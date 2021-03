Velux debiutuje w Zielonym Indeksie

Velux to jedna z niewielu grup przemysłowych w Polsce, która przyjęła strategię zrównoważonego rozwoju z konkretnym, tak bliskim, terminem osiągnięcia neutralności wobec klimatu. Firma zobowiązała się, że od 2030 roku działać będzie tak, by nie powodować nowej emisji CO2. W ostatnich latach jej emisje gazów cieplarnianych spadały rok do roku o dwucyfrowe wartości procentowe.

Poziom emisji mocno w dół

Redukcji emisji: biomasa, napęd, oświetlenie

Emisje względne

W kierunku gospodarki zeroemisyjnej

Neutralność wstecz, czyli spłacić węglowy dług

Velux ma swoje istotne miejsce w strukturze eksportu polskiej branży okien i drzwi. W 2019 roku sprzedała ona za granicę wyroby za 2,25 mld euro. Był to wzrost o 5,2 proc. w stosunku do roku 2018. Trzeba tu zaznaczyć, że eksport stolarki budowlanej ma duże znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego i dodatniego bilansu handlowego. Polska miała w 2018 r. 24,7 proc. udziału w unijnym rynku okien (dane na podstawie szacunków Centrum Analiz Branżowych).W 2019 roku cała międzynarodowa grupa Velux przyczyniła się do emisji 66 591 ton CO2e, obejmującej zakres 1 (emisje bezpośrednie) i zakres 2 (emisje pośrednie, powstające przy produkcji kupowanej energii elektrycznej i cieplnej).W porównaniu z 2017 r. została ona zmniejszona o 49,4 proc., a w porównaniu z bazowym 2007 r. – o 79 proc. Osiągnięto to głównie dzięki poprawie efektywności energetycznej, w tym zakupowi zielonej (pochodzącej ze źródeł odnawialnych) energii elektrycznej wytwarzanej z morskich farm wiatrowych grupy Ørsted.W podobnej proporcji nastąpiły zmiany w emisjach GHG (gazów cieplarnianych) polskich spółek grupy Velux. W 2019 r. ich działalność spowodowała zrzuty 4 988 ton CO2e, które były aż o 58,8 proc. mniejsze, niż jeszcze w 2018 r. (12 027 ton), a w porównaniu z bazowym 2007 r. – o 79 proc. mniejsze.Na ten sukces złożyło się przede wszystkim zwiększenie w 2019 r. do 26 GWh zakupu zielonej energii elektrycznej, tj. do 90 proc. całkowitego zużycia (rok wcześniej – 18 GWh, w 2017 – 10 GWh). To obniżyło radykalnie udział emisji pośrednich, co zostało potwierdzone zielonymi certyfikatami.- w zakładach produkcyjnych w Gnieźnie i Namysłowie – przez zastosowanie kotłów na biomasę (tzw. bio-boilerów), wykorzystujących do wytwarzania energii cieplej takie produkty uboczne, jak wióry i zrębki drewniane. Velux zaznacza przy tym, że jest to drewno certyfikowane, tj. pochodzące od właścicieli lasów realizujących politykę zrównoważonej produkcji (np. poprzez nowe nasadzenia, w miejsce wyrębu)- w fabryce w Gnieźnie w 2019 r. całkowicie wycofano z użycia wózki widłowe na olej napędowy i zastąpiono je wózkami elektrycznymi. Dzięki temu zredukowano zużycie oleju napędowego o 11 tys. litrów (czyli 30 proc.)- w zakładach w Gnieźnie i Namysłowie wymieniono systemy oświetlenia tradycyjnego na LED. Szacuje się, że całkowite roczne rachunki za energię elektryczną spadły o ok. 8 proc., a biorąc pod uwagę tylko koszty energii zużywanej na oświetlenie – o 40-50 proc. Okres zwrotu z inwestycji (14 mln zł) szacuje się na ok. 4-5 lat.W 2019 r. na 1 mln zł przychodów polskich spółek grupy Velux przypadło 4,21 tony CO2e, w porównaniu z 10,95 ton w 2018 roku, tj. wskaźnik ten zmalał o 61,6 pp.W przeliczeniu na 1 pracownika, polskie spółki grupy Velux wyemitowały w 2019 r. 2,67 ton CO2e, co w porównaniu z poziomem z 2018 r. (6,51 ton) – wskaźnik ten zmalał o 59 pp.W 2020 r. zarząd grupy Velux ogłosił nową „Strategię zrównoważonego rozwoju 2030”. Zobowiązuje się w niej osiągnąć w końcu tej dekady neutralność pod względem śladu węglowego.Ten cel grupa planuje osiągnąć poprzez przyspieszone inwestycje w rozwiązania efektywne energetycznie w zakładach produkcyjnych, przejście w 100 procentach na kupowaną energię odnawialną dla wszystkich obiektów i działalności (do końca 2023 r.), a także istotną zmianę sposobu, w jaki określa i kupuje surowce. Do redukcji GHG będą zatem musieli włączyć się także dostawcy grupy.Do 2030 roku grupa m.in. zmniejszy o połowę emisję CO2 wytwarzaną przez jej produkty, o połowę zmniejszymy ilość niewykorzystywanych odpadów przypadających na wyprodukowane okno, ograniczy o 30 proc. służbowe podróże lotnicze, jej pracownicy przesiądą się na samochody bezemisyjne.„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Velux 2030 będzie naszą mapą drogową na nadchodzącą dekadę. To początek ogromnej transformacji sposobu prowadzenia działalności oraz wprowadzania na rynek produktów i rozwiązań”, stwierdza zarząd.Rozwinięciem celów określonych w ww. strategii jest przyjęte w ub. roku zobowiązanie, że do 2041 roku, w którym przypada 100-lecie Veluksa, grupa osiągnie dożywotnią neutralność węglową. Oznacza to, że do tego czasu zneutralizuje „historyczny” ślad węglowy, czyli emisję 5,6 mln ton CO2 wytworzoną od początku działalności firmy.W tym celu grupa wdroży w ciągu kolejnych ponad 20lat projekty odnowienia i ochrony lasów oraz bioróżnorodności, opracowane i prowadzone przez WWF (Światowy Fundusz na rzecz Przyrody). Projekty te pozwolą również chronić i odtwarzać naturalne lasy i dziką przyrodę dla przyszłych pokoleń. Grupa Velux zobowiązuje się również do radykalnego ograniczenia emisji CO2 w swoim łańcuchu wartości.