Unibep zwiększył sprzedaż niemal o połowę

Około 38 mln zł zysku netto (wzrost o około 138 proc. rok do roku) przy sprzedaży na poziomie około 1 mld zł (wzrost o około 47 proc.) – takie są wyniki budowlanej grupy Unibep za I półrocze 2022. W portfelu zamówień firma ma podpisane umowy o wartości około 3,5 mld zł.

Budownictwo kubaturowe spółki prowadzi obecnie ok. 40 projektów na terenie kraju, realizując kontrakty dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Zdaniem prezesa firmy, budownictwo jest jednym z sektorów gospodarki, który najmocniej odczuł konsekwencje konfliktu zbrojnego, trwającego od kilku miesięcy na Ukrainie.

Prezes podkreśla, że Unibep jest spółką, która od 2008 roku regularnie wypłaca dywidendę. W czerwcu 2022 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało, że spółka wypłaci akcjonariuszom dywidendę w wysokości 0,50 zł za akcję.

- Na znaczący wzrost zysku wpłynęła głównie wysoka liczba przekazanych mieszkań w segmencie deweloperskim i jego wysoka marżowość - tak wyniki Unibepu komentuje prezes firmy Leszek Gołąbiecki.

- Wyniki pozostałych segmentów, biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną i gospodarczą, są zgodne z oczekiwaniami - dodaje.

Waloryzacja umów cieszy, choć jest zbyt niska

Co prawda ostatnie miesiące, pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej, przyniosły częściową stabilizację – chodzi tu głównie o zahamowanie dynamicznego wzrostu cen materiałów, które jednak nadal znajdują się na wysokim poziomie – to jednak rosnące ceny energii mocno wpływają na bieżącą działalność branży budowlanej i wyniki firm.

- W grupie Unibep większość naszych kontraktów mamy podpisanych z prywatnymi inwestorami, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Rozmawiamy z nimi o dopłatach i waloryzacji umów, które – trzeba przyznać – nie zawsze w całości rekompensują wzrost cen materiałów i usług. Tym niemniej, cieszy nas zrozumienie większości inwestorów i szukanie takich rozwiązań, które pozwalają wszystkim stronom procesu budowlanego na realizację założonych celów biznesowych - komentuje Gołąbiecki.

- W przypadku instytucji publicznych, w tym zamawiających inwestycje w segmencie infrastrukturalnym, cieszy zmiana podejścia inwestorów i podniesienie waloryzacji umów do poziomu 10 proc., jednak w naszym przekonaniu jest to zdecydowanie za niski poziom waloryzacji - podkreśla.

Budownictwo kubaturowe prowadzi obecnie ok. 40 projektów na terenie niemal całego kraju, realizując kontrakty dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Jego portfel zamówień to ok. 1,6 mld zł.

Segment budownictwa przemysłowo-energetycznego konsekwentnie rozwija swoją działalność, pracując dla takich marek zagranicznych jak Panattoni, Mondi czy Viessmann, ale także realizując projekty energetyczne dla m.in. Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku. Portfel zamówień tego segmentu to ok. 760 mln zł.

Oddział Intrastruktury Unibep obecnie prowadzi ok. 30 projektów infrastrukturalnych na terenie czterech województw: podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego - od prac remontowych po budowę dróg ekspresowych. Ma podpisane umowy na kwotę ok. 840 mln zł.

Z kolei Budrex - spółki budującej wiadukty, mosty i inne obiekty inżynierskie - skupia się na ścisłej współpracy z Oddziałem Infrastruktury Unibepu oraz pracy jako podwykonawca u innych generalnych wykonawców, którzy pracują przy realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych, prowadzonych w Polsce Wschodniej. Obecnie portfel spółki jest w wysokości ok. 130 mln zł.

Unihouse SA – spółka zależna Unibep SA, producent wielorodzinnych budynków w technologii drewnianej - wynosi ok. 200 mln zł. W III kwartale 2022 r. firma finalizuje budowę ponad 330 wystandaryzowanych modułów dla Adapteo (dawniej Cramo). Spółka konsekwentnie rozwija swoją działalność na rynku niemieckim – posiada tam zlecenia na niemal 100 mln zł. Niewykluczone, że Unihouse SA włączy się w realizację osiedli mieszkaniowych, które powstaną w Ukrainie.

W sumie portfel zleceń wszystkich segmentów ma wartość ok. 3,5 mld zł. Warto dodać, że tylko w II i III kwartale 2022 r. spółki z Grupy Unibep podpisały umowy na kwotę ok. 720 mln zł.

Deweloper radzi sobie z trudnościami

W pierwszej połowie 2022 roku Grupa Unidevelopment wprowadziła na rynek kolejne inwestycje - na początku roku ruszyła sprzedaż mieszkań w inwestycji Pauza Ochota w Warszawie, zaś w Poznaniu nasz deweloper kontynuuje budowę wieloetapowego projektu Fama Jeżyce. Spółka wprowadziła do oferty także inwestycję Idea Venus w Radomiu. To kolejny etap projektu, realizowanego w radomskiej dzielnicy Wacyn. W pierwszej połowie 2022 roku w Radomiu Unidevelopment SA rozpoczęła też sprzedaż deweloperską kolejnych 24 mieszkań w domach w zabudowie bliźniaczej w ramach inwestycji Idea Ogrody.

- W mojej ocenie dotychczasowa sprzedaż i struktura oferty pozwala Unidevelopment SA na stabilną działalność, pomimo wymagającej sytuacji rynkowej, wynikającej z czynników geopolitycznych i makroekonomicznych - ocenia prezes Gołąbiecki.

- W drugiej połowie 2022 roku, dzięki przekazaniom mieszkań w ramach ukończonych już projektów deweloperskich, spółka planuje realizację swoich założeń ekonomicznych. Oczywiście firma na bieżąco analizuje dzisiejszą i prognozowaną sytuację makroekonomiczną oraz rynkową - dodaje.

Unibep wypłaci rekordową dywidendę

Prezes podkreśla, że Unibep jest spółką, która od 2008 roku regularnie wypłaca dywidendę. W czerwcu 2022 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało, że spółka wypłaci akcjonariuszom dywidendę w wysokości 0,50 zł za akcję. Pierwsza transza została zrealizowana 2 sierpnia, kolejna wypłata jest zaplanowana na dzień 3 października 2022 r.

- To rekordowa dywidenda w historii spółki - mówi prezes Gołąbiecki.

Dodaje, że od lat niezmiennymi priorytetami działalności grupy pozostaje wysoka jakość naszych usług i produktów, terminowość realizacji, dbanie o zadowolenie klientów oraz stabilność firmy, w tym w obszarze finansów, a także troska o kadrę.

- Konflikt zbrojny w Ukrainie, niestabilna sytuacja geopolityczna oraz wysoka inflacja w kraju generują mnóstwo ryzyk, z którymi codziennie mierzymy się. Dlatego na bieżąco analizujemy sytuację rynkową i elastycznie reagujemy na zmiany w otoczeniu. Dziś głównym celem operacyjnym jest obrona wyniku na każdym prowadzonym przez nas projekcie budowlanym, co przy niestabilnej sytuacji, z jaką mamy do czynienia, wymaga elastyczności i szybkości w działaniu - mówi Leszek Gołąbiecki.

- Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze rozwoju wydarzeń, również negatywne, choć zdajemy sobie sprawę, że w obecnej rzeczywistości niestety nie wszystko zależy od nas - podsumowuje.

***

