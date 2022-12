Velux pokazał, jak wpływa na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę

Działalność grupy Velux i jej wpływ na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę – te aspekty zaakcentowano w raporcie spółki na temat zrównoważonego rozwoju.

Ostatni raport Veluksa na temat zrównoważonego rozwoju pokazuje zaangażowanie spółki we wdrażaniu strategii w tym zakresie.

Publikacja jest ważnym źródłem informacji dla interesariuszy o działalności firmy i jej wpływie na obszary jak środowisko, społeczeństwo i gospodarkę.

Grupa Velux zatrudnia w Polsce niemal 4,8 tys. osób. 2,5 mld zł wyniósł przychód Grupy Veluksa i spółek siostrzanych w Polsce za 2021 rok. Spółka wypracowała około jedną piątą wartości polskiego eksportu okien.

Raport „W drodze do ambitnego celu” omawia działalność spółek grupy Velux w Polsce i obejmuje lata 2020-2021. Opracowano go zgodnie z międzynarodowym standardem raportowania GRI Standards (Global Reporting Initiative). Prezentacja podzielona jest na cztery działy – O nas, Środowisko, Pracownicy, Społeczeństwo. Przedstawiono w nich kwestie ważne dla sprawozdawczości ESG. Działy raportu pokrywają się z najważniejszymi obszarami oddziaływania firmy, w których stara się tworzyć wartości, odzwierciedlone w faktach i liczbach.

Wydźwięk raportu koresponduje z ogłoszoną w 2020 roku Strategią Zrównoważonego Rozwoju 2030, która stanowi mapę drogową dla grupy Velux na najbliższą dekadę. Raport pokazuje podejmowane kroki w jej realizacji.

- Mimo wielu wyzwań biznesowych, przed którymi stoimy, grupa Velux nie zapomina o odpowiedzialności wobec wspierania walki z postępującą zmianą klimatu. Biznes ma do odegrania olbrzymią rolę w rozwiązaniu kwestii klimatycznych i nie możemy o tym zapominać. Wierzymy, że nasza strategia będzie inspiracją dla innych. Warto podkreślić, że wysiłki grupy Velux na rzecz dekarbonizacji własnej działalności w całym łańcuchu wartości są zauważane i docenianie. Ostatnio grupa Velux otrzymała prestiżową nagrodę Sustainability Award 2022 w kategorii strategii klimatycznej, przyznawaną przez firmę EY i Duńską Izbę Handlową w Kopenhadze - mówi Jacek Siwiński, prezes Velux Polska.

Velux podejmuje działania na rzecz neutralności węglowej

Grupa Velux ogłosiła zobowiązanie m.in. do osiągnięcia neutralności węglowej do 2030 roku oraz zmniejszenie o połowę emisji CO2 z łańcucha wartości.

- Olbrzymią rolę w realizacji założonych celów odgrywają partnerstwa, dzięki którym uruchamiamy projekty pozwalające wdrażać nasze obietnice w życie - dodaje Jacek Siwiński.

Jak czytamy w raporcie, udział energii odnawialnej w zużyciu energii elektrycznej w fabrykach Veluksa sięga 78 proc. Z kolei 98 proc. odpadów jest wykorzystywanych ponownie, a 100 proc. pozyskiwanego przez grupę Velux drewna w Polsce pochodzi z certyfikowanych upraw FSC lub PEFC.

W procesie dekarbonizacji emisji z zakresu 1 i 2 ważne jest partnerstwo grupy Velux i Schneider Electric, które dotyczy umów na zakup energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych tzw. PPA (Power Purchase Agreement) oraz stworzenia strategii przyspieszonej dekarbonizacji dla każdej z fabryk grupy Velux.

Jako przykład spółka podaje wdrażany pilotażowo w fabryce w Namysłowie plan działań zmierzający do zerowej emisji dwutlenku węgla. W zakładzie prowadzone są inwestycje, które mają istotny wpływ na przejście zakładu na odnawialne i efektywne źródła energii cieplnej. Cele te osiągane są poprzez instalacje m.in. pompy ciepła, bardziej efektywne wykorzystanie odpadów drzewnych czy planowane inwestycje w lokalną farmę fotowoltaiczną.

Zakład w Namysłowie cały czas poprawia efektywność energetyczną zakładu poprzez optymalizację systemów zasilania, procesów produkcyjnych i zarządzania energią.

W raporcie przedstawiono ponadto współpracę z dostawcami w zakresie dokumentacji emisji. Aby zrozumieć i zmapować emisje z zakresu trzeciego, grupa Velux wraz z dostawcami zewnętrznymi oraz organizacjami w ramach Carbon Disclosure Project, a także The Carbon Trust stworzyła model dokumentacji śladu węglowego. Dostawcy mogą wykorzystywać go w działaniach ze swoimi klientami oraz jako podstawę do własnych strategii redukcji śladu węglowego. Oprócz wspierania dostawców w dokumentowaniu emisji dwutlenku wę­gla, Velux aktywnie promuje inicjatywę Science Based Targets Initiative (SBTi).

Wynikające ze strategii zobowiązanie Veluksa dotyczy także neutralizacji historycznego śladu węglowego do 2041 roku. Ma w tym pomóc długofalowe partnerstwo z WWF, w ramach którego prowadzone są projekty związane z ochroną i sadzeniem lasów. Pochłoną one z atmosfery takie ilości CO2, które odpowiadają całemu historycznemu śladowi węglowemu wytworzonemu od początku działalności firmy, czyli 5,6 mln ton.

W tym momencie realizowany jest pierwszy z pięciu projektów ochrony i rekultywacji lasów w Ugandzie. To 28 tys. hektarów w tzw. szczelinie albertyńskiej, czyli miejscu o ogromnej bioróżnorodności, gdzie tropikalne lasy deszczowe stanowią siedlisko tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Przedsięwzięcie pozwoli zneutralizować około jeden milion ton CO2.

Eliminacja tworzyw sztucznych jednorazowego użytku ze wszystkich opakowań

Kolejnym celem grupy Velux jest eliminacja tworzyw sztucznych jednorazowego użytku ze wszystkich opakowań. Przełomem w realizacji tego założenia było usunięcie plastiku z 90 proc. opakowań okien dachowych, które zawierają teraz tekturę posiadającą certyfikat Forest Stewardship Council (FSC). Rozwiązanie stosowane jest we wszystkich najpopularniejszych oknach dachowych Velux. Oznacza to oszczędność do 900 ton plastiku rocznie. Dzięki tej zmianie ślad węglowy generowany przez opakowania okien dachowych Velux obniżył się o 13 proc.

Raport opisuje nie tylko działania na rzecz środowiska i klimatu. Zgodnie ze strategią prezentuje też rozwój polityki personalnej opartej na różnorodności oraz inkluzyjności. Pokazuje również wkład firmy w rozwój zrównoważonego budownictwa, w tym koncepcję Build for Life, a także rolę grupy Velux w rozwoju społeczności lokalnych poprzez wsparcie Fundacji Pracowniczej jak również Fundacji Velux.

W raporcie podano, że 3,3 mln zł to środki przyznane przez Fundacje Pracowniczą na wsparcie pracowników w latach 2020-2021.

Liczba grantów udzielonych na rzecz społeczności lokalnych przez Fundację Pracowniczą w latach 2020-2021 sięgnęła 128. Z kolei 172 mln zł to łączna wartość przyznanych grantów w latach 2003-2021.

