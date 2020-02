"Używanie pewnych materiałów powinno być ograniczane"

Nie jesteśmy w stanie pozbyć się konsumpcjonizmu branżowego, szczególnie we wnętrzach komercyjnych i publicznych. One nie przestaną się zmieniać. Biura będą się przeprowadzać, a sklepy rewitalizować swoje koncepty. Jednak to od nas i od architektów zależy, jakie materiały zostaną użyte – powiedział Bartosz Chmielewski, CEO Zero Waste Design podczas sesji 4 Design Days 2020 i sesji „Projektowanie, które wyraża sprzeciw jednorazowości”.