Urząd Zamówień Publicznych wydał pozytywną opinię o przetargu na odcinek S19

Pozytywnym wynikiem zakończyła się kontrola uprzednia przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 od węzła Miejsce Piastowe do węzła Dukla, którą przeprowadził prezes Urzędu Zamówień Publicznych – poinformowała w piątek rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus.

Przedstawicielka GDDKiA dodała, że po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót będzie można podpisać umowę.

"Spośród dziewięciu ofert, które wpłynęły w ramach przetargu na projekt i budowę tego odcinka S19, jako najkorzystniejszą wybraliśmy ofertę firmy Strabag, która zaoferowała zrealizowanie zadania za kwotę niemal 479 mln zł" - przypomniała Rarus.

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i budowa 10,1 km drogi ekspresowej. W ramach prac powstanie węzeł drogowy Dukla oraz para Miejsc Obsługi Podróżnych "Równe". Wybudowane zostaną też m.in. trzy estakady, pięć wiaduktów, sześć mostów oraz kilka przejść dla zwierząt.

Jak podała rzeczniczka, wykonawca na projekt i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie będzie miał 36 miesięcy. Zaznaczyła przy tym, że do etapu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych.

Wymaganiem GDDKiA jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy. Jest to tzw. kamień milowy nr 1.



Czytaj też: Jest przetarg na kolejny odcinek Via Carpatia

"Ponadto w terminie 23 miesięcy od podpisania umowy wymagane jest wykonanie robót i materiałów o wartości nie mniejszej niż 15 proc. zaakceptowanej kwoty kontraktowej, jest to tzw. kamień milowy nr 2" - podkreśliła Rarus.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na połowę 2025 r.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo ok. 169 km. Do tej pory kierowcy korzystają z ponad 30 km tej trasy w regionie - od węzła Sokołów Małopolski do węzła Rzeszów Południe. Niemal 65 km jest w budowie, a pozostałe prawie 75 km - w przygotowaniu.

S19 będzie przebiegać od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Połączy województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Droga ta będzie w Polsce częścią szlaku Via Carpatia.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl