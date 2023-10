Unibep wygrał przetarg wart blisko 110 mln zł

Oferta Unibepu została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie jako najkorzystniejszą w postępowaniu dotyczącym rozbudowy obwodnicy Giżycka na drodze krajowej nr 59 - podała spółka budowlana w komunikacie.

Cena oferty złożonej przez Unibep w postępowaniu dotyczącym rozbudowy obwodnicy Giżycka na drodze krajowej nr 59 wynosi ok. 109,36 mln zł brutto, co stanowi równowartość ok. 88,9 mln zł netto.

I to ta oferta została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie jako najkorzystniejsza.

Termin realizacji inwestycji, łącznie z pracami projektowymi, wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Kryterium oceny ofert w przetargu stanowiły: cena (waga 55 proc.) i kryteria pozacenowe: przedłużenie gwarancji jakości oraz zagospodarowanie destruktu asfaltowego.

Unibep to polska grupa budowlana działająca w segmencie budownictwa mieszkaniowego, ogólnego, drogownictwa oraz zamówień publicznych. Jest jednym z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce.

Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2008 roku. Największymi udziałowcami są: Zofia Mikołuszko (25,1 proc. udziałów) oraz Beata Skowrońska (15,7 proc.).