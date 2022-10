Velux widzi kryzys w budowlance, ale droga energia może pomóc

– Trudno przewidzieć, jak długo może potrwać sytuacja niepewności gospodarczej. Najbliższe 2-3 kwartały będą raczej dość słabe i mogą przynosić spadki sprzedaży – przewiduje w rozmowie z WNP.PL Jacek Siwiński, prezes Velux Polska.

Jaka jest sytuacja w branży budowlanej z punktu widzenia producenta stolarki? Tak trudna, jak słyszymy?

Jacek Siwiński, prezes Velux Polska: – Początek roku był bardzo udany, ale w drugim kwartale obserwowaliśmy widoczne osłabienie popytu związane z niestabilną sytuacją, spowodowaną wybuchem wojny i wzrostem kosztów.

Wzrost kosztów surowców zmusił nas do ogłoszenia kolejnej podwyżki w lipcu. Stale poprawiamy naszą efektywność produkcji, dlatego biorąc pod uwagę istotne wzrosty ceny bazowych surowców - takich jak drewno, szkło, stal, aluminium - ceny okien dachowych Veluksa są zaledwie o około 1/5 wyższe niż te sprzed pandemii. Uważam, że dzięki temu rozwiązania Veluksa są nadal konkurencyjne cenowo, mimo ograniczonych zdolności kredytowych klientów.

Możemy oczekiwać częściowej kompensaty popytu dzięki postępującym renowacjom

Co nas czeka w najbliższej przyszłości? Jak długo taka sytuacja może potrwać?

– Czasowe osłabienie inwestycyjne w segmencie nowego budownictwa jest już widoczne choćby w spadającej liczbie nowo wydanych pozwoleń na budowę. Możemy oczekiwać częściowej kompensaty popytu dzięki postępującym renowacjom. Istotnym argumentem do wymiany stolarki jest, oprócz poprawy komfortu, kwestia rosnących cen energii i kosztów ogrzewania, które skłaniają do poszukiwania oszczędności poprzez poprawę efektywności energetycznej domu.

Jaki będzie stan gospodarki w najbliższym czasie?

– Trudno przewidzieć, jak długo może potrwać sytuacja niepewności gospodarczej. Widoczna jest pewna stabilizacja w zakresie cen materiałów budowlanych, nadal jednak trudno mówić o równowadze na rynku. Najbliższe 2-3 kwartały będą raczej dość słabe i mogą przynosić spadki sprzedaży.

Pandemia i lockdown szczególnie uwrażliwiły nas na jakość powietrza w domu

Jakie są globalne trendy w stolarce budowlanej? Jak wpisuje się w nie Velux?

– Od lat niezmiennie bardzo dużym powodzeniem cieszą się rozwiązania energooszczędne. Obecnie w oknach dachowych standardem są dwukomorowe pakiety szybowe o bardzo dobrych współczynnikach izolacyjności.

Sądzę, że w tym roku radykalnie rosnące ceny rachunków za energię mogą skłonić większą liczbę inwestorów do wymiany zużytej stolarki na nową. W polskich domach coraz częściej pojawiają się także inteligentne rozwiązania, które pozwalają kontrolować klimat wewnętrzny.

Pandemia i lockdown szczególnie uwrażliwiły nas na jakość powietrza w domu, dlatego prognozuję, iż coraz więcej osób będzie decydowało się na rozwiązania poprawiające komfort mieszkania na poddaszu i użytkowania okien. Za takie należy uznać także rolety zewnętrzne i wewnętrzne, które pozwalają kontrolować ilość wpadającego światła lub gwarantują całkowite zaciemnienie.

Jak ocenia pan już wprowadzone i planowane zmiany w prawie budowlanym – np. szybką procedurę nie tylko dla domów do 70 m kw.

– Prawo budowy tzw. „domu bez formalności” z założenia miało upraszczać procedury, by zrealizować budowę domu dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Jest to dobry kierunek, ale ograniczenia powierzchni domu budowanego w tej formule spowodowały niewielki popyt na tę opcję.

Zapowiadane dalsze zmiany przy usunięciu limitu powierzchni domu, ale z obowiązkiem posiadania kierownika budowy, który potwierdza możliwość zamieszkania obiektu, wydaje się być dobrym kompromisem pomiędzy upraszczaniem procedur a dbałością o bezpieczeństwo i poszanowanie koncepcji zagospodarowania terenu.

Potrzebujemy silnych, niezależnych i obiektywnie działających instytucji ochrony konkurencji i konsumentów

Jak pan zareagował na lipcowe orzeczenia TSUE, który odrzucił apelację Fakro?

– Wyrok ten odebrałem jako coś, co musiało nastąpić. Wiem, jak transparentnie i etycznie działa firma Velux, dlatego od początku nie miałem wątpliwości, że taka będzie finalna decyzja. TSUE potwierdził, że wcześniejsza decyzja Komisji Europejskiej oddalająca wszystkie zarzuty stawiane przez naszego konkurenta była podjęta prawidłowo.

Nie było takiego momentu, aby usiąść do stołu z prezesem Florkiem i porozmawiać o tej całej sytuacji i problemie?

– Trudno mi ocenić, czy jest jakaś baza do rozmów. My skupiamy się na zrównoważonym zarządzaniu i aktywnościach w zakresie ESG, działając w obronie klimatu i dostarczając produkty spełniające wysokie oczekiwania klientów. Tymczasem nasz konkurent nieustannie prowadzi działania dezinformacyjne, oskarżając nas o działania, które nie znajdują potwierdzenia w faktach. My wolimy skoncentrować się na ważnych sprawach, jak ograniczenie emisji CO2 czy nowe potrzeby i oczekiwania klientów.

Pana zdaniem przepisy, które regulują zasady konkurencji w Polsce i Unii Europejskiej, są dobrze skonstruowane?

– Potrzebujemy silnych, niezależnych i obiektywnie działających instytucji ochrony konkurencji i konsumentów. Ich niezależność jest nie tylko gwarantem ochrony uczciwej konkurencji, ale także gwarantem tego, że przedsiębiorcy mogą się skutecznie bronić przed dezinformacją. Trzeba zauważyć, że publiczne stawianie przedsiębiorcy zarzutów przez konkurencję jest zagrożeniem dla jego reputacji i wyników biznesowych jeszcze zanim sprawa zostanie rozpatrzona przez właściwe urzędy.

Pytanie, jak się przed tym bronić? Oczywiście prawo do sprawdzenia stosowania zasad uczciwej konkurencji przysługuje każdemu przedsiębiorcy, ale za każdym razem zarzuty muszą być poparte wiarygodnymi dowodami, a nie domniemaniami. Z tego powodu tak ważna jest niezależność organów ochrony konkurencji, takich jak UOKiK czy KE.

Fakro skorzystało ze swoich praw, ale nie przedstawiło wystarczających argumentów na poparcie swoich tez. Pomysły idące w kierunku zmiany prawa, aby urzędy musiały wszczynać postępowanie na każdy wniosek zgłoszony przez przedsiębiorców, uważam za wysoce niebezpieczne. Spowodowałoby to dysfunkcję rynku i paraliż wszelkich instytucji, które musiałyby rozpatrywać zbyt wiele spraw.

Niezbędny jest etap postępowania wstępnego, w którym zarzuty muszą się uprawdopodobnić. Jeżeli to nie nastąpi, nie można ograniczyć prawa urzędu do niewszczynania dalszych postępowań. To strona skarżąca jest stroną zobligowaną do, co najmniej, uprawdopodobnienia tego, że jakieś naruszenia przepisów mają miejsce.

