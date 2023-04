Unihouse ma umowę w Niemczech o wartości 120 mln euro

Należący do Unibepu Unihouse podpisał z niemiecką firma AH Aktiv-Haus warunkową umowę na dostawę co najmniej 1250 modułów do końca 2025 r. Wartość kontraktu to blisko 120 mln euro netto - informuje spółka.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

– Mamy już doświadczenie w realizacji projektów rozłożonych na lata. Wystandaryzowane moduły produkowaliśmy m.in. na rzecz Grupy Adapteo (wcześniej Cramo). Ta umowa to kontynuacja naszej udanej współpracy z AH Aktiv-Haus na rynku niemieckim, co świadczy, że inwestor jest zadowolony z jakości produktów Unihouse – mówi Marcin Gołębiewski, prezes Unihouse.

Jak zakłada umowa, Unihouse dostarczy niemieckiej spółce co najmniej: 350 modułów w 2023 r. (z uwzględnieniem realizowanej już inwestycji w Poczdamie), 400 modułów w 2024 r., a także 500 modułów w 2025 r.

Szacowana wartość kontraktu w scenariuszu złożenia przez AH Aktiv-Haus zamówień w minimalnych wolumenach wyniesie ok. 120 mln euro netto. Umowa stanowi kontynuację dotychczasowej współpracy stron i obowiązuje do końca 2026 r.

Unihouse informuje, że realizacja każdego zamówienia będzie odbywała się na podstawie odrębnej umowy. - Ta umowa jest potwierdzeniem ekologicznych trendów w budownictwie na rynku niemieckim. Jesteśmy pewni, że dbałość o efektywność energetyczną obiektów, wspierana przez unijną legislację, powinna wzmacniać popyt na inwestowanie w rozwiązania oferowane przez Unihouse na rynkach europejskich. Dla Unihouse kluczowymi rynkami są Skandynawia (Norwegia, Szwecja), Niemcy oraz Polska – dodaje Leszek Gołąbiecki, prezes Unibepu.

Unihouse jest producentem budynków modułowych w technologii drewnianej. Jako producent i dostawca ekologicznych mieszkań w budynkach wielorodzinnych firma realizuje procesy od projektu po wykończenie pod klucz, wytwarzając produkt kompleksowo, z uwzględnieniem instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjnych.

Spółka należy do Grupy Unibep, której największym akcjonariuszem, z 25,09 proc. udziałów ma Zofia Mikołuszko. Beata Maria Skowrońska kontroluje 15,68 proc. akcji, a Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska 10,7 proc. akcji.

Rząd szykuje nowy podatek. Co się w nim znajdzie? Rozmawiamy z ministrem Patkowskim

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl