Unibep wspiął się na rekordowy poziom

Rok 2020 budowlano-deweloperska grupa zakończyła najwyższym w swojej historii poziomem przychodów oraz zysku netto. Jak podkreślił prezes Leszek Gołąbiecki, Unibep poprawił wyniki mimo pandemicznych realiów.

Portfel przyniesie wzrost

Fabryka Domów Modułowych Unihouse w Bielsku Podlaskim pracowała w ubiegłym roku bez zakłóceń. Od początku 2021 r. Unihouse podpisał umowy na rynku norweskim na kwotę ok. 95 mln zł, a cały portfel zleceń spółki na rok bieżący oraz lata kolejne to ponad 320 mln zł.- Chcę dodać, że cały czas prowadzimy aktywną akwizycję na rynkach skandynawskich (Norwegia, Szwecja), jak też na rynkach niemieckim i polskim - zapewnił Gołąbiecki.Prezes zaznaczył, że w ubiegłym roku Unibep pracował głównie nad budowaniem solidnego portfela zamówień dla każdego segmentu działalności, co pozwala myśleć o lepszych wynikach grupy w kolejnych latach.- Jednocześnie przeanalizowaliśmy możliwości poprawienia efektywności, wykorzystując zarówno efekt synergii, eliminując lub przyspieszając różne procesy, ograniczając koszty poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi, jak też wchodzenie w segmenty budownictwa, które powinny przynieść poprawę marżowości we wszystkich naszych biznesach - podsumował Leszek Gołąbiecki.