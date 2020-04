Unibep podsumował 2019 rok. Przychody podobne, ale zysk większy

Budowlana grupa w minionym roku zanotowała nieznacznie wyższe przychody niż w 2018 r., ale jednocześnie zwiększyła zysk netto o ponad 9 proc. Zarząd Unibepu wskazuje, że na razie nie odnotował większych zakłóceń w działalności z powodu koronawirusa, a dotychczasowe perspektywy grupy na 2020 r. były pozytywne.

Drogi i moduły

Koronawirus pod kontrolą

Unibep

- Na Ukrainie - w Kijowie i Charkowie - realizujemy duże galerie handlowe. Projekty na rynkach białoruskim i ukraińskim przebiegają zgodnie z założonymi harmonogramami. Na tych rynkach prowadzimy intensywne działania akwizycyjne, mające na celu podpisanie kolejnych umów - dodał.Dla deweloperskiej spółki zależnej Unidevelopment, która jest aktywna w Warszawie i Poznaniu, pod względem sprzedaży mieszkań ubiegły rok był rekordowy - wyniosła ona ponad 700 lokali.- Obecnie w Warszawie jesteśmy w trakcie realizacji dwóch osiedli (Coopera oraz Ursa Home), zaś w Poznaniu - kolejnych etapów osiedla Nowych Kosmonautów - wyliczył prezes Gołąbiecki.- W stolicy Wielkopolski przygotowujemy się do rozpoczęcia realizacji dużej inwestycję mieszkaniową na terenie byłych zakładów Wiepofamy, z potencjałem ok. 2,2 tys. mieszkań oddawanych w kilku etapach - dodał.Prezes podkreślił, że w 2019 r. znacząco poprawiły się wyniki segmentu infrastrukturalnego.- Ma to oczywiście związek z zakończeniem inwestycji, które realizowaliśmy według umów podpisanych przed drastycznymi wzrostami cen materiałów i usług, a także z bieżącą realizacją kontraktów podpisanych na nowych, rynkowych zasadach - wyjaśnił.- Segment infrastrukturalny ma dobry portfel zamówień na 2020 r., wynosi on ponad 300 mln zł. Oddział aktywnie uczestniczy w kolejnych przetargach na drogi krajowe i wojewódzkie, głównie na terenie Polski północno-wschodniej - dodał.Z kolei działalność w segmencie budownictwa modułowego, który prowadzi spółka zależna Unihouse, jest obecnie - jak wskazał Gołąbiecki - nakierowana głównie na rozwój nowych produktów oraz szeroką akwizycję na rynkach polskim oraz skandynawskich. Aktualny portfel Unihouse na 2020 r. oraz lata kolejne wynosi ok. 280 mln zł.- Prócz realizacji prowadzonych w Norwegii - naszym głównym rynku - spółka pozyskuje coraz więcej kontraktów w Polsce. Należy także zwrócić uwagę, że kurs korony norweskiej jest obecnie na niskim poziomie, przez co eksport naszych produktów staje się mniej zyskowny - zastrzegł prezes.- Przewidywania zarządu, że budownictwo prefabrykowane będzie coraz popularniejsze w naszym kraju spełniają się - Unihouse ma coraz więcej zapytań, prowadzi wiele rozmów z inwestorami. Jest więc oczywiste, że przykładamy coraz większą uwagę do rynku polskiego - dodał.W liście do akcjonariuszy prezes podkreślił, że Unibep z „wielką uwagą obserwuje sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w Polsce i poza jego granicami”.- Od początku marca w grupie Unibep działa zespół kryzysowy. Jego głównym celem jest analiza i monitoring wszystkich zdarzeń, które mogą mieć wpływ na bieżącą działalność grupy, oraz stworzenie takich rekomendacji i procedur, byśmy mogli w miarę normalnie pracować - wskazał Gołąbiecki.- Jednocześnie na bieżąco reagujemy na wszelkie zmiany w kraju i za granicą - pracownicy są zaopatrzeni w niezbędne środki ochrony, współpracujemy z inwestorami, monitorujemy rynki, na bieżąco reagujemy na zmiany przepisów - dodał.- Co ważne, na dzień oddawania raportu do publikacji wszystkie prowadzone przez nas budowy w kraju i za granicą oraz fabryka domów modułowych w Bielsku Podlaskim pracują bez większych zakłóceń - podsumował prezes.Grupa specjalizuje się w budownictwie kubaturowym, drogowo-mostowym, a także w działalności deweloperskiej. Ponadto grupa działa w segmencie budownictwa modułowego oraz jest jedną z najbardziej aktywnych polskich firm na rynkach zagranicznych, m.in. w Norwegii, Szwecji oraz na Ukrainie i Białorusi.Unibep w ostatnim rankingu Deloitte został sklasyfikowany na szóstym miejscu wśród największych firm budowlanych w Polsce pod względem przychodów za 2018 r. Unibep zanotował w 2018 r. sprzedaż w wysokości 1,65 mld zł (+1,8 proc.).