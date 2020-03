Velux zawiesza produkcję w Polsce

Kryzys nadszedł niespodziewanie i postępuje bardzo szybko. Wiele branż doznało załamania sprzedaży z dnia na dzień, co pozbawiło je zupełnie przychodów. To może bardzo szybko doprowadzić do utraty płynności w wielu sektorach. Dlatego, niezależnie od mojej oceny rozwiązań proponowanych przez rząd, kluczowe jest, aby wsparcie było dostępne dla przedsiębiorców szybko oraz by były jasno doprecyzowane zasady dystrybucji - mówi WNP.PL Jacek Siwiński, prezes Velux Polska.

Velux podjął trudną decyzję o zawieszeniu produkcji w zakładach w Gnieźnie i Namysłowie. - Kryzys, z jakim mamy do czynienia, a przede wszystkim jego dynamika powoduje, że trudno jest dokonać choćby przybliżonej oceny jego skutków w perspektywie średnioterminowej - mówi Jacek Siwiński.

Pytany o pożądane przez biznes wsparcie w tym kryzysowym momencie Jacek Siwiński podkreśla, że kluczowe jest, aby wsparcie było dostępne dla przedsiębiorców szybko oraz by były jasno doprecyzowane zasady dystrybucji.

Bez odpowiedniej dostępności nie będzie efektów, a przy zawrotnym tempie wprowadzania tarczy antykryzysowej to może okazać się istotnym wyznawaniem - dodaje prezes Velux Polska.