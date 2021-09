Unibep zwiększył zysk o niemal 70 proc. Nakręcił go rynek deweloperski

W I półroczu 2021 grupa Unibep osiągnęła 693,6 mln zł skumulowanych przychodów ze sprzedaży, które były o 5,4 proc. mniejsze niż w tym samym okresie 2020 r., natomiast zysk netto przekroczył 16,1 mln zł i był 69,5 proc. większy.

Budownictwo infrastrukturalne

Portfel zamówień spółki zależnej Unihouse, produku­jącej budynki wielorodzinne w technologii modułowej drewnianej, wynosi 270 mln zł.Według Leszka Gołąbieckiego, segment infrastrukturalny w I półroczu osiągnął „założone wyniki finansowe”. W ocenie zarządu, zlecenia w tym segmencie mają „bardzo do­bry portfel”, wynoszący ok. 860 mln zł na drugie półrocze oraz przyszłe lata. Także na tym rynku istotny jest cen materiałów, m.in. as­faltu i paliw, co wymusza stały monitoring, by utrzymać zakładany poziom rentowności.- W najbliższych latach stawiamy w naszej działalności na mocne uczestnictwo w realizacji dużych inwesty­cji publicznych, w szczególności prowadzonych w Polsce Wschodniej - podkreśla prezes Gołąbiecki. - Chcemy być obecni nie tylko na terenie woj. podlaskiego, ale także w województwach: warmińsko-mazurskim, lubelskim oraz we wschodniej części woj. mazowieckiego.Według szacunków zarządu, w najbliższych latach na te inwestycje infrastrukturalne będą przeznaczone znaczne fundu­sze, pochodzące z różnych programów rządowych i samorządowych.Budrex, spółka budująca wiadukty, mosty i inne obiekty inżynierskie, ma w portfelu zamówienia na kwotę ok. 122 mln zł, ale podobnie jak Oddział Infrastruktury wykorzystać wzrost liczby dużych inwestycji infrastrukturalnych, prowadzonych na terenie Polski Wschodniej.