Unibep ze wzrostem sprzedaży i spadkiem zysków

Grupa Unibep osiągnęła w 2022 r. ok. 2264 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza blisko 32 proc. wzrostu wobec 2021 r. Zysk netto wyniósł około 31 mln zł w porównaniu do 47 mln zł rok wcześniej. Oznacza to spadek o 34 proc. - wynika z szacunkowych, niezaudytowanych danych.

Unibep wyjaśnia, że spadek wyniku netto to efekt zdarzeń definiowanych jako nadzwyczajne oraz przejściowe.

- Na Unihouse patrzymy w szerszym horyzoncie i strategicznie pozostajemy na kilku rynkach: skandynawskim i niemieckim, realizując projekty ze stałymi, sprawdzonymi partnerami - podkreśla prezes Unibepu Leszek Gołąbiecki.

- Poziom wyniku to w dużej części efekt bardzo dobrych rezultatów w segmencie deweloperskim, korzystającym z koniunktury i ożywienia gospodarczego obserwowanych jeszcze w 2021 r. - wskazuje Leszek Gołąbiecki.

Unibep wyjaśnia, że „spodziewana obniżka skonsolidowanego wyniku netto to w zasadniczej części konsekwencja uwzględnienia straty netto w kwocie ok. 36 mln zł wygenerowanej przez segment budownictwa modułowego, funkcjonującego w ramach Unihouse, który w minionym roku w następstwie wojny w Ukrainie zmagał się z wyhamowaniem inwestycji, przerwanymi łańcuchami dostaw, wzrostem cen materiałów oraz logistyki”.

Zarząd Unibepu wskazuje, że powyższe zdarzenia definiuje jako nadzwyczajne oraz przejściowe.

Siłą Grupy Unibep jest dywersyfikacja biznesu

Prezes Unibepu Leszek Gołąbiecki mówi, że pomimo wymagającego otoczenia gospodarczego wyrażonego przede wszystkim ponadprzeciętnym wzrostem inflacji oraz niepokojów geopolitycznych spowodowanych wojną w Ukrainie, w 2022 r. spółka utrzymała pomyślny trend na poziomie sprzedaży, która urosła rok do roku o ok. 32 proc.

- Z kolei poziom wyniku to w dużej części efekt bardzo dobrych rezultatów w segmencie deweloperskim, korzystającym z koniunktury i ożywienia gospodarczego obserwowanych jeszcze w 2021 r., a 635 lokali sprzedanych w 2022 r. jest solidną bazą do dobrych wyników w kolejnych okresach. Ale do wyniku grupy „dołożyły się” także segment budownictwa kubaturowego, energetyczno-przemysłowego i infrastruktury – dodaje Leszek Gołąbiecki.

Prezes Unibepu podkreśla, że siłą spółki jest dywersyfikacja biznesu. - Dynamicznie rozwija się segment budownictwa energetyczno-przemysłowego, skoncentrowany w części energetycznej głównie na modernizacjach kotłowni, elektrowni, elektrociepłowni, instalacji termicznego przekształcania odpadów czy kogeneracyjnych, który aktualnie realizuje 13 projektów na terenie całego kraju, a wartość portfela zamówień na kolejne lata tego obszaru biznesowego wynosi 615 mln zł. W ostatnim czacie obserwujemy m.in. aktywność samorządów w zakresie modernizacji PEC-ów – analizuje prezes Gołąbiecki.

Jak podaje Unibep, stabilna sytuacja panuje także w pozostałych segmentach biznesowych grupy. W budownictwie kubaturowym Unibep realizuje obecnie ponad 40 inwestycji w całej Polsce, głównie dla inwestorów prywatnych. Grupa dostrzega jednak duży potencjał kooperacji z podmiotami publicznymi, tj. wojskiem, urzędami centralnymi i samorządami. Wartość portfela zleceń tego segmentu na rok 2023 i kolejne lata wynosi ok. 1,5 mld zł. W sekcji infrastrukturalnej, w ramach której w 2022 r. wybudowano m.in. 80-kilometrową zaporę na granicy polsko-białoruskiej, aktualna wartość portfela zleceń na kolejne lata wynosi ok. 950 mln zł.

Jak na biznes wpływa wzrost kosztów w Unihouse

Segment budownictwa modułowego, funkcjonującego w ramach Unihouse, a skoncentrowanego na rynku niemieckim oraz skandynawskim (Norwegia i Szwecja), w 2022 r. wygenerował stratę netto w kwocie 36 mln zł, co jest konsekwencją znaczącego wzrostu kosztów materiałów i logistyki – np. cena frachtu morskiego wzrosła aż o ok. 300 proc. – a także wyhamowania inwestycji i przerwania łańcuchów dostaw. Nieplanowane przestoje spowodowały z kolei spadek wykorzystania mocy produkcyjnych fabryki Unihouse.

Unihouse jest w stałym dialogu z partnerami w kwestii waloryzacji kontraktów. Początkowo z rozmów z inwestorami wynikało, że w pełni rozumieją zaistniałą sytuację i są gotowi do zrekompensowania Unihouse wyższych kosztów, jednak do dzisiaj część z nich nie potwierdziła wstępnych ustaleń.

Wobec powyższego zarząd Unihouse dokonał weryfikacji wcześniejszych założeń w zakresie rozpoznania dodatkowych przychodów z realizowanych w 2022 r. kontraktów, które miały odzwierciedlać wzrost kosztów, w wyniku czego podjął decyzję o niewykazywaniu przychodów w części, w której inwestorzy nie potwierdzili wcześniejszych uzgodnień.

Wspomniane powyżej niejednolite podejście zamawiających co do partycypacji w zwiększonych kosztach realizowanych inwestycji stanowi, w ocenie spółki, podstawę do podjęcia przez Unihouse działań mających na celu wyegzekwowanie dodatkowych świadczeń pieniężnych z tytułu zawartych umów w oparciu o narzędzia ochrony interesów Unihouse - w tym na drodze postępowań sądowych - i rozpoznania tych przychodów w okresach późniejszych.

Prezes Gołąbiecki: Na Unihouse patrzymy w szerszym horyzoncie

Spółka wskazuje, że spodziewa się dalszego wzrostu kosztów prac zaplanowanych w tym segmencie także w 2023 r., jednak biorąc pod uwagę działania podejmowane w celu pozyskania nowych kontraktów we współpracy ze stałymi partnerami oraz uzyskania dopłat do kontraktów, o których mowa powyżej, spółka nie przewiduje z tego tytułu znaczącego zmniejszenia wyniku netto tego segmentu za 2023 r.

Zarząd Unibep uznaje sytuację segmentu budownictwa modułowego w 2022 roku za nadzwyczajną oraz przejściową, dostrzegając jednocześnie pozytywne perspektywy rozwoju Unihouse.

- Na Unihouse patrzymy w szerszym horyzoncie i strategicznie pozostajemy na kilku rynkach: skandynawskim i niemieckim, realizując projekty ze stałymi, sprawdzonymi partnerami. Ekologiczne trendy w budownictwie oraz dbałość o efektywność energetyczną obiektów, wspierane przez unijną legislację, powinny napędzać popyt na inwestowanie w rozwiązania oferowane przez Unihouse – wskazuje Gołąbiecki.

Aktualna wartość portfela zamówień Unihouse do realizacji w 2023 r. i kolejnych latach wynosi ok. 225 mln zł.

