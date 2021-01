Unikalna technologia na falochronach przy budowie kanału przez Mierzeję Wiślaną

Unikalna technologia w postaci X bloków stosowana jest przy budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Betonowe bloczki w trzech rozmiarach wzmacniają konstrukcję falochronu - poinformował w piątek Urząd Morski w Gdyni.

"Docelowo powstanie 10 tys. 144 charakterystycznych betonowych bloczków w trzech różnych rozmiarach, o wadze od 2,34 do 9,6 tony każdy. Użycie takich betonowych bloków zmniejsza ilość użytych prefabrykatów ochronnych, czyli betonu na falochronach. Skraca się też czas montażu, a zwiększa odporność na zmiany klimatyczne" - poinformował Jacek Szymański, dyrektor projektu z konsorcjum NDI/Besix.

Wskazał, że technologię tę po raz pierwszy zastosowano na zaporze wodnej Afsluitdijk - Tamie Osłonowej, będącej główną tamą i groblą w Holandii. "Nasza budowa będzie więc drugą taką w Europie i na świecie" - podkreślił.

Prace przy powstających falochronach to także wykonywane narzuty na części lądowej Falochronu Zachodniego i roboty kafarowe na obu obiektach. Na Falochronie Zachodnim betonowany jest oczep części lądowej i płyta zasadnicza.

"Mimo okresu zimowego i obostrzeń epidemiologicznych prace przy przekopie Mierzei Wiślanej postępują sprawnie. To dobra wiadomość. Budowa kanału żeglugowego z Zatoki Gdańskiej do Zalewu Wiślanego jest strategiczną inwestycją, a rząd jest zdeterminowany, aby została ona ukończona w deklarowanym terminie" - przekazał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.



W rejonie Zatoki Gdańskiej sukcesywnie pogłębiany jest port osłonowy. Natomiast w rejonie kanału żeglugowego, na bramie południowej śluzy, zakończono wykonywanie pali CFA (Pale Formowane Świdrem Ciągłym). W zakresie samego przekopu zrealizowano już 1,947 mln m3 wykopów i 130 tys. m sześc. nasypów. W rejonie śluzy wykonano 59 tys. m sześc. wykopów poniżej poziomu morza.

W ponad 80 proc. ukończone są prace związane z umocnieniem skarp wykopów, humusowaniem i obsianiem ich mieszanką traw. Podobnie zaawansowane są prace związane z podbudową gruntu.

Trwa montaż konstrukcji stalowej mostów, na moście południowym, bardziej zaawansowanym, montowane są już elementy mechaniczne i hydrauliczne. Przy budowie obwiedni sztucznej wyspy wykonano ponad 55 proc. prac. Kontynuowany jest montaż ściągów oraz zasyp grodzy.

"Od połowy zeszłego roku wykonawca bardzo skutecznie wykorzystywał sprzyjające warunku pogodowe, co zaowocowało zbudowaniem zapasu czasowego i wyprzedzeniem założonego harmonogramu. W porze zimowej taka sytuacja daje nam większy komfort prowadzenia prac, jednak nadal maksymalnie czerpiemy z każdego nadążającego się +okna pogodowego+" - poinformował dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, kpt.ż.w. Wiesław Piotrzkowski.

Najbliższe tygodnie na budowie to kolejne montaże X-bloków i rozpoczęcie prac narzutowych na grodzy Falochronu Zachodniego. Trwać będą również roboty żelbetowe na obu falochronach. W obszarze kanału żeglugowego i śluzy kontynuowane będą wykopy. Na śluzie prowadzone będą też roboty żelbetowe. Prace kontynuowane będą na całym obszarze inwestycji, także przy obu mostach i budowie sztucznej wyspy, której grodza zabezpieczana jest przed warunkami zimowymi.

Rozpoczną się transporty kamienia hydrotechnicznego ze Skandynawii, który wpłynie od strony Zatoki Gdańskiej, a także przygotowanie nabrzeża przeładunkowego wraz z placem składowym kamienia hydrotechnicznego w Porcie Elbląg. Planowane są też pierwsze dostawy kamienia do magazynów.

Całkowita długość nowej drogi wodnej wyniesie blisko 23 kilometry. Samo przejście przez Zalew Wiślany wyniesie nieco ponad 10 kilometrów, po rzece Elbląg - także ponad 10 kilometrów; pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał ma mieć 5 m głębokości.

Docelowo nowa droga wodna między Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r.