Unibep zbuduje kampus w Bydgoszczy

Unibep zawarł umowę na budowę kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Wartość kontraktu wynosi 319,4 mln zł netto, co sprawi, że szacowana wartość portfela Unibepu do realizacji w segmencie generalnego wykonawstwa na rok 2022 i lata kolejne wzrasta do około 1,54 mld zł– poinformowała spółka.

