wskazuje Piotr Jaczewski, prezes spółki Ama-Bud.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja cementu spadła w czerwcu 2023 roku do 1,58 mln ton. To 18 proc. mniej niż w czerwcu 2022 r. W czerwcu 2023 roku produkcja zanotowała zaś wzrost o 4,5 proc. w porównaniu do maja 2023.

W okresie styczeń-czerwiec 2023 r. odnotowano obniżenie produkcji cementu o 17,7 proc. wobec analogicznego okresu 2022 roku. Produkcja sięgnęła 7,64 mln ton.

Cement należy do materiałów budowlanych, których ceny w tym roku rosną najszybciej. Według danych PSB w pierwszych siedmiu miesiącach podrożał on aż o 30 proc. w zestawieniu z analogicznym okresem 2022 r. W lipcu 2023 roku jego cena w porównaniu z lipcem 2022 roku skoczyła o 24 proc.

Oto przykładowe ceny cementu portlandzkiego: 13,99 zł/20 kg (Górażdże Cement Premium CEM I 42,5 R); 18,49 zł/22,5 kg (Lafarge 42,5R); 18,79 zł/25 kg (CEM I 42.5 R 25 kg Odra Opole); 19,25 zł/25 kg (Ożarów Mocny 42.5 R).

Wartość inwestycji w branży cementowej w Polsce w latach 1995-2017 sięgnęła niemal 9,7 mld zł

W Polsce działa dziś dziewięć zakładów z instalacjami do produkcji klinkieru i cementu, jedna przemiałownia oraz dwie przesypownie.

To przemysł energochłonny, z dużą emisją CO2, ale modernizacje techniczne to zmieniają. Emisja pyłów wynosi w tym momencie blisko 0,03 kg na jedną tonę wyprodukowanego cementu (na początku lat 90. było to... 5 kg). Wyeliminowano też mokrą metodę produkcji klinkieru cementowego, co zredukowało zużycie energii oraz emisję gazów odlotowych. Emitowana ilość CO2 ze spalania paliwa, przypadająca na jednostkę wypalanego klinkieru, zmniejszyła się o blisko 40 proc. (wobec początku lat 90.).

Wartość inwestycji w branży cementowej w Polsce w latach 1995-2017 sięgnęła niemal 9,7 mld zł. Umożliwiły one zastosowanie najnowszych rozwiązań, dzięki którym możliwe jest spełnianie surowych standardów środowiskowych wynikających z polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Od 1990 roku względna emisja CO2 zmniejszyła się o około 15 proc.; Europejskie Stowarzyszenie Producentów Cementu zakłada, że do 2050 roku redukcja powinna sięgnąć 80 proc.

Branża cementowa czuje konsekwencje inflacyjne w kosztach

- Na sytuację na rynku budowlanym należy spojrzeć z kilku perspektyw - mówi w rozmowie z WNP.PL Mateusz Piotrowski, dyrektor komunikacji i relacji zewnętrznych w Lafarge w Polsce.

W jego ocenie rynek budowlany odczuwa zmiany koniunkturalne z pewnym opóźnieniem, dlatego teraz czujemy konsekwencje inflacyjne w kosztach. Na spadek produkcji cementu w I półroczu 2023 roku duży wpływ ma sytuacja na rynku mieszkaniowym.

- Mamy mniej budów, a w konsekwencji - mniejszą sprzedaż mieszkań. A to właśnie budownictwo mieszkaniowe konsumuje największą ilość produktów (cement, beton, ocieplenia, kleje, zaprawy) i usług. Pomóc w odwróceniu trendu może uruchomienie programu Bezpieczny kredyt 2 proc. Ostatnie dane o wysokości udzielanych kredytów hipotecznych przez banki pokazały duży wzrost właśnie z tego programu. Dlatego oczekujemy, że w perspektywie 6-8 miesięcy może nastąpić odbicie, które przełoży się na wzrost rozpoczęcia nowych budów, co z pewnością ożywiłoby rynek - mówi Mateusz Piotrowski.

Jak dodaje, jeśli chodzi o projekty infrastrukturalne, to obecnie jest ich zdecydowanie mniej niż w latach poprzednich. Budownictwo infrastrukturalne też ma ogromny wpływ na produkcję cementu. Z pewnością ważne będą tutaj środki z Krajowego Planu Odbudowy, bo mają być przeznaczone m.in. na rozwój infrastruktury.

- Dekarbonizacja jest w centrum naszej strategii od dawna. Zmiany w budownictwie, wymuszone nowymi regulacjami unijnymi, będą transformować rynek w kierunku niskoemisyjności. Jako część Grupy Holcim położyliśmy nacisk na dekarbonizację, obejmującą zarówno modernizację technologii produkcji, jak i produkty o obniżonym śladzie węglowym - wskazuje Piotrowski.

Niski wskaźnik efektywności energetycznej budynków

Zwraca uwagę, że dziś 40 proc. emisji CO2 na świecie pochodzi z budownictwa, w tym 10 proc. z produkcji materiałów takich jak cement czy beton, a 70 proc. wynika z użytkowania budynku w trakcie jego eksploatacji czy ogrzewania. Powodem jest niski wskaźnik efektywności energetycznej budynków, ich słabe ocieplenie; szczególnie widzimy to w regionie Europy Środkowej.

Sama Unia Europejska jasno zapowiedziała, że fala renowacji w budownictwie stanie się jednym z kluczowych elementów jej polityki klimatycznej. Te zmiany prawne już się dzieją, jak chociażby obowiązek wprowadzenia w 2024 roku klas energetycznych budynków, co wywrze istotny wpływ na jakość materiałów, z jakich będziemy budować, a w konsekwencji - na cenę mieszkania.

- Jeśli chodzi o naszą produkcję, to dokonaliśmy ogromnej zmiany - zminimalizowaliśmy o ponad 80 proc. wykorzystanie węgla na rzecz paliw alternatywnych. Oprócz własnej energii termicznej, nadal korzystamy z energii elektrycznej, którą w dużym stopniu pozyskujemy z OZE w ramach kontaktów typu PPA (Power Purchase Agreement), stanowiących gwarancję stabilnych dostaw prądu - mówi Mateusz Piotrowski.

I dodaje, że obecnie w Polsce Lafarge skupia się na dwóch kluczowych inwestycjach, które pomogą zdekarbonizować ich produkcję.

- W Cementowni Małogoszcz jesteśmy na ostatniej prostej modernizacji zakładu i budowania nowego pieca do wypału klinkieru. W wyniku modernizacji zmniejszymy zużycie energii własnej o jedną trzecią, a także zwiększymy wykorzystanie biomasy, dzięki nowej instalacji paliw alternatywnych - podkreśla Mateusz Piotrowski. - W Cementowni Kujawy powstaje pierwsza na świecie instalacja do wychwytywania 100 proc. emisji CO2 z produkcji klinkieru. To unikatowe przedsięwzięcie, gdyż będzie realizowane po raz pierwszy w Polsce na skalę przemysłową. Dzięki technologii CCS zakład w całości zredukuje swoje emisję procesowe i stanie się jedną z pierwszych zeroemisyjnych cementowni na świecie już w 2027 roku - dodaje.

Problem: pyły wytwarzane przy okazji spalania węgla

- Polski rynek producentów cementu jest mocno skoncentrowany, co przy dynamicznych zmianach cen tego produktu zawsze rodzi podejrzenie zmowy cenowej - wskazuje Piotr Jaczewski, prezes spółki Ama-Bud. - Obecne wzrosty są spowodowane w dużej mierze ograniczeniem podaży jednego ze składników cementu, jakim są pyły wytwarzane przy okazji spalania węgla. To, niestety, związane jest z bardzo słabą jakością sprowadzonego w zeszłym roku węgla, który spalają teraz polskie elektrociepłownie - przyznaje Jaczewski.

W jego ocenie trudno jednoznacznie określić, czy to sytuacja przejściowa. Będzie to w dużej mierze zależało od polityki energetycznej kolejnego rządu i jego nastawienia do odnawialnych źródeł energii.

- Paradoksalnie można powiedzieć, że im więcej spalamy węgla, tym większa podaż pyłów niezbędnych do produkcji cementu - z zastrzeżeniem, że powinien to być węgiel, a nie produkt węglopodobny, o bardzo niskiej kaloryczności. Przyszła cena cementu będzie jednak w głównej mierze uzależniona od popytu, a więc poziomu inwestycji, który od lat jest niski, a w ostatnim okresie wręcz krytycznie niski. Dopóki ten poziom znacząco nie wzrośnie, dopóty nie spodziewałbym się znacznych, trwałych wzrostów ceny cementu - komentuje Piotr Jaczewski.

W ocenie prezesa SAO Investments Grzegorza Skawińskiego rynek materiałów budowlanych nie może odzyskać stabilizacji.

- Konsekwentnie, co kwartał widać znaczące zmiany w poszczególnych jego segmentach, nieraz bez wyraźnej przyczyny... Cement i wapno, które rok do roku odnotowały wzrost ceny nawet do 60 proc., są szczególnie wrażliwe na dwa aspekty. Pierwszym jest ograniczenie możliwości importu z kierunku wschodniego, co redukuje podaż towaru i wpływa na ceny. Z drugiej strony: krajowi producenci mierzą się z kosztami energii, dochodzącymi do 40 proc. kosztów wytworzenia oraz z kosztami uprawnień do emisji CO2. Oba te czynniki, zwłaszcza przed okresem zimowym, tworzą presję na wzrost cen – zaznacza w rozmowie z WNP.PL Grzegorz Skawiński.

