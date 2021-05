Ustawa ocenowa. Nowe regulacje zablokują inwestycje?

13 maja 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (dalej: „ustawa o zmianie ustawy ocenowej”). Ustawa ta stanowi w ostatnim czasie przedmiot ożywionej dyskusji w branży budowlanej - wskazuje Damian Wójcik, aplikant radcowski, pracownik Budimex SA.

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: „ustawa ocenowa” ),

), ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów,

ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach,

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe,

ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze,

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych,

ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,

ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,

ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,

ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze,

ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,

ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską,

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym,

ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym,

ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,

ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych,

ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych,

Postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji poprzedzonych jej wydaniem

Organ właściwy do wydania ww. decyzji

do udostępnienia na okres 14 dni na właściwej stronie BIP treści tej decyzji wraz ze wskazaniem dnia udostępnienia jej treści

Nowelizacja, a stwierdzenie nieważności wskazanych decyzji

Postępowania sądowoadministracyjne dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji poprzedzonych wydaniem tej decyzji

stosuje się nowe przepisy właściwych ustaw

został złożony do właściwego sądu wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, to wskazany w art. 86f ust. 2 ustawy ocenowej (wprowadzony omawianą nowelizacją) 30-dniowy termin jego rozpatrzenia jest liczony od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy ocenowej;

zostało złożone do NSA zażalenie na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, to wskazany w art. 86f ust. 4 ustawy ocenowej (wprowadzony omawianą nowelizacją) 2-miesięczny termin jego rozpatrzenia jest liczony od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy ocenowej;

została złożona skarga na:

Ustawa o zmianie ustawy ocenowej wprowadza zmiany do następujących aktów prawnych:Ustawodawca zdecydował się na 14-dniowe vacatio legis, a zatem wobec publikacji ustawy o zmianie ustawy ocenowej w dniu 28 kwietnia 2021 r., wejdzie ona w życie w konsekwencji w. Ta data stanowi zatem punkt odniesienia do stosowania przepisów przejściowych.W przypadku postępowań dotyczących wydania decyzji poprzedzonych wymogiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy ocenowej zostały wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną (tj. taką od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy), w których to postępowaniach termin na wniesienie odwołania (lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) nie upłynął przed dniem 13 maja 2021 r. – stosuje się przepisy zmienianych ustaw w nowym brzmieniu, tj. wprowadzonym ustawą o zmianie ustawy ocenowej.Wskazać jednak należy, że ustawa o zmianie ustawy ocenowej wprowadza liczne wyjątki od powyższej zasady dotyczące:których wydanie było poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. W stosunku do tych postępowań, organy właściwe do wydania wymienionych powyżej decyzji, są zobowiązane do wykonania obowiązków, o których mowa w art. 72 ust. 6 ustawy ocenowej w nowym brzmieniu – niezwłocznie po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy ocenowej, tj. 13 maja 2021 r. Są to obowiązki opisane poniżej.będzie zobowiązany do podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się jej treścią i dokumentacją sprawy, a także – co stanowi nowość:. Konsekwentnie za tą zmianą, termin na wniesienie odwołania dla organizacji ekologicznych, będzie liczony od upływu tego 14-dniowego okresu udostępnienia treści decyzji przez właściwy organ.Natomiast organy właściwe do wydania decyzji wskazanych w art. 72 ust. 1 ustawy ocenowej, czyli innych niż wskazane powyżej, nie będą zobowiązane w przypadku decyzji nieostatecznych i nieprawomocnych do realizacji obowiązków, o których mowa w art. 72 ust. 6 ustawy ocenowej, w nowym brzmieniu.Analogiczny obowiązek, skonkretyzowany w art. 72 ust. 6 ustawy ocenowej w nowym brzmieniu, w stosunku do tych samych organów, w przypadku ww. postępowań został nałożony gdy postępowanie zostało zakończone decyzją ostateczną, a w której termin na wniesienie skargi do sądu administracyjnego przez strony tych postępowań nie upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. przed 13 maja 2021 r.Również w tym wypadku, termin na wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego dla organizacji ekologicznych lub stron, o których mowa w art. 86g ust. 1 ustawy ocenowej w nowym brzmieniu jest liczony od dnia upływu terminu udostępnienia treści tych decyzji. W tym miejscu brakuje jednak przepisu, który wprost pozwalałby na zastosowanie zmienianych przepisów w nowym brzmieniu, jak ma to miejsce w przypadku decyzji nieostatecznych (por. art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o zmianie ocenowej).Zdaniem autora w tym wypadku zastosowanie znajdą tutaj tylko te przepisy, które pozwalają organizacjom ekologicznym na złożenie skargi do sądu administracyjnego, co znajduje uzasadnienie w wykładni celowościowej.Ustawa o zmianie ustawy ocenowej wprowadza m.in. obowiązek załączania do wniosku o wydanie poszczególnych decyzji załącznika graficznego określającego przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przepisy wskazują, że załącznikiem tym ma być w szczególności mapa, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy ocenowej. Przy czym należy zwrócić uwagę, że użycie tutaj sformułowania „w szczególności” wskazuje na katalog otwarty.Co ważne, w przypadku postępowań dotyczących:nie stosuje się wymogu dołączania opisanego powyżej załącznika graficznego. Nie musimy się zatem spodziewać, że w ww. toczących postępowaniach zostaniemy wezwani do uzupełniania takich załączników graficznych. Podkreślić jednak należy, że dotyczy to jedynie postępowań wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy ocenowej, te wszczęte później nie będą już temu zwolnieniu podlegać.Zastawiając powyższe, w przypadku postępowań dotyczących wydania następujących decyzji poprzedzonych wymogiem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy ocenowej:które zostały wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną, w których termin na wniesienie odwołania (lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) nie upłynął przed 13 maja 2021 r. – stosuje się przepisy zmienianych ustaw w brzmieniu wprowadzonym ustawą o zmianie ustawy ocenowej, a wobec braku odpowiedniego wyłączenia (por. art. 26 ust. 6 ustawy o zmianie ustawy ocenowej) – stosuje się do nich również wymóg dołączania załącznika graficznego określającego przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.W odniesieniu natomiast do samych postępowań dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. przed 13 maja 2021 r., decyzją ostateczną (tj. taką, od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) - stosuje się przepisy zmienianych ustaw w brzmieniu wprowadzonym ustawą o zmianie ustawy ocenowej (czyli w nowym brzmieniu).Ustawodawca przy tym czyni zastrzeżenie, że w przypadku, gdy przed dniem 13 maja 2021 r. organ właściwy nie podał do publicznej wiadomości informacji zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ocenowej w brzmieniu dotychczasowym, ma obowiązek zastosować art. 85 ust. 3 ustawy ocenowej w nowym brzmieniu, niezwłocznie po wejściu w życie ustawy o zmianie ustawy ocenowej (13 maja 2021 r.).Zatem, poza obowiązkiem podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy ocenowej, organ powinien też udostępnić na właściwej stronie BIP przez okres 14 dni treść tej decyzji, z jednoczesnym wskazaniem dnia jej udostępnienia.Jednak, gdy przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy ocenowej właściwy organ spełnił obowiązek z art. 85 ust. 3 ustawy ocenowej w brzmieniu dotychczasowym, nie będzie on zobowiązany do realizacji obowiązków wynikających ze znowelizowanego brzmienia art. 85 ust. 3 ustawy ocenowej.Analogicznie, w przypadku ostatecznych decyzji wydanych w postępowaniu dotyczącym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy będzie zobowiązany do niezwłocznego zrealizowania obowiązków o których mowa w art. 85 ust. 3 ustawy ocenowej w nowym brzmieniu, chyba że przed wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy ocenowej podał do publicznej wiadomości informacje zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ocenowej w brzmieniu dotychczasowym.Możliwość stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, w szczególności o pozwoleniu na budowę albo analogicznych z tzw. specustaw stanowi duże zagrożenie dla realizowanych i zrealizowanych już inwestycji. Mając na uwadze konsekwencji takiego aktu, w tzw. specustawach ustawodawca ograniczył niemal do minimum możliwość stwierdzenia nieważności ww. decyzji, poprzez skrócenie terminów w których jest to możliwe.W ustawie o zmianie ustawy ocenowej terminy te zostały jednak wydłużone, a w przypadku niezgodności z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniem w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia – te skrócone terminy nie obowiązują. Zatem zastosowanie znajdą w tej sytuacji zasady i terminy przewidziane w przepisach ogólnych, tj. Kodeksu postępowania administracyjnego.W przypadku wydanych przed wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy ocenowej (tj. przed 13 maja 2021 r.):stwierdzenie ich nieważności odbywa się w oparciu o znowelizowane przepisy właściwych ustaw. Przy czym, nowe terminy wskazane w ww. ustawach, po których nie stwierdza się nieważności decyzji – stosuje się pod warunkiem, że przed wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy ocenowej (tj. przed dniem 13 maja 2021 r.) nie upłynął analogiczny termin obowiązujący na gruncie przepisów dotychczasowych. W przypadku, gdy zgodnie z zasadą wyrażoną w poprzednim zdaniu obowiązuje termin według nowych przepisów – rozpoczyna on swój bieg od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.Na gruncie postępowań sądowoadministracynych dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz:poprzedzonych decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, wszczętych i niezakończonych prawomocnym orzeczeniem przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy ocenowej (tj. przed dniem 13 maja 2021 r.),. Z zastrzeżeniem jednakże, że gdy przed dniem 13 maja 2021 r.:to do stwierdzenia przez właściwy sąd, że dana decyzja narusza prawo, stosuje się termin, o których mowa w nowych przepisach (znowelizowanych ustaw). Jest jednak wyjątek: gdy przed dniem wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy ocenowej (tj. przed dniem 13 maja 2021 r.) w myśl przepisów dotychczasowych upłynął termin na stwierdzenie przez sąd, że decyzja narusza prawo, wtedy nowe terminy nie znajdą zastosowania. Jeżeli w myśl powyższej zasady zastosowanie znajduje termin uregulowany w nowym brzmieniu zmienianych przepisów – rozpoczyna on swój bieg od dnia rozpoczęcia budowy.Przepisy przejściowe zostały skonstruowane w sposób kazuistyczny. Zgodnie z intencjami wyrażonymi w uzasadnieniu do ustawy (druk nr 939) - zastosowanie rozwiązań przewidzianych w omawianej nowelizacji przepisach przejściowych ma mieć pozytywny wpływ na uwzględnianie kwestii środowiskowych w procesie inwestycyjnym.Cytując treść uzasadnienia, nowelizacja „… nie nakłada na aktualnych uczestników postępowań administracyjnych nowych obowiązków, a jedynie rozszerza uprawnienia uczestników postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (projektowany art. 86e i art. 86f ustawy ooś, (tj. ustawy ocenowej, przyp. red.), a także zwiększa krąg uczestników postępowań następczych (projektowany art. 86g ustawy ooś (tj. ustawy ocenowej przyp. red.)”. Jak przewiduje się wprost „… potencjalnie negatywny wpływ będzie polegał na ewentualnym wydłużeniu procesu inwestycyjnego”.Nie można zatem powiedzieć, że będzie to wpływ bagatelny. Należy chociażby wziąć pod uwagę ile, nie tylko w realiach covidowych, może trwać postępowanie z odwołania lub skargi i jakie koszty ponoszą generalni wykonawcy w związku z wydłużeniem procesu inwestycyjnego (nie wspominając o ryzyku wzrostu cen materiałów w wydłużonym przecież okresie realizacji zadania). Zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy ocenowej będą odczuwalne nie tylko w ramach tych inwestycji, które będąc w toku zostaną objęte dyspozycją omawianych przepisów przejściowych, ale i ogółu inwestycji realizowanych na podstawie nowych przepisów.