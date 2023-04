Unibep z niższym zyskiem. Na wynikach zaważyła strata w budownictwie modułowym

Grupa Unibep w 2022 r. wypracowała 2,258 mld zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o 32 proc. wobec 2021 r. Zysk netto w minionym roku sięgnął 32 mln zł wobec 42 mln zł wypracowanych w 2021 r. – wynika z raportu rocznego spółki.

Obniżka skonsolidowanego wyniku netto to w dużej mierze konsekwencja rozpoznania straty netto w kwocie 36 mln zł w segmencie budownictwa modułowego.

W 2022 r. grupa Unidevelopment odnotowała przychody na poziomie 333 mln zł, co oznacza wzrost o 16,5 proc. w porównaniu z rokiem 2021.

Portfel zleceń grupy Unibep w części budowlano-infrastrukturalnej na 2023 r. i lata kolejne wynosi ok. 3,8 mld zł, z czego ok. 2,2 mld zł przypada na rok bieżący.

Wynik EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań i amortyzacji) wyniósł 89 mln zł, czyli o 16 proc. więcej niż rok wcześniej.

Leszek Gołąbiecki, prezes Unibepu podkreśla, że siłą spółki jest dywersyfikacja biznesu.

- Pomimo wymagającego otoczenia gospodarczego wyrażonego przede wszystkim ponadprzeciętnym wzrostem inflacji oraz niepokojów geopolitycznych, w 2022 r. utrzymaliśmy pomyślny trend sprzedażowy. Odnotowaliśmy wzrosty przychodów w segmentach: budownictwa kubaturowego, energetyczno-przemysłowego i infrastruktury. Wiemy, że 2023 r. będzie trudny dla branży budowlanej, jednak z realnym optymizmem patrzymy w przyszłość - mówi Leszek Gołąbiecki.

Decydująca była strata w budownictwie modułowym

Jak wskazuje Unibep, obniżka skonsolidowanego wyniku netto to w dużej mierze konsekwencja rozpoznania straty netto w kwocie 36 mln zł w segmencie budownictwa modułowego.

„Unihouse w minionym roku w następstwie wojny w Ukrainie zmagała się z gwałtownym zahamowaniem inwestycji, znaczącym wzrostem kosztów materiałów i logistyki, przerwaniem łańcuchów dostaw, a także nieplanowanym przestojem i spadkiem wykorzystania mocy produkcyjnych fabryki” – czytamy w komunikacie.

„Powyższe zdarzenia zarząd Unibep definiuje jako nadzwyczajne oraz przejściowe, wskazując jednocześnie, że ekologiczne trendy w budownictwie oraz dbałość o efektywność energetyczną obiektów, wspierane przez unijną legislację, powinny napędzać popyt na inwestowanie w rozwiązania oferowane przez Unihouse” - czytamy także.

Portfel zamówień w segmencie budownictwa modułowego do realizacji w 2023 r. i kolejnych latach ma wartość w Grupie Unibep na 203 mln zł.

Unibep jest też aktywny w segmencie budownictwa energetyczno-przemysłowego (BEP), głównie modernizacjach kotłowni, elektrowni, elektrociepłowni, instalacji termicznego przekształcania odpadów czy kogeneracyjnych. Wartość portfela zamówień BEP na 2023 r. i kolejne lata to blisko 890 mln zł.

W budownictwie kubaturowym grupa Unibep realizuje ponad 40 inwestycji w całej Polsce, głównie dla inwestorów prywatnych. Dostrzega przy tym duży potencjał kooperacji z podmiotami publicznymi, tj. wojskiem, urzędami centralnymi i samorządami. Wartość portfela zleceń tego segmentu na rok 2023 i kolejne lata wynosi ok. 1,7 mld zł. W sekcji infrastrukturalnej aktualna wartość portfela zleceń na 2023 r. i kolejne lata wynosi z kolei ok. 1 mld zł.

Rekordowe wyniki Unidevelopment. Wzrost zysku netto o 30 proc.

W 2022 r. grupa Unidevelopment odnotowała przychody na poziomie 333 mln zł, co oznacza wzrost o 16,5 proc. w porównaniu z rokiem 2021. To zarazem czwarty rok z rzędu, w którym ten wzrost był dwucyfrowy. EBITDA grupy wyniosła 70,6 mln zł wobec 49,9 mln zł w 2021 r. Zysk netto grupy wzrósł do 54,8 mln zł i był o 30,2 proc. większy niż w 2021 r. W podsumowywanym okresie grupa Unidevelopment prowadziła sprzedaż mieszkań w siedmiu projektach i sprzedała 635 lokali, z czego największą część stanowiły mieszkania na rynku poznańskim i warszawskim.

- Pierwsze miesiące 2023 r. były okresem ożywienia na rynku mieszkaniowym. Lepsze nastroje konsumenckie, obniżenie bufora obowiązującego w ramach rekomendacji „S” i zapowiedzi programów wsparcia dla osób kupujących mieszkania przełożyły się na stopniowe odbudowywanie popytu. Portfel naszych inwestycji jest zdywersyfikowany i pozwala nam wyjść naprzeciw oczekiwaniom zarówno klientów gotówkowych, którzy teraz najczęściej decydują się na kupno mieszkania, jak i osób korzystających z kredytów hipotecznych, których udział w ogólnej liczbie trakcji stopniowo się odbudowuje - mówi Zbigniew Gościcki, prezes Unidevelopment.

Grupa Unidevelopment w 2023 r. weszła z portfelem 459 mieszkań dostępnych w ofercie. Przed grupą planowe rozpoczęcie budów nowych inwestycji oraz dalszych etapów obecnie realizowanych projektów. Grupa skupia się na wzmacnianiu pozycji w Warszawie, Poznaniu, Trójmieście i Radomiu.

Obiecujące perspektywy wzrostu. Portfel opiewa na 3,8 mld zł

Portfel zleceń grupy Unibep w części budowlano-infrastrukturalnej na 2023 r. i lata kolejne wynosi ok. 3,8 mld zł, z czego ok. 2,2 mld zł przypada na rok bieżący.

- Mimo że posiadamy satysfakcjonujący portfel zleceń w części budowlano-infrastrukturalnej nieustannie prowadzimy aktywną akwizycję – tylko od początku 2023 r. pozyskaliśmy kontrakty o wartości ok. 420 mln zł. Jesteśmy przekonani o sile i stabilności naszej firmy, która od lat systematycznie zwiększa skalę działania, w pełni korzystając zarówno z momentów prosperity, jak i odpowiednio zarządzając zasobami i potencjałem w czasie osłabienia koniunktury. Jednym z celów na bieżący rok jest dalszy wzrost sprzedaży, przy zachowaniu atrakcyjnych wskaźników rentowności. W 2023 r. naszym priorytetem jest pilnowanie przepływów finansowych na każdym realizowanym projekcie, realizowanie wszystkich inwestycji zgodnie z harmonogramami i w najwyższej jakości oraz dbanie o załogę i jej rozwój – mówi Sławomir Kiszycki, wiceprezes Unibepu.

Grupa Unibep jest przygotowana do aktywnego włączenia się w odbudowę Ukrainy. - Mając nadzieję na szybki i sprawiedliwy pokój, spoglądamy w przyszłość, kiedy niezbędna będzie pomoc infrastrukturalna naszemu wschodniemu sąsiadowi. Na tym rynku jesteśmy obecni od lat oraz możemy pochwalić się konkretnymi oraz atrakcyjnymi realizacjami. Mamy nadzieję na owocną współpracę między Polską a Ukrainą w zakresie odbudowy tego kraju – wskazuje Leszek Gołąbiecki.

