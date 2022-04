Via Carpatia jest coraz dłuższa. GDDKiA podała liczby

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała stan realizacji Via Carpatii. Łączna długość drogi szacowana jest na około 700 km, w eksploatacji jest już ponad 205 km, a w przygotowaniu ponad 280 km.





W skład projektu Via Carpatia wchodzą odcinki dróg S61, S16, S19 pomiędzy miejscowościami Budzisko, Suwałki, Ełk, Lublin, Rzeszów, Barwinek. Docelowo trasa ma przebiegać przez 5 województw – podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.

Fundusze na całość realizacji polskiego odcinka trasy zostały zabezpieczone w Programie Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku. Dotychczas oddano do użytkowania 205,4 km: obwodnicę Suwałk i jej przedłużenie do węzła Raczki w ciągu S61 oraz jednojezdniowe obwodnice Kocka i Woli Skromowskiej oraz Międzyrzecza Podlaskiego w ciągu drogi ekspresowej S19, zachodnią obwodnicę Lublina w ciągu S19 oraz trasę Sokołów Małopolski - Stobierna - Rzeszów Południe.

Budowa kolejnych odcinków

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, sukcesywnie budowane są kolejne odcinki. W realizacji jest 280,6 km trasy. Na rozstrzygnięcie przetargów czeka dodatkowe 93,4 km.

W województwie podlaskim w eksploatacji jest 25,6 km, w realizacji 142,7 km, a w przygotowaniu – 78,4 km. W województwie warmińsko mazurskim do ruchu oddanych jest 20,1 km trasy, a w realizacji jest 22,9 km. W województwach lubelskim i mazowieckim – w eksploatacji 74,1 km, w realizacji 64,5 km, na etapie przetargu 56,3 km, a w przygotowaniu 32,4 km. Natomiast na Podkarpaciu w użytku jest 85,6 km, w trakcie realizacji 50,5 km, na etapie przetargu 337,1 km, a w przygotowaniu 5,3 km.

- Trasa połączy polskie i litewskie porty nadbałtyckie z portami Morza Czarnego, Egejskiego i Adriatyku oraz leżącymi wewnątrz tego obszaru centrami dystrybucyjno-logistycznymi. W dłuższej perspektywie szlak pozytywnie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności Europy Środkowo-Wschodniej jako miejsca do lokowania inwestycji. Efektem tego będzie wzrost zatrudnienia, a także na zwiększenie się wymiany handlowej i mobilności obywateli - tłumaczy GDDKiA.

