Via Carpatia w końcu dotrze w góry. Jest umowa za niemal 500 mln zł

Prawie 479 mln zł kosztować będzie budowa odcinka drogi ekspresowej S19 między Miejscem Piastowym a Duklą u podnóża Beskidu Niskiego na Podkarpaciu. Inwestycja, która będzie częścią szlaku Via Carpatia, ma być gotowa w 2025 r.

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i budowa 10,1 km drogi ekspresowej. W ramach prac powstanie węzeł drogowy Dukla oraz para Miejsc Obsługi Podróżnych Równe. Wybudowane zostaną też m.in. trzy estakady, pięć wiaduktów, sześć mostów oraz kilka przejść dla zwierząt.

Wykonawca na projekt i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie będzie miał 36 miesięcy. Zaznaczyła przy tym, że do etapu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych.

Wymaganiem GDDKiA jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy. Jest to tzw. kamień milowy nr 1.

W poniedziałek (12 lipca) w Miejscu Piastowym podpisana została umowa z wykonawcą - firmą Strabag.

Obecny na uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zwrócił uwagę, że Via Carpatia to droga, która otwiera wschodnie regiony Polski, w tym Mazury na Europę.

Podpisaliśmy umowę na projekt i budowę #S19 między #MiejscePiastowe a #Dukla. Wykonawcą prac jest firma Strabag. Wartość umowy to prawie 479 mln zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na połowę 2025 r. #ViaCarpatia #Podkarpacie #ŁączymyPolskę pic.twitter.com/zdZcNxnywo — GDDKiA Rzeszów (@GDDKiA_Rzeszow) July 12, 2021

Przypomniał, że poprzednie rządy twierdziły, że drogi w układzie południkowym są zbędne. Zmienił to, jak podkreślił Adamczyk, rząd Prawa i Sprawiedliwości. Minister zaznaczył, że inicjatorem powstania Via Carpatia był śp. były prezydent Lech Kaczyński, który wraz z przedstawicielami kilku innych państw podpisał w 2006 r. tzw. deklarację łańcucką.

"Jestem przekonany, że wówczas pan prezydent Lech Kaczyński ani pozostali podpisujący to porozumienie nie wyobrażali sobie, że ta inicjatywa, ta inwestycja nabierze tak dużej wagi, tak poważnego europejskiego znaczenie. Potwierdzone to zostało w ubiegłym tygodniu, kiedy to w Sofii odbył się szczyt inicjatywy Trójmorza" - powiedział minister.

Zdaniem Adamczyka, o szlaku Via Carpatia będzie się mówiło jako "kręgosłupie Trójmorza".

Szef resortu infrastruktury podał również, że obecnie w kraju budowanych jest w sumie ok. 1,4 tys. km dróg szybkiego ruchu. Adamczyk powiedział, że obecny rząd zwiększył sieć dróg szybkiego ruchu o 40 proc.

"I tak rzeczywistości wygląda Nowy Ład, o którym mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, o którym mówi pan premier Mateusz Morawiecki. Jeżeli ktoś negatywnie odnosi się do Polskiego Ładu, jeżeli ktoś śmieje się, szydzi z Polskiego Ładu, to szydzi z takich inwestycji, o której dzisiaj mówimy, na które czekają Polacy od pokoleń, na które czekają regiony" - mówił minister Adamczyk.

Budowa S19/Via Carpatia w kierunku na południe od Rzeszowa do granicy ze 🇸🇰 mocno przyspiesza💪 Dzisiaj podpisano umowę na realizację odcinka Miejsce Piastowe-Dukla. Kiedyś marzenie. Dziś to się dzieje naprawdę🙉🙉🙉. Wielkie podziekowania @AMAdamczyk @WeberRafal @GDDKiA_Rzeszow pic.twitter.com/9CVfqHeTvV — Tomasz Poręba (@TomaszPoreba) July 12, 2021

W Miejscu Piastowym obecny był także wiceminister infrastruktury Rafał Weber, który powiedział, że Via Carpatia to droga, która otwiera miliony możliwości i szans. "Będzie ogromnym otwarciem społecznym, gospodarczym i ekonomicznym, a także, jeśli chodzi o tę część Podkarpacia, otwarciem turystycznym" - dodał.

Przypomniał, że szlak Via Carpatia to priorytetowa inwestycja rządu PiS. "To droga życia dla wschodnich regionów Polski, które czekały na nią lata" - zaznaczył Weber.

Natomiast eurodeputowany PiS Tomasz Poręba mówił, że projekt budowy Via Carpatia jest realizowany dzięki determinacji wielu osób.

"Gdyby nie zmiana w 2015 r. Via Carpatia nie byłaby budowana, gdyby nie ta zmiana polityczna w 2015 r. dzisiaj nie stalibyśmy tutaj i nie cieszyli się z kolejnych odcinków. Warto o tym pamiętać, dzięki tej zmianie w 2015 r. tego typu projekty są i będą możliwe" - mówił Poręba.

Poprzez budowę kolejnych odcinków #S19 realizujemy obietnice złożone mieszkańcom wschodniej części Polski. Z każdym kolejnym kilometrem przybliżamy się do ukończenia międzynarodowego szlaku #ViaCarpatia — powiedział w Miejscu Piastowym minister infrastruktury @AMAdamczyk pic.twitter.com/hmmIaOhlCN — GDDKiA Rzeszów (@GDDKiA_Rzeszow) July 12, 2021

Jak powiedziała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, w przetargu na realizację tego odcinka wpłynęło w sumie dziewięć ofert. "Jako najkorzystniejszą wybraliśmy ofertę firmy Strabag, która zaoferowała zrealizowanie zadania za kwotę niemal 479 mln zł" - przypomniała Rarus.

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i budowa 10,1 km drogi ekspresowej. W ramach prac powstanie węzeł drogowy Dukla oraz para Miejsc Obsługi Podróżnych Równe. Wybudowane zostaną też m.in. trzy estakady, pięć wiaduktów, sześć mostów oraz kilka przejść dla zwierząt.

Jak podała rzeczniczka, wykonawca na projekt i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie będzie miał 36 miesięcy. Zaznaczyła przy tym, że do etapu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych.

Wymaganiem GDDKiA jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy. Jest to tzw. kamień milowy nr 1.

"Ponadto w terminie 23 miesięcy od podpisania umowy wymagane jest wykonanie robót i materiałów o wartości nie mniejszej niż 15 proc. zaakceptowanej kwoty kontraktowej, jest to tzw. kamień milowy nr 2" - podkreśliła Rarus.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na połowę 2025 r.

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo ok. 169 km. Do tej pory kierowcy korzystają z ponad 30 km tej trasy w regionie - od węzła Sokołów Małopolski do węzła Rzeszów Południe. Niemal 75 km jest w budowie, a pozostałe prawie 65 km - w przygotowaniu.

S19 będzie przebiegać od przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy do granicy ze Słowacją w Barwinku. Połączy województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Droga ta będzie w Polsce częścią szlaku Via Carpatia.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl