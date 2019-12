Unibep z umową za blisko 32 mln zł na Białorusi

Unibep podpisał umowę na zaprojektowanie i wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa obiektu sportowo - rekreacyjnego "FOK Luchiny" systemie "pod klucz" w Mińsku w Republice Białoruś. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 7,4 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 31,8 mln zł netto.