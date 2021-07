USA: Cztery kolejne ciała odnaleziono po katastrofie budowlanej na Florydzie

Liczba ofiar śmiertelnych zawalenia się w czerwcu budynku mieszkalnego w Surfside na Florydzie wzrosła do 90 po wydobyciu z gruzów czterech kolejnych ciał - przekazała w niedzielę burmistrz hrabstwa Miami-Dade Daniella Levine Cava.

Dodała, że 31 osób wciąż jest poszukiwanych.

Burmistrz Miami-Dade wskazała, że w ciągu ostatniej doby usunięto z miejsca, gdzie kiedyś stał apartamentowiec 6350 ton gruzu.

W środę, po prawie dwóch tygodniach od tragicznego wypadku, władze postanowiły zakończyć akcję ratunkową i skupić się na poszukiwaniu zwłok.

Do częściowego zawalenia się apartamentowca, zwanego Champlain Towers South, doszło w nocy z 23 na 24 czerwca. W wybudowanym w 1981 roku, położonym tuż przy plaży budynku, było ponad 130 mieszkań. Jak podał "Washington Post", do zawalenia się apartamentowca doszło zaledwie dzień po tym, gdy pomyślnie przeszedł on inspekcję budowlaną. Prowadzący dochodzenie nie ustalili jeszcze przyczyny tragedii. Obecnie koncentrują swoją uwagę m.in. na raporcie inżynieryjnym z 2018 roku, który ostrzegał przed wadami konstrukcyjnymi budynku.

