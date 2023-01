Unibep z kolejną umową w segmencie OZE

Unibep podpisał umowę modernizacji ciepłowni w Orzyszu polegającej na budowie układu produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem biomasy. Wartość umowy to prawie 30 mln zł brutto.

Unibep podpisał umowę na zaprojektowanie i wykonanie w formule "pod klucz" modernizacji istniejącej ciepłowni w Orzyszu polegającej na budowie układu produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem biomasy. Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z siedzibą w Orzyszu.

Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi ok. 29,3 mln zł brutto, czyli ok. 23,8 zł mln netto. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w I kwartale 2023 r., a zakończenie w IV kwartale 2023 roku.

Unibep podał, że to kolejna inwestycja dotycząca wykonania kotłów na biomasę, którą będzie realizował segment energetyczno-przemysłowy spółki. W efekcie zawarcia wyżej wymienionej umowy szacowana wartość portfela Unibepu w segmencie budownictwie energetyczno-przemysłowym do realizacji w 2023 roku i na lata kolejne wynosi ok. 650 mln zł netto.

