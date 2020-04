Unibep koronawirusa się nie boi. Trudniej, ale pod kontrolą

Mamy silne fundamenty na trudne czasy. Naszym celem na 2020 r. jest to, aby grupa przez ten czas przeszła w jak najlepszej kondycji finansowej - podkreślił Leszek Gołąbiecki, prezes Unibepu, w rozmowie z portalem WNP.PL. Odniósł się w niej obszernie do tego, jak pandemia koronawirusa wpływa na działalność grupy oraz jakie może mieć skutki dla branży.

Później i chłodniej

Rynek w nowych realiach

W pierwszym z przetargów złożyliśmy najtańszą ofertę w konsorcjum ze spółką Porr - zaznaczył Gołąbiecki.

Rynki zagraniczne

Unibep

- Z pewnością ten rygor w całej gospodarce będzie musiał być długo zachowany, jeśli będziemy chcieli unikać nawrotów epidemii. Dlatego przyjdzie czas na rozmowy z inwestorami dotyczące zwiększonych kosztów po stronie wykonawców - dodał.Jak przyznał, na jednej z budów Unibepu w Warszawie stwierdzono zakażenie koronawirusem u pracownika z ekipy podwykonawczej. Na szczęście okazało się, że pozostali pracownicy tej brygady nie są zakażeni. Po dokładnej dezynfekcji placu budowy prace zostały wznowione.Unibep nie odczuł dotychczas istotnych problemów z dostawami materiałów na place budowy.- Widać, że wszyscy w branży starają się też zgromadzić zapas przynajmniej części materiałów. Co pozytywne, niektórzy inwestorzy płacą wykonawcom za te zapasy, aby zmniejszyć ryzyko opóźnień inwestycji - wskazał prezes Gołąbiecki.- W przypadku fabryki domów modułowych zrobiliśmy zapasy surowców, materiałów i wyposażenia na najbliższe cztery miesiące, aby zabezpieczyć się przed potencjalnymi zakłóceniami w łańcuchu dostaw - dodał.W opinii prezesa, ochłodzenie koniunktury powinno też wpłynąć na korektę cen materiałów budowlanych. Należy tego oczekiwać m.in. w przypadku asfaltu z uwagi na duży spadek cen ropy naftowej. Również popyt na stal w gospodarce będzie o wiele mniejszy.Unibep obawia się natomiast odpływu pracowników z Ukrainy. Po pierwsze, część z nich może zdecydować się na powrót do ojczyzny z powodu niepewności związanej ze skutkami pandemii koronawirusa.Po drugie, ci, którzy wyjadą do siebie na Wielkanoc, która na Ukrainie jest obchodzona tydzień później, będą musieli przejść 14-dniową kwarantannę, jeśli będą chcieli wrócić do Polski. To może ich zniechęcić.Unibep dostrzega też zagrożenia dotyczące potencjalnych opóźnień w procesach budowlanych, m.in. z powodów administracyjnych, gdyż urzędy pracują obecnie w ograniczonym zakresie.- Możliwa jest też mniejsza podaż nowych budów - jest ona podyktowana głównie sytuacją gospodarczą, która ograniczy możliwości finansowe inwestorów prywatnych i samorządów - ocenił Gołąbiecki. Jednym ze skutków oczekiwanego dużego wzrostu bezrobocia będzie, jak wskazuje szef Unibepu, to, że w branży budowlanej nie powinno zabraknąć pracowników.Prezes, odnosząc się do perspektyw na rynku polskim, podkreślił, że pozytywnie na nastroje w branży wpłynęły zapewnienia ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Zapowiedział on, że rząd nie zamierza wstrzymywać budów oraz zawieszać swoich planów inwestycyjnych i przetargowych.- Inwestycje publiczne w trudnych czasach zawsze były kołem zamachowym dla gospodarki. Liczymy szczególnie na spełnienie zapowiedzi dotyczących drogi ekspresowej S19 na terenie naszego lokalnego rynku, czyli woj. podlaskiego.Unibep dobre perspektywy wiąże także z zapowiadanym przez rząd pakietem inwestycji publicznych o wartości 30 mld zł, bo pieniądze te w dużej mierze mają trafić do samorządów. Spółka liczy też na wzrost aktywności Funduszu Dróg Samorządowych.- Wszyscy mają też nadzieję, że Unia Europejska, mimo kosztów walki z koronawirusem, nie będzie żałować pieniędzy na Fundusz Spójności, co przełoży się na wsparcie inwestycji infrastrukturalnych w Polsce - stwierdził prezes.Dodał, że w przypadku działalności deweloperskiej grupy, za którą odpowiada zależna spółka Unidevelopment, nie dostrzeżono u klientów nerwowych ruchów, związanych chociażby z rezygnacją z umów przedwstępnych.- Jednocześnie po pewnym spadku zainteresowania, widocznym w pierwszych kilkunastu dniach od ogłoszenia obostrzeń związanych z pandemią, zauważyliśmy spory wzrost ruchu na stronach internetowych Unidevelopmentu - powiedział Gołąbiecki.W jego opinii, z pewnością dojdzie jednak do ochłodzenia na rynku mieszkaniowym, bo wpływ na to będzie miała niepewność związana ze skutkami gospodarczymi pandemii.- Dodatkowo należy oczekiwać, że banki będą bardziej konserwatywnie podchodzić do udzielania nowych kredytów hipotecznych. Może więc też dojść do korekty cen, ale nie spodziewam się załamania na rynku. Po okresie 1-2 kwartałów wyczekiwania, może jakiejś drobnej korekty, rynek ma szanse wrócić na stabilne tory - zaznaczył prezes.W sektorze prywatnym Unibep obserwuje natomiast pozytywne sygnały w niektórych segmentach przemysłu, gdzie plany inwestycyjne nie są odwoływane.Przykładem jest pozyskane przez spółkę w tym miesiącu zlecenie na rozbudowę zakładu mleczarskiego dla Mlekovity . Natomiast w sektorze nieruchomości komercyjnych prezes Gołąbiecki wskazał na sygnały zainteresowania ze strony inwestorów z dynamicznie rozwijającego się w ostatnim czasie rynku prywatnych akademików.Unibep jest też mocno aktywny na rynkach zagranicznych - białoruskim, ukraińskim oraz norweskim. W 2019 r. przychody z eksportu odpowiadały za 22 proc. sprzedaży grupy.- Na budowach w Białorusi i na Ukrainie nie notowaliśmy dotychczas trudności związanych z koronawirusem. Do tego część inwestycji, na które ostatnio pozyskiwaliśmy kontrakty, znajduje się jeszcze w fazie projektowania - wyjaśnił Gołąbiecki.W tych krajach na placach budowy pracują głównie miejscowi robotnicy pod nadzorem polskiej kadry inżynierskiej. Natomiast w Norwegii na budowach domów modułowych pracują kadry Unihouse, spółki zależnej Unibepu.- Finalizujemy tam właśnie budowę jednego osiedla i rozpoczynamy kolejną. Dlatego uzgodniliśmy z częścią pracowników, aby pozostali w Norwegii i jednocześnie jeszcze przed Wielkanocą wysłaliśmy nową ekipę, aby zdążyła przejść kwarantannę nim zacznie pracować przy realizacji kontraktu - podsumował prezes.Grupa specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, drogowo-mostowym, a także w działalności deweloperskiej. Ponadto grupa działa w segmencie budownictwa modułowego oraz jest jedną z najbardziej aktywnych polskich firm na rynkach zagranicznych, m.in. w Norwegii, Szwecji oraz na Ukrainie i Białorusi.Unibep w ostatnim rankingu Deloitte został sklasyfikowany na szóstym miejscu wśród największych firm budowlanych w Polsce pod względem przychodów za 2018 r. Unibep zanotował wówczas sprzedaż w wysokości 1,65 mld zł (+1,8 proc.).