Unibep wyraźnie zwiększył zysk mimo trudnych warunków

W 2021 roku budowlana grupa Unibep wypracowała 47 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 27 proc. wobec 2020 roku. Sprzedaż sięgnęła 1,7 mld zł (wzrost o 2 proc. w porównaniu do 2020), portfel zamówień w części budowlano-infrastrukturalnej ma wartość około 3,5 mld zł.

Rok 2021 w Fabryce Domów Modułowych Unihouse w Bielsku Podlaskim, który produkuje wielorodzinne budynki w technologii drewnianej, był drugim rokiem przepracowanym w nowej strukturze prawnej

Portfel zamówień części budowlano-infrastrukturalnej Unibepu ma wartość 3,53 mld zł.

W tym momencie na terenie Polski Unibep realizuje ok. 40 kontraktów.

Kwestie związane z rynkiem budowlanym poruszymy szeroko na Europejskim Kongresie Gospodarczym, który pod koniec kwietnia odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Trudny rok

3,5 mld zł w portfelu

W segmencie generalnego wykonawstwa portfel zamówień grupy na rok 2022 r. oraz lata kolejne ma wartość ok. 1,85 mld zł.

Portfel zamówień w segmencie infrastruktura ma wartość 1 100 mln zł, budownictwo modułowe – 346 mln zł, a budownictwo energetyczno-przemysłowe – 235 mln zł.



Prezes Leszek Gołąbiecki w liście do akcjonariuszy pisze, że grupa poprawiła pozycję gotówkową. - Na naszych kontach na koniec roku było 271 mln zł (wzrost rok do roku o ok. 3 proc.), oraz zbudowała solidny portfel zamówień we wszystkich segmentach działalności: w części budowlano-infrastrukturalnej posiadamy zamówienia na kwotę ok. 3,5 mld zł - czytamy w liście.



