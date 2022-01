Uściński: Rekordowy rok w budownictwie mieszkaniowym

Miniony rok w budownictwie mieszkaniowym był rekordowo dobry. Do użytkowania oddano 234,7 tys. mieszkań, o ponad 80 tys. więcej niż jeszcze w 2015 r. - podkreślił wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Według wstępnych danych GUS opublikowanych w piątek, w 2021 roku oddano do użytkowania 234,7 tys. mieszkań, o 6,3 proc. więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 141,7 tys. mieszkań, o 0,7 proc. mniej niż w 2020 r., natomiast inwestorzy indywidualni - 88,3 tys. mieszkań, 19,4 proc. więcej.

W komentarzu do danych resort rozwoju podkreślił, że w ub.r. o prawie 24 proc. zwiększyła się liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem.

"Najnowsze dane dotyczące liczby mieszkań, jakie w ostatnim roku zostały oddane do użytkowania, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Było ich aż 234,7 tys. To o ponad 80 tys. mieszkań więcej niż jeszcze w 2015 r., czyli w ciągu 6 lat zanotowaliśmy wzrost o blisko 60 proc." - zauważył wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Dodał, że na koniec 2021 r. w budowie pozostawało jeszcze ok. 871,3 tys. mieszkań, czyli o 5,2 proc. więcej niż w 2020 r. "To dowód na to, że miniony rok w budownictwie mieszkaniowym był rekordowo dobry" - stwierdził.

Resort rozwoju zaznaczył, że w minionym roku oddano do użytkowania w sumie 234,7 tys. mieszkań - 6,2 na 1 000 mieszkańców, co jest najwyższym wynikiem od 1979 r. "Wpływ na taką sytuację miał rozwój sektora rynkowego, obejmujący 98,9 proc. wszystkich oddanych do użytkowania mieszkań w analizowanym okresie. Dominującą rolę odgrywało w nim budownictwo deweloperskie (61 proc. mieszkań), a w drugiej kolejności indywidualne (38 proc.). Najmniej do użytkowania oddano mieszkań spółdzielczych - 2 tys. lokali" - podało MRiT.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl