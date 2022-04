Unibep chce obronić marżę i wypracować 2 mld zł ze sprzedaży

- Grupa Unibep radzi sobie z kryzysami pojawiającymi się na rynku dlatego, że jej działalność jest bardzo zdywersyfikowana. Rok 2022 będzie wyzwaniem dla całej branży budowlanej, ale także dla nas, bo sytuacja - z powodu wojny w Ukrainie - jest bardzo niestabilna. Jestem jednak przekonany, że obronimy zaplanowaną marżę oraz osiągniemy 2 mld zł ze sprzedaży - podkreśla Leszek Gołąbiecki, prezes Unibepu.

Nowy segment energetyczno-przemysłowy

Budownictwo drogowo-mostowe rośnie w siłę

Skandynawia i Niemcy

Obrona marż i waloryzacja kontraktów

- Był to bardzo dobry rok dla budownictw kubaturowego. Uzyskaliśmy podobny poziom sprzedaży i marży do lat ubiegłych. Ten aspekt zasługuje na podkreślenie szczególnie w kontekście braku materiałów oraz wzrostu cen produktów i usług. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że naszymi klientami w tym segmencie są głównie inwestorzy prywatni, deweloperzy. W przeciwieństwie do klienta publicznego, deweloperzy doskonale rozumieją trudną sytuację rynkową i chętnie podchodzą do waloryzacji wynagrodzenia - podsumował Leszek Gołąbiecki.Przez ostatnie kilka lat zagraniczna aktywność Unibepu skoncentrowana była głównie na rynku białoruskim i ukraińskim. Obecnie na rynkach wschodnich spółka nie prowadzi żadnych inwestycji. Już w ubiegłym roku zarząd firmy podjął decyzję o praktycznym wycofaniu się z rynku białoruskiego. Powodem podjęcia tej decyzji jest niestabilna sytuacja społeczno-gospodarcza na Białorusi, która nie gwarantuje bezpieczeństwa prowadzenia tam działalności.Z kolei wojna w Ukrainie nie pozwala na prowadzenie tam działalności, choć przedstawicielstwo Unibepu pozostaje zlokalizowane we Lwowie. - Nadal jesteśmy zainteresowani rynkiem ukraińskim, ale w tym regionie Europy musi zakończyć się konflikt zbrojny - skomentował Leszek Gołąbiecki.Jakie wyzwania czekają na Unibep w kolejnym roku w generalnym wykonawstwie? Spółka stawia sobie za cel kontynuowanie rozwoju terytorialnego, czyli budowanie silnych rynków lokalnych i podążanie za własnym deweloperem – spółką Unidevelopment. Ważne jest budowanie zespołów miejscowych i wiązanie ich z kulturą grupy Unibep. Generalne wykonawstwo będzie również konsekwentnie realizowało podjętą w latach poprzednich decyzję o rozwoju technologii BIM.Z roku na rok w sprzedaży Unibep rośnie udział budownictwa przemysłowego. Spółka dostrzega również trendy rynkowe związane z koniecznością transformacji polskiej energetyki.- Widzimy realną szansę na intensywniejsze włączenie się naszej firmy w transformację w kierunku krajowej gospodarki zero- i niskoemisyjnej. Stąd decyzja o powołaniu jeszcze w końcówce roku 2021 segmentu budownictwa energetyczno-przemysłowego w ramach Unibepu. Aktualnie działamy w celu powiększenia naszego portfela zamówień. Należy dodać, że w ostatnich miesiącach w tym segmencie znacząco wzmocniliśmy kadry - wyjaśnił Leszek Gołąbiecki. Dodał, że już teraz nowy segment ma w portfelu zamówienia na ponad 200 mln zł.Oddział Infrastruktury Unibepu oraz Budrex to kolejny segment, który generuje coraz większe przychody w grupie Unibep (22 proc.). Na zeszłoroczne wyniki obu spółek bardzo silny wpływ miała sytuacja związana z gwałtownym wzrostem cen materiałów i robocizny.Oddział Infrastruktury Unibep posiada solidny portfel zamówień – na rok 2022 oraz lata kolejne wynosi on blisko 890 mln zł. Z kolei Budrex – spółka budująca wiadukty, mosty i inne obiekty inżynierskie – ma portfel zleceń na poziomie ok. 223 mln zł. Największe wyzwanie, któremu obie spółki muszą sprostać w nadchodzących miesiącach to budowa zapory na granicy z Białorusią. Celem całego segmentu jest ekspansja geograficzna.- Oddział Infrastruktury Unibepu oraz spółka Budrex to segment naszej działalności, który rozwija się i umacnia swoją pozycję na rynku budownictwa drogowo-mostowego. Świadczą o tym chociażby ostatnio podpisane kontakty na budowę dróg w województwie warmińsko-mazurskim i lubelskim, a także samodzielne pozyskanie kontraktu na jednym z odcinków drogi S19. Mamy referencje, wyszkoloną i doświadczoną kadrę, dozbrajamy się sprzętowo i to wszystko sprawia, że możemy realizować kontrakty autostradowe i dróg szybkiego ruchu również w pojedynkę - podsumował Leszek Gołąbiecki.Segment budownictwa modułowego generuje 12 proc. przychodów. Spółka Unihouse wybudowała prawie 3 tys. mieszkań w Norwegii, a aktualnie przygotowuje 108 lokali. Z kolei w Szwecji spółka wybudowała 93 mieszkania, 146 w trakcie realizacji. Unihouse rynek skandynawski traktuje priorytetowo, ale szczególną perspektywę rozwoju spółka wiąże z rynkiem niemieckim, który aktualnie pożąda ekologicznego, niskoenergetycznego, modułowego budownictwa. Dotąd na rynku niemieckim spółka wybudowała 155 mieszkań i pracuje nad kolejnym 431 lokalami. Firma ma tam podpisanych pięć umów o wartości ok. 190 mln zł, przy czym związana z tym sprzedaż w roku 2022 i latach kolejnych to ok. 142 mln zł.Wartość całego portfela Unihouse na rok 2022 i lata kolejne wynosi ponad 346 mln zł. - Bardzo inetersująco rozwija się nasza działalność na rynku niemieckim - powiedział Sławomor Kiszycki. - Głównym wyzwaniem dla Unihouse jest utrzymanie produkcji w Fabryce Domów Modułowych w Bielsku Podlaskim oraz standaryzacja produktów i ich sprzedaż. Uważamy, że prefabrykacja to budownictwo przyszłości.Najważniejszym celem grupy Unibep na rok 2022 jest dbanie o stabilność finansową, która może być zagrożona wzrostem cen materiałów budowlanych i usług oraz inflacją. Z perspektywy całej Grupy ważna jest również obrona marż i waloryzacja kontraktów.- Obecnie walczymy o obronę marż poprzez odpowiednie zarządzanie zakupami, ale też rozmowy z inwestorami i waloryzację kontraktów. O ile z prywatnymi jest prościej, to trudniej jest z zamówieniami publicznymi, szczególnie tymi dużymi, ale i w tym przypadku przedstawiciele branży prowadzą rozmowy z GDDKiA - zastrzegł prezes Unibepu.Dodał, że prowadzone są rozmowy z publicznymi zamawiającymi dotyczą zmian związanych z rewaloryzacją podpisanych umów i zapisów chroniących generalnych wykonawców w przypadku podpisywania nowych kontraktów.- Zamawiający publiczni widzą, co się dzieje na rynku i GDDKiA podniosła już poziom waloryzacji do 10 proc. dla nowych kontraktów. Czy to jest odpowiedni poziom? Trudno powiedzieć, bo nie wiadomo jak ten rynek materiałów będzie się dalej kształtował. Monitorujemy cały czas sytuację, rozmawiamy z zamawiającymi i staramy się zniwelować skutki wzrostu kosztów - stwierdził prezes Gołąbiecki.Leszek Gołąbiecki podsumuje: - Rok 2021 był rokiem udanym dla naszej grupy. Natomiast rok 2022 będzie dużym wyzwaniem. Jestem jednak przekonany, że nasze wyniki będą dobre: obronimy marżę oraz osiągniemy 2 mld zł ze sprzedaży. Bo mamy co robić, nasz portfel to ponad 3,5 mld złotych.Zdaniem zarządzających, grupa Unibep radzi sobie z kryzysami, które pojawiają się na rynku, ponieważ jej działalność jest bardzo zdywersyfikowana: jeżeli jeden z biznesów ma gorszy czas, często inny biznes jest w stanie wygenerować lepsze wyniki. Dzięki temu z roku na rok grupa może zwiększać swoją sprzedaż i zyski.Unibep to spółka z przewagą polskiego kapitału, od 2008 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.