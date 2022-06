Unibep rozwija nowy segment. Ma przynosić pół miliarda złotych

Unibep liczy, że nowy segment budownictwa energetyczno-przemysłowego wygeneruje 2022 roku blisko 300 mln zł przychodów, a za 2-3 lata ponad pół miliarda złotych - powiedział w trakcie konferencji prasowej prezes spółki Leszek Gołąbiecki.

Unidevelopment z Grupy Unibep w 2022 r. planuje sprzedaż blisko 850 mieszkań.

- Jest duża szansa, nawet na portfelu, który pokazujemy, że te przychody mogą być w granicach 300 mln zł w tym roku. Na pewno liczymy na marżę wyższą niż w budownictwie kubaturowym - powiedział Leszek Gołąbiecki.

Unibep będzie chciał osiągnąć w segmencie budownictwa energetyczno-przemysłowego marżę dwucyfrową. - Ale nie wiem, czy to jest poziom w obecnej sytuacji rynkowej do zrealizowania - dodał prezes Gołąbiecki.

Według informacji budowlanej spółki, portfel zleceń budownictwa energetyczno-przemysłowego miał na koniec I kwartału wartość 360 mln zł.

Specjali­ści z tego segmentu prowadzą w tym momencie dwie inwestycje: przebudowę Energetyki Cieszyńskiej oraz budowę Orlen Olefiny III. W maju pion zdobył ważne zlecenia: dla Mondi i Panattoni zbuduje magazyny. Wartość tych zleceń to ok. 300 mln zł, a wartość wszystkich podpisanych kontraktów w tym segmencie to przeszło 375 mln zł.

Portfel w akwizycji obejmował m.in.: obiekty przemysłowe opiewający na blisko 600 mln zł oraz obiekty energetyczne na około 1,5 mld zł.

W I kwartale segment ten miał 17 mln zł przychodów przy marży brutto na poziomie 1,72 proc.

Władze spółki byłyby zadowolone, gdyby segment ten przynosił ponad pół miliarda złotych przychodów. - 500-700 mln za dwa lata stałby się drugim, po generalnym wykonawstwie w infrastrukturze, segmentem - dodał Leszek Gołąbiecki.

Unidevelopment chce utrzymać marżę

Wiceprezes, dyrektor pionu finansowego Unidevelopment z Grupy Unibep Mariusz Przystupa wskazał w trakcie konferencji prasowej, że spółka w całym roku planuje sprzedaż ok. 850 mieszkań, z tego w I półroczu, ma zamiar zrealizować niemal 250 z nich.

Zdaniem wiceprezesa Unidevelopmentu, spółka powinna utrzymać w kolejnych kwartałach marżę na poziomie z pierwszych trzech miesięcy 2022 r., a więc 31,4 proc. brutto na sprzedaży w porównaniu do 17,6 proc. rok wcześniej.

- Szacujemy, że w kolejnych kwartałach w tym roku ta marża powinna być utrzymana. Ze względu na to, co dziś dzieje się na rynku, w przyszłym roku ta marża powinna się obniżyć, ale trudno dziś przewidzieć marżę w 2023 r. - wyjaśnił Mariusz Przystupa i dodał, że budżet spółki przeznaczony na zakup gruntów w 2022 r. to 130 mln zł, z czego pozostało jeszcze około 80 mln zł.

Unidevelopment chce zdecydowanie doważyć rynek warszawski.

Mariusz Przystupa powiedział, że plany debiutu giełdowego Unidevelopment są aktualne, jednak mają być zrealizowane w bardziej korzystnym terminie. - Pracujemy by być gotowi, gdy okienko na rynku kapitałowym się otworzy - wyjaśnił wiceprezes Przystupa.

Unibep zwiększa przychody i zyski

Grupa Unibep odnotowała w pierwszym tegorocznym kwartale 419 mln zł przychodów ze sprzedaży (więcej o 36 proc. rok do roku) oraz 15 mln zł skonsolidowanego zysku netto (więcej o 54 proc.). Wartość kontraktów podpisanych przez grupę w 2022 roku przekroczyła 1,7 mld zł, a cały portfel zamówień opiewa obecnie na kwotę 3,5 mld zł.

