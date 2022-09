Unibep z portfelem na 1,7 mld zł w generalnym wykonawstwie

Konsorcjum z udziałem Unibepu zawarło kontrakt na realizację inwestycji w Łomży. W efekcie zawarcie tej umowy szacowana wartość portfela spółki do realizacji w segmencie generalnego wykonawstwa sięgnęła 1, 675 mld zł.

Unibep poinformował, że 26 września 2022 konsorcjum spółek Unibep (lider) i Tytan Systemy Bezpieczeństwa zawarło umowę na realizację zadania pn. "Budowa magazynu wielobranżowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łomży - postępowanie nr 57/RB".

Zamawiającym jest Skarb Państwa - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, a jak podał Unibep wynagrodzenie konsorcjum z tytułu realizacji inwestycji wynosi około 58 mln zł netto, co stanowi około 71,3 mln zł brutto, z czego kwota przypadająca na Unibep to około 50 mln zł netto, co stanowi około 61,4 mln zł brutto.

Termin realizacji inwestycji wynosi 795 dni od dnia zawarcia umowy. Zastrzega ona obowiązek zapłaty kar umownych przez konsorcjum na rzecz zamawiającego m.in. za zwłokę w realizacji umowy oraz za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie konsorcjum.

„W efekcie zawarcia przedmiotowej umowy szacowana wartość portfela Emitenta (tj. Unibepu- red.) do realizacji w segmencie Generalnego Wykonawstwa w III i IV kwartale 2022 r. i na lata kolejne wynosi około 1 675 mln zł” - poinformował Unibep.

