Unibep ma 1,8 mld zł w portfelu. Wyniki idą ku lepszemu

Po trzech kwartałach 2019 r. skonsolidowane przychody Unibepu był o 2 proc. niższe niż przed rokiem, a zysk netto spadł o 24 proc. Znacznie lepiej przedstawiają się natomiast wyniki samego trzeciego kwartału.

Unibep

Ocenił ponadto, że planowo rozwija się działalność eksportowa na Ukrainie. W październiku podpisano duży kontrakt na realizację wielofunkcyjnego kompleksu handlowo-usługowego w Charkowie.- W sumie u naszego wschodniego sąsiada prowadzimy prace na czterech inwestycjach. Na rynku białoruskim kontynuujemy budowę galerii handlowej w Grodnie i prowadzimy intensywne działania akwizycyjne - wskazał prezes.Odnosząc się do deweloperskiej spółki zależnej Unidevelopment zapewnił natomiast, że zgodnie z planem przekazuje ona mieszkania i lokale w prowadzonych inwestycjach w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Bielsku Podlaskim.- Możemy spodziewać się, że działalność deweloperska w najbliższych kwartałach będzie poprawiała wynik grupy. Unidevelopment przygotowuje się do realizacji kolejnych dużych osiedli mieszkaniowych - w Warszawie i Poznaniu. Będą one miały realny wpływ na wyniki w kolejnych latach - podsumował Gołąbiecki.Grupa specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, drogowo-mostowym, a także w działalności deweloperskiej. Ponadto działa w segmencie budownictwa modułowego oraz jest jedną z najbardziej aktywnych polskich firm na rynkach zagranicznych, m.in. w Norwegii, Szwecji oraz na Ukrainie i Białorusi.Znaczącymi akcjonariuszami spółki są Zofia Mikołuszko (25,1 proc.), Beata Skowrońska (16,1 proc.), Zofia Stajkowska (14,2 proc.), Aviva OFE (9,7 proc.), NN OFE (6,1 proc.) oraz PKO BP Bankowy OFE (5,9 proc.).Unibep w ostatnim rankingu Deloitte został sklasyfikowany na szóstym miejscu wśród największych firm budowlanych w Polsce pod względem przychodów za 2018 r. Unibep zanotował w ubiegłym roku sprzedaż w wysokości 1,65 mld zł (+1,8 proc.).