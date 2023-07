Unibep ma umowę z gminą Szczytno na ok. 52 mln zł netto

Unibep podpisał umowę na realizację inwestycji "Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejscowości Szymany" - informuje spółka.

Zamawiającym jest gmina Szczytno, wynagrodzenie Unibepu z tytułu realizacji inwestycji wynosi ok. 64,0 mln zł brutto, co stanowi równowartość ok. 52,0 mln zł netto.

Termin realizacji inwestycji wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Grupa Unibep jest generalnym wykonawcą w Polsce i za granicą (działa na rynkach białoruskim i ukraińskim), ma fabrykę domów modułowych (sprzedaje je głównie do krajów skandynawskich), działa w drogownictwie (buduje drogi głównie na terenie woj. podlaskiego), a poprzez swoją spółkę Budrex realizuje i remontuje mosty na terenie całego kraju oraz prowadzi działalność deweloperską w Warszawie, Poznaniu, Radomiu i Bielsku Podlaskim.

Głównymi akcjonariuszami Unibepu są Zofia Mikołuszko (z pakietem 25,09 proc.akcji), Beata Maria Skowrońska (15,68 proc.), OFE Allianz Polska (10,7 proc.), OFE PKO BP Bankowy (9,32 proc.), Wojciech Stajkowski (7,13 proc.) i Bożena Lachocka (7,33 proc.).

Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku.

